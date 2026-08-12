Bilbao se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más excepcionales de las últimas décadas: el eclipse solar total de este 12 de agosto. Sin embargo, además de las gafas homologadas y de buscar un buen mirador, hay un factor que puede decidirlo todo en segundos: la nubosidad sobre el Cantábrico.

La previsión apunta a una jornada estable en gran parte de España, pero la situación es más delicada en la costa vasca. Las nubes bajas y la posible cobertura nubosa al final de la tarde pueden reducir la visibilidad del Sol justo en el momento decisivo. Y en Bilbao, donde la totalidad será breve y ocurrirá con el astro muy cerca del horizonte oeste, no habrá margen para improvisar.

El eclipse solar total del 12 de agosto se verá en España: horarios por ciudad, zonas de totalidad, consejos para verlo con seguridad y cómo seguir la transmisión online. (Foto: iStock)

¿Cómo estará el tiempo en Bilbao hoy?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el área cantábrica presente cielos nubosos o cubiertos durante la tarde del 12 de agosto, especialmente en sectores litorales. El principal elemento de incertidumbre será la nubosidad baja: estratos y estratocúmulos asociados a la humedad marina que pueden ocultar completamente el disco solar aunque no haya precipitación.

No obstante, los escenarios locales aún pueden cambiar. Euskalmet prevé una situación más favorable para Euskal Herria, con cielos despejados y nubes bajas en la costa que, en principio, no impedirían la observación . Esa diferencia entre modelos y análisis meteorológicos obliga a seguir las actualizaciones de última hora, sobre todo desde media tarde.

La clave no será únicamente saber si “está nublado” o “hace sol”. Para observar un eclipse al atardecer importa la cobertura de nubes en la franja oeste, la base de las nubes, la transparencia atmosférica y la presencia de bruma. Una capa baja aparentemente fina puede ser suficiente para difuminar o bloquear el Sol cuando se encuentre a apenas unos grados sobre el horizonte.

Nubosidad baja: el gran riesgo para el eclipse

La nubosidad de tipo bajo es habitual en la fachada cantábrica por la influencia marítima. En Bilbao puede presentarse como un techo gris uniforme o como bancos discontinuos que avanzan desde la costa y se cuelan por la ría y los valles. En el segundo escenario, una apertura breve entre nubes podría permitir ver parte de la fase parcial o incluso la totalidad; en el primero, la observación sería muy complicada desde la ciudad.

La previsión especial de AEMET advierte de mayor probabilidad de cielos nubosos en el Cantábrico al final de la tarde, precisamente en la ventana del eclipse. Por ello, el plan más inteligente no consiste en elegir un punto bonito con antelación y permanecer inmóvil: conviene tener movilidad, revisar el radar meteorológico y observar la evolución real de las nubes desde las 18:30 horas.

Una alternativa planteada para el norte peninsular es buscar cotas elevadas, por encima de unos 1.200 o 1.300 metros, para intentar situarse sobre un eventual “mar de nubes”. Es una opción con potencial, pero exige planificación, acceso seguro y una visión limpia hacia poniente; no basta con ganar altitud.

Horario del eclipse solar en Bilbao

Bilbao estará dentro de la franja de totalidad, aunque muy cerca de su límite norte. La fase parcial comenzará alrededor de las 19:31 horas; la totalidad arrancará cerca de las 20:27 y durará aproximadamente 30 segundos. El eclipse finalizará con la puesta de Sol, prevista hacia las 21:19 .

El reto adicional es la altura solar. Durante la totalidad, el Sol estará aproximadamente a 8 grados sobre el horizonte oeste. Esto incrementa los efectos de extinción atmosférica: la luz atraviesa una masa de aire mayor, pierde contraste y es más vulnerable a bruma, calima o nubes bajas.

Momento astronómico Hora aproximada en Bilbao Qué mirar Inicio de la fase parcial 19:31 La Luna empieza a cubrir el Sol Inicio de la totalidad 20:27 El disco solar queda oculto por completo Duración estimada 30 segundos Corona solar, oscurecimiento y horizonte Fin de la fase parcial 21:19 El Sol se pone todavía eclipsado

Dónde buscar mejor visibilidad en Bilbao

Para maximizar las opciones, el lugar elegido debe combinar horizonte oeste despejado, mínima contaminación visual y ausencia de obstáculos cercanos. Edificios, laderas, árboles o grúas pueden tapar un Sol tan bajo incluso si el cielo está completamente limpio.

Antes de salir, comprueba el horizonte real, no solo el mapa. Un mirador urbano con una panorámica atractiva puede tener una elevación topográfica que oculte el Sol antes de la totalidad. La recomendación oficial es priorizar emplazamientos con visibilidad abierta hacia el oeste, dado que España observará el fenómeno cerca de la puesta de Sol.

Consejos para ver el eclipse con seguridad

Usa gafas de eclipse certificadas conforme a la norma ISO 12312-2 durante toda la fase parcial.

Solo se puede mirar al Sol sin filtros durante la totalidad exacta; cuando reaparezca cualquier porción brillante del disco solar, vuelve a ponerte las gafas de inmediato.

Llega con tiempo y evita conducir durante el máximo: el descenso súbito de luminosidad puede alterar la percepción visual.

Lleva una radio, teléfono con batería y una fuente de previsión meteorológica actualizada.

Si las nubes cierran el cielo, vive igualmente el fenómeno: la caída de luz, el cambio térmico y la reacción del entorno pueden percibirse aunque el Sol no sea visible.

En Bilbao, el eclipse será una carrera entre la geometría celeste y la meteorología cantábrica. La nubosidad mantiene la incertidumbre, pero un horizonte oeste despejado y una apertura a tiempo pueden convertir apenas medio minuto de totalidad en una experiencia inolvidable.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)