Conseguir una visa para Estados Unidos requiere cumplir con una serie de requisitos y seguir un proceso consular establecido. Para algunos solicitantes mexicanos, en particular dentro de ciertos rangos de edad, existían facilidades que permitían agilizar o simplificar dicho trámite.

Sin embargo, a partir del próximo 2 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. implementará un cambio importante: todos los solicitantes de visa de no inmigrante en México que sean menores de 14 años o mayores de 79 años deberán asistir obligatoriamente a una entrevista consular presencial. Esto elimina la exención que anteriormente permitía a estas personas evitar la entrevista física, cambiando así el proceso para estos grupos.

Este ajuste afecta a quienes tienen menos de 14 años o más de 79 al solicitar su visa. | Crédito: Imagen generada por IA / OpenAI

¿Qué implica este cambio?

Hasta ahora, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 podían obtener su visa sin necesidad de acudir en persona a la embajada o consulado estadounidense, lo que facilitaba el trámite para muchas personas. Con esta nueva política, todas las personas dentro de esos rangos de edad deberán cumplir con la entrevista presencial para continuar con su solicitud.

Este requisito se aplica a una variedad de visas, incluida la popular visa B-2 para turistas, que es una de las más solicitadas por ciudadanos mexicanos.

Algunas categorías y renovaciones específicas seguirán con procesos especiales y excepciones. | Crédito: Freepik

¿Quienes pueden solicitar la visa sin entrevista?

Aunque esta nueva regla afecta a muchos, existen algunas categorías que siguen exentas de la entrevista presencial:

Visas diplomáticas y oficiales: Incluye categorías como A-1, A-2, C-3 (excepto trabajadores domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, y TECRO E-1.

Incluye categorías como A-1, A-2, C-3 (excepto trabajadores domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, y TECRO E-1. Renovación de visas de turista: Solicitudes para renovar visas de turista de 10 años dentro de los 12 meses posteriores a la expiración de la visa anterior, siempre que esta haya sido emitida cuando el solicitante tenía al menos 18 años.

Para que estas exenciones sean válidas, los solicitantes deben cumplir requisitos adicionales, como hacer la solicitud en su país de residencia o nacionalidad, no haber tenido rechazos previos y no presentar señales de inelegibilidad.

📅 Vigente a partir del 2 de septiembre de 2025



El Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que podrían calificar para una exención de entrevista en el proceso de solicitud de visa no inmigrante.



¿Quiénes califican para la exención de entrevista?

✅… pic.twitter.com/CrNA6TdJz7 — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 8, 2025

Posibilidad de entrevista aún con exención

El Departamento de Estado aclara que, aunque un solicitante califique para una exención, los funcionarios consulares pueden requerir una entrevista presencial de manera excepcional si lo consideran necesario.