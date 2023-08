Ya no falta nada para el inicio del ciclo escolar 2023-2024 para los alumnos de educación básica y con ello el periodo de inscripciones para que puedan recibir una ayuda monetaria como parte del programa Mi Beca para Empezar. Si aún no has registrado a tu hijo o menor que tengas a cargo, apresúrate que quedan pocas semanas.

En caso no sepas cómo hacerlo, no te preocupes que en los siguientes párrafos te enseñamos todo lo que necesitas saber, y lo más importante: hasta qué fecha tienes plazo para recibir este beneficio en Ciudad de México, así que presta mucha atención.

"Mi beca para empezar" es un programa que brinda apoyar económicamente a los estudiantes que lo requieran (Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

PLAZO PARA REGISTRARME EN MI BECA PARA EMPEZAR

Si eres uno de los padres de familia o tutores que buscan recibir apoyo económico para adquirir útiles y uniformes, ten en cuenta que la fecha máxima para registrarte en Mi Beca para Empezar es hasta el 30 de septiembre. Así que no esperes última hora y comienza a hacerlo desde ahora.

Si logras hacer tu registro de manera óptima, en octubre de 2023 podrás recibir un monto adicional para comprar cosas que le servirán a tu menor en el colegio.

PASOS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A MI BECA PARA EMPEZAR

Para poder ser uno de los beneficiarios de Mi Beca para Empezar debes realizar tu registro, pero antes deberás crear tu cuenta llave con los datos del tutor. ¿Cómo hacerlo?

CREA TU CUENTA LLAVE

Ingresando a llave.cdmx.gob.mx

Una vez dentro, haz clic en “Crear cuenta”

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

Ingresa tu CURP (Clave Única de Registro de Población) y se desplegarán tus datos: nombres, apellidos, sexo y fecha de nacimiento.

Coloca el código postal de tu domicilio. Corrobora la colonia y alcaldía donde vives, luego clic en “siguiente”.

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

Después, coloca los medios de contacto en los que quieras recibir notificaciones cuando realices trámites con tu Llave CDMX. Pon tu correo electrónico, confírmalo, al igual que tu número de celular. otra vez clic en “siguiente”.

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

Crea tu contraseña de al menos ocho caracteres (una mayúscula, una minúscula y un número).

Luego haz clic en el recuadro: He leído y acepto el aviso de privacidad y los términos y condiciones. Después en No soy un robot. Por último, clic en “finalizar”.

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

Una vez que hagas todo lo anterior, aparecerá en tu pantalla un mensaje pidiéndote que verifiques tu correo; por lo tanto, debes abrir tu bandeja de entrada y entrar al link que te envían para verificar tu cuenta e iniciar sesión en tu cuenta Llave CDMX.

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

AHORA SÍ PUEDES REGISTRARTE A MI BECA PARA EMPEZAR

Ingresa a https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

Da clic en “iniciar” para comenzar tu registro.

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

Inicia sesión en tu cuenta llave colocando tu correo y contraseña.

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

Se desplegará un formulario y en automático los apartados nombres, apellidos, CURP, nacionalidad, teléfono y correo electrónico.

Deberás adjuntar un archivo con la identificación oficial por ambos lados. Para cargarlo, haz clic en subir archivo.

En el apartado de datos de tu domicilio completa los campos: calle, número exterior o interior, código postal, comprobante de domicilio. También adjunta un archivo de tu comprobante seleccionando “subir archivo”.

Lee el aviso de privacidad y si aceptas los términos y condiciones, haz clic en el recuadro.

Por último, clic en “guardar registro”.

Cuando termines, aparecerá un recuadro que te confirmará que estás registrado como tutor clic en “aceptar”.

El siguiente paso es agregar a tus beneficiarios; por tanto, debes hacer clic en “registra un beneficiario”.

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

Una vez que se despliegue un formulario, completa sus datos. Ni bien ingresas el CURP, se desplegará automáticamente los datos del menor: nombres, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad. Selecciona el parentesco que tienes con el beneficiario.

Haz clic en el recuadro que indica: En mi calidad de tutor, manifiesto mi consentimiento para que sean recabados mis datos personales, así como los datos personales del menor o persona en estado de interdicción/incapacidad declarada.

Finalmente, clic en “guardar y enviar”. Listo, terminaste tu registro.

(Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX)

VIDEO TUTORIAL PARA REGISTRARTE CORRECTAMENTE EN MI BECA PARA EMPEZAR

El registro de Mi Beca para Empezar se inició este 28 de agosto y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Está dirigido a los tutores de estudiantes de nuevo ingreso a escuelas públicas de nivel básico o Centros de Atención Múltiple (CAMs), en este caso su registro debe realizarse a través del programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”.

Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), precisó que tendrán también el beneficio del programa “Uniformes y Útiles Escolares”, las personas inscritas hasta la fecha límite indicada.

EL MONTO QUE ENTREGA EL GOBIERNO A LOS BENEFICIARIOS DE MI BECA PARA EMPEZAR

El monto de Mi Beca para Empezar oscila entre los 970 y los 1,180 pesos.