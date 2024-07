La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ha dejado claro que la pensión de jubilación no reemplaza todos los ingresos cuando uno deja de trabajar, por eso es importante pensar qué harás al momento de jubilarte, como dónde vivir. Hay lugares que se pueden ajustar mejor a tus ingresos, pero hay otros que no, de acuerdo con un estudio Bankrate. En esta nota conoce el listado.

Hoy en día son 67,870,000 de jubilados, de acuerdo con las cifras de junio 2024, pero, de ese grupo, hay más de 2.5 millones que reciben su pensión junto con los beneficios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) porque no les alcanza. Hay jubilados que prefieren mudarse a otro estado o país más accesible donde el dinero les pueda rendir. En ese sentido, muchos inmigrantes prefieren vivir en su país de origen.

Bankrate creó una clasificación integral de los mejores y peores estados para la jubilación analizando docenas de puntos de datos para cada estado de Estados Unidos. Para ello, tomo en cuenta los costos de vida, asequibilidad, bienestar general, costo y calidad de la atención médica, clima y delincuencia.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTADOS PARA JUBILARSE EN 2024?

El estudio anual Bankrate encontró que Delaware es el mejor estado para los jubilados en 2024. El primer lugar lo ocupa Delaware no porque sea un paraíso para jubilarse, pero hay puntos que en el informe se consideran como las ventajas fiscales. No tiene impuestos estatales ni locales sobre las ventas y no grava los beneficios de la Seguridad Social. El clima es templado y es poco frecuente que ocurra terremotos, tornados y huracanes. ¿Qué tiene en contra? Los puntos débiles son su costo de vida, la delincuencia y el costo de la atención médica. Conoce la lista completa, a continuación, de los 5 mejores estados para jubilarse 2024:

Delaware West Virginia Georgia Carolina del Sur Missouri

Hay lugares donde puedes tener mejor calidad de vida (Foto: Pexels)

¿CUÁLES SON LOS PEORES ESTADOS PARA JUBILARSE EN 2024?

El estudio ubica varios estados caros del Oeste y del Noreste entre los cinco últimos lugares en 2024. Alaska, que ocupó el último lugar, ha sido clasificada como la peor por segundo año consecutivo. El estado se vio arrastrado por las puntuaciones en asequibilidad, calidad y costo de la atención médica, el clima y la delincuencia. Mira la lista completa de los 5 peores estados restantes para la jubilación fueron:

Alaska Dakota del Norte California Washington Nueva York Alaska.

¿CUÁNTO ES EL PAGO PARA LOS JUBILADOS EN 2024?

Si bien la pensión de jubilación genera tranquilidad, esta no reemplaza de manera íntegra los ingresos cuando una persona reduce sus horas o deja de trabajar por completo. A continuación, conoce los montos de 2024, de acuerdo con el momento de la jubilación:

El pago promedio de un jubilado : US$1,907.

: US$1,907. Pago a personas que tuvieron una jubilación temprana, a los 62 años : reciben un máximo de US$2,710 al mes.

: reciben un máximo de US$2,710 al mes. Para quienes se retiraron a los 67 años: su pago mensual puede ser hasta US$3,822.

su pago mensual puede ser hasta US$3,822. Quienes retrasaron su jubilación hasta los 70 años: pueden obtener un pago máximo mensual de hasta US$4,873.