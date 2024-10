Cada vez que Mega Millions revela a un nuevo ganador de su premio mayor, no solo celebra el afortunado y su entorno, sino también el establecimiento que vendió el boleto de la suerte. En ese sentido, tras el sorteo del pasado 10 de septiembre del 2024, una persona ganó US$800 millones... mientras que una tienda de Texas recibió una increíble recompensa por la venta. ¿Sabes exactamente a cuánto equivale esta bonificación para el local? Pues, descúbrelo en esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que el premio mayor del referido sorteo fue reclamado el 3 de octubre por The Sol Living Trust, una entidad legal que mantiene y gestiona los activos de una persona durante toda su vida.

Así, al decidir cobrar el monto en efectivo, el reclamante se quedó con US$409,297,624 antes de los impuestos. Es decir, el premio más grande jamás pagado a un solo jugador de la Lotería de Texas.

¿Y cuáles fueron los números sorteados? Pues, 1-2-16-24-66 y la bola Mega Ball 6.

¿CUÁL FUE LA TIENDA QUE VENDIÓ EL BOLETO GANADOR DE US$800 MILLONES DE MEGA MILLIONS?

La tienda que vendió el boleto ganador del sorteo es uno de los locales de Murphy USA, una cadena de estaciones de servicio minoristas ubicadas cerca de las tiendas Walmart.

El establecimiento es el Murphy USA 8848, localizado exactamente en 7520 Highway 90A, Sugar Land, en el estado de Texas.

Así, al estar bajo el programa de bonificación para minoristas de la Lotería de Texas, este fue recompensado con una increíble cifra que bien podría ser otro premio de la lotería.

Para jugar Mega Millions, los participantes eligen cinco números del 1 al 70 y un número adicional, llamado Mega Ball (Foto: AFP)

¿CUÁL ES LA RECOMPENSA QUE MEGA MILLIONS LE PAGÓ A LA TIENDA POR VENDER EL BOLETO GANADOR DE US$800 MILLONES?

El martes 22 de octubre del 2024, la referida tienda de Murphy USA recibió un cheque de US$1 millón por vender el boleto ganador del premio mayor de US$800 millones del Mega Millions.

Ryan Mindell, director ejecutivo de la Lotería de Texas, fue el encargado de otorgar la recompensa: “Si bien la mayor parte de la atención se centra, comprensiblemente, en nuestros grandes ganadores, la Lotería de Texas reconoce el papel vital que desempeñan los minoristas en el éxito continuo de la lotería”.

“Felicitaciones al equipo de Murphy USA en Sugar Land por vender un boleto Mega Millions ganador del premio mayor”, agregó.

Cabe resaltar que estos establecimientos venden y canjean billetes de juegos como Mega Millions, Powerball, Lotto Texas, All or Nothing, Texas Two Step, Pick 3, Daily 4 y Cash Five, por lo que es probable que más jugadores encuentren su suerte en estas tiendas.

¿CÓMO SE JUEGA AL MEGA MILLIONS?

Para jugar al Mega Millions, debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 y un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

Recuerda que los boletos cuestan US$2 por jugada y que hay un total de nueve formas de ganar un premio en la lotería. Además, ten en cuenta que los billetes se pueden comprar el mismo día del sorteo, pero los horarios de venta varían según el estado.

La lotería Mega Millions reparte millones de dólares en cada uno de sus sorteos en Estados Unidos (Foto: AFP)