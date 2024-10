Powerball y Mega Millions son las loterías más populares de Estados Unidos con premios exorbitantes, que hacen delirar a sus jugadores. Los botes muchas veces pueden superar los billones de dólares, y en una ocasión pasó los dos billones, pero si quieres ganar, es importante que sepas qué números son los más sorteados y qué estados son los más afortunados.

Ganarse la lotería no es fácil, por eso es bueno que puedas conocer qué números pueden aumentar tu suerte. Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones; mientras que las de ganar el obtener el bote de Mega Millions es de 1 en 302 millones 575 mil 350. Ambas loterías tienen un costo de US$2, pero por un dólar adicional pueden tener una jugada que multiplica sus premios, menos en el primer nivel.

LOS NÚMEROS QUE SALEN CON MAYOR FRECUENCIA EN POWERBALL Y MEGA MILLIONS

De acuerdo con estudio del portal Lucky.me, estos números han aparecido con mayor frecuencia en los sorteos y podrían considerarse como una opción más estratégica a la hora de comprar un boleto.

Powerball

La lotería se juega cada lunes, miércoles y sábado a las 11:00 pm de la hora Este. Los números que han salido sorteados con mayor frecuencia son:

10

11

17

9

13

¿Cómo se juega? Cada participante debe elegir seis números: cinco números entre el 1 y el 69, que corresponden a las bolas blancas, y otro número entre el 1 y 26, correspondiente a la Powerball (PB) o bola roja.

El Mega Millions y el Powerball entregan millones de dólares de manera semanal a sus jugadores. El jackpot se acumula si no hay un ganador en el sorteo (Foto: AFP)

Mega Millions

La lotería se juega cada lunes, miércoles y sábado a las 11:00 pm de la hora Este. Los números que se han sorteado con mayor frecuencia son:

9

39

4

8

46

¿Cómo se juega? Para jugar Mega Millions, debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 y un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada). Para ganar el premio mayor, debes acertar los seis números ganadores. Hay nueve formas de ganar un premio, que va desde 2 dólares hasta el jackpot.

Powerball y Mega Millions son las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: AFP)

LOS ESTADOS CON MÁS GANADORES DE POWERBALL Y MEGA MILLIONS

New Hampshire, Vermont y New Jersey lideran el grupo de los más afortunados, en términos de premios per cápita en la última década. últimos 10 años Los estados más afortunados en la última década son:

Powerball

Vermont

New Hampshire

Mega Millions

Los estados más afortunados en la última década son: