Al llegar el fin de año, se ha vuelto habitual que las plataformas digitales nos muestren cuánto contenido consumimos durante los últimos doce meses. Lo que empezó como una simple función en servicios musicales terminó transformándose en un ritual anual impulsado por el éxito de Spotify Wrapped, ese resumen que cada diciembre llena las redes con listas, colores llamativos y métricas personalizadas. En 2025, YouTube se suma a la tendencia con YouTube Recap, su propia propuesta de resumen anual.

Pero más allá de la comparativa entre plataformas, este tipo de informes tienen un objetivo claro: ayudarnos a reflexionar sobre nuestros hábitos digitales. No solo muestran números; también revelan qué contenidos marcaron nuestro año, cómo evolucionaron nuestros gustos y qué tendencias se colaron en nuestra rutina diaria. Es, en cierto modo, una radiografía de cómo vivimos la plataforma.

La función YouTube Recap muestra categorías, canales y una personalidad basada en tus preferencias. | Crédito: YouTube Official Blog

Cómo ver tu YouTube Recap 2025

Activar el Recap no es tan evidente como podría parecer, ya que no aparece de forma directa en la pantalla principal. Para encontrarlo, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de YouTube en tu móvil Android o iOS.

en tu móvil Android o iOS. Dirígete a la sección de perfil , ubicada en la esquina inferior derecha.

, ubicada en la esquina inferior derecha. Si la función ya está habilitada, verás un aviso indicando que tu Recap 2025 está listo para consultarse.

Una vez dentro, el resumen ofrece una vista muy completa de tu actividad: categorías más consumidas, canales más visitados y la evolución de tus hábitos de visualización durante el año. Uno de los elementos más llamativos es que YouTube asigna un tipo de “personalidad” al usuario según los videos que ha visto, dándole un toque más cercano y divertido a la experiencia.

A diferencia del Recap de YouTube Music, que se limita a artistas, géneros y podcasts, el Recap general de YouTube abarca todos los formatos de video. Esto permite analizar no solo lo que escuchaste, sino también lo que aprendiste, las tendencias que seguiste y los creadores que más te acompañaron en 2025.

Aunque ya fue lanzado, YouTube Recap solo está disponible inicialmente en Estados Unidos. | Crédito: YouTube Official Blog

Disponibilidad del YouTube Recap

Aunque la función ya fue anunciada oficialmente, por ahora está disponible únicamente en Estados Unidos. Los usuarios estadounidenses son los primeros en echar un vistazo a su resumen anual, mientras que en otros países la opción todavía no aparece.

YouTube confirmó que la expansión llegará a lo largo de esta semana, lo que permitirá que usuarios de diferentes regiones accedan al Recap en cuanto se active en sus cuentas. Una vez liberado, el proceso para consultarlo será inmediato.