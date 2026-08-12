Valladolid se prepara para mirar al cielo en una tarde histórica. El miércoles 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y la capital castellana quedará dentro de la franja de totalidad: durante apenas unos instantes, el disco solar desaparecerá por completo y el atardecer se transformará en un crepúsculo inesperado.

No será un eclipse parcial más. La ciudad podrá contemplar la totalidad, la fase más espectacular y científicamente singular de un eclipse solar, cuando la fotosfera —la capa brillante que normalmente vemos del Sol— queda ocultada por la silueta lunar . La clave está en llegar con tiempo, elegir un horizonte limpio hacia el oeste-noroeste y, sobre todo, no improvisar con la protección ocular.

España será uno de los principales escenarios del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no se veía desde hace más de un siglo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora será el eclipse solar total en Valladolid?

El eclipse solar en Valladolid comenzará a las 19:34 horas, en horario peninsular español . En ese instante se producirá el primer contacto: la Luna empezará a “morder” visualmente el borde del Sol y dará paso a una fase parcial que irá ganando intensidad durante casi una hora.

El momento decisivo llegará cerca de las 20:30 horas, cuando comenzará la totalidad. La Luna cubrirá por completo el disco solar durante aproximadamente un minuto y medio , aunque la duración precisa puede variar unos segundos según el punto de observación dentro del término municipal. El máximo del eclipse está previsto alrededor de las 20:30:30.

Después, el astro recuperará su brillo progresivamente. La fase parcial continuará hasta las 21:23 horas, prácticamente al mismo tiempo que la puesta de sol. Por ello, Valladolid ofrecerá una estampa poco habitual: un eclipse total con el Sol muy bajo sobre el horizonte.

Fase del eclipse en Valladolid Hora aproximada Inicio del eclipse parcial 19:34 Inicio de la totalidad 20:29-20:30 Máximo del eclipse 20:30 Fin de la totalidad 20:31 Final de la fase parcial 21:23

Dónde ver el eclipse en directo por TV y streaming

Quienes no puedan desplazarse a una zona de observación o prefieran complementar la experiencia con imágenes de telescopio tendrán varias alternativas. RTVE emitirá una programación especial desde las 14:55 horas en La 1 y ofrecerá cobertura en streaming mediante RTVE Play .

La plataforma habilitará señales simultáneas y conexiones desde distintos puntos de observación. Entre los recursos anunciados figuran imágenes procedentes de telescopios del Observatorio de Yebes, incluida una señal con filtro H-alfa, una longitud de onda útil para apreciar estructuras de la cromosfera solar, como las protuberancias. También habrá seguimiento en RNE y cobertura digital minuto a minuto.

La retransmisión resulta especialmente valiosa porque permite seguir detalles que no siempre son perceptibles a simple vista: la evolución de la corona solar, las perlas de Baily —destellos de luz filtrados por el relieve lunar— y el llamado anillo de diamante, que aparece en los segundos previos o posteriores a la totalidad.

La fase total solo podrá verse en una franja que atraviesa diez países desde España hasta Somalia. (Foto referencial: Pixabay)

Mejores zonas de Valladolid para observarlo

El mayor reto en Valladolid no será localizar el fenómeno, sino asegurar una línea de visión libre hacia el oeste-noroeste. Como el Sol estará bajo al comienzo de la totalidad, edificios, árboles, colinas o incluso el relieve urbano pueden bloquear el momento más esperado.

Busca espacios abiertos, elevados o con un horizonte despejado en dirección de la puesta de sol. Las áreas periurbanas, zonas de campo autorizadas y miradores alejados de obstáculos visuales suelen ser mejores opciones que calles estrechas o plazas rodeadas de construcciones. Llega con antelación: la previsión de gran afluencia hace recomendable situarse antes de las 19:00.

La propia geometría del evento convierte el paisaje en parte del espectáculo. Si las condiciones meteorológicas acompañan, el descenso de la luz, el cambio de temperatura y la aparición de la corona alrededor del Sol eclipsado crearán una escena que no se repetirá en cuestión de minutos, sino de generaciones.

Cómo mirar el eclipse de forma segura

Nunca mires directamente al Sol sin protección, ni siquiera cuando parezca que queda una mínima franja luminosa. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD o filtros caseros no protegen la retina frente a la radiación solar.

Utiliza exclusivamente gafas o visores homologados con la norma EN ISO 12312-2:2015 y comprueba que no tengan rayaduras, perforaciones o dobleces. La única excepción es la totalidad absoluta: cuando la Luna cubra el 100% del disco solar, se podrán retirar brevemente las gafas; deben colocarse de nuevo antes de que reaparezca cualquier porción brillante del Sol.

Si vas a emplear cámara, prismáticos o telescopio, no apuntes al Sol sin un filtro solar certificado instalado delante del objetivo. La observación amplificada sin protección específica puede causar daños oculares permanentes y también destruir el equipo.

Por qué este eclipse será tan especial

Un eclipse solar total ocurre durante la fase de luna nueva, cuando la alineación orbital permite que el diámetro aparente de la Luna cubra al Sol desde nuestra perspectiva terrestre. Esa coincidencia hace visible la corona, la envoltura externa de la atmósfera solar, normalmente eclipsada por el intenso resplandor de la fotosfera.

España será uno de los territorios privilegiados del planeta para seguir este evento, ya que la franja de totalidad cruzará buena parte del norte peninsular. El IGN advierte que el fenómeno se observará a baja elevación en todo el país, por lo que un horizonte occidental despejado será tan importante como las gafas homologadas.

En Valladolid, la ventana de oscuridad total será breve, pero suficiente para convertir una tarde de agosto en un recuerdo astronómico irrepetible. Prepara tu ubicación, revisa la seguridad y no pierdas de vista el reloj: la totalidad dura poco; la emoción, mucho más.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)