El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció medidas para fortalecer las protecciones para los trabajadores temporales de los programas H-2. Conoce de qué se trata.

Los programas H-2 permiten a ciertos empleadores o agentes estadounidenses traer ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para ocupar puestos de trabajo temporales agrícolas (H-2A) y no agrícolas (H-2B) para los cuales no hay suficientes trabajadores estadounidenses que puedan, quieran, califiquen y estén disponibles para realizar el trabajo temporal.

Estos programas han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, por lo que el gobierno ha ampliado el acceso como parte de su estrategia general para gestionar una migración segura, ordenada y humana a este país y para abordar la escasez de mano de obra que enfrentan las empresas estadounidenses. Sin embargo, dentro de estos programas se ha detectado que empleadores infringen algunas normas y se aprovechan de la condición vulnerable de los trabajadores, que hasta se endeudan por ir a trabajar en Estados Unidos.

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS H-2?

En los programas H2 el empleador o agente debe presentar el Formulario I-129, Petición para un trabajador no inmigrante, en nombre del posible trabajador acompañado de una certificación del Departamento de Trabajo que indique por qué los trabajadores estadounidenses calificados no están disponibles para cubrir la oportunidad laboral y por qué el empleo a un trabajador extranjero no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de trabajadores empleados de manera similar en los Estados Unidos. Estos visados tienen un tope máximo de trabajadores que pueden calificar y se pueden renovar cada año por un máximo de tres años de estadía. Estos son los tipos de visado:

Visas H-2A:

Permite conseguir empleos en el sector agrario de manera temporal.

Visas H-2B

Permite conseguir empleos para trabajo temporal o estacional en sectores no vinculados con la agricultura, tal como hotelería, construcción o industria de servicios.

La visas H2 pueden renovarse hasta alcanzar los 3 años (Foto: IStock)

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS MEDIDAS PARA EL PROGRAMA H-2?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que un grupo multisectorial acordó un total de 12 medidas , a través de cuatro puntos importantes, que se tomarán en todo el gobierno federal para promover la protección de los trabajadores H-2B y, en casos selectos, H-2A.

El objetivo principal es garantizar la seguridad de todos los trabajadores bajo el programa H-2B, así como a los trabajadores estadounidenses para que no estén en desventaja cuando los empleadores utilicen el programa de visas y les resten posibilidades laborales. A continuación, conoce los cuatro puntos principales, que engloban a las 12 medidas:

Evitar la explotación : reducir la vulnerabilidad de los trabajadores a la explotación por parte de los reclutadores y empleadores mediante el uso de una mejor recopilación de información de otras agencias, lo que facilita la prevención y la aplicación de medidas contra la explotación por parte de los reclutadores. De acuerdo a data, la mayoría de los trabajadores H-2 declaró haber pagado honorarios de contratación, lo cual queda expresamente prohibido. El DHS realizará, además, cambios en los formularios de inmigración para mejorar la recopilación de información sobre los reclutadores.

: reducir la vulnerabilidad de los trabajadores a la explotación por parte de los reclutadores y empleadores mediante el uso de una mejor recopilación de información de otras agencias, lo que facilita la prevención y la aplicación de medidas contra la explotación por parte de los reclutadores. De acuerdo a data, la mayoría de los trabajadores H-2 declaró haber pagado honorarios de contratación, lo cual queda expresamente prohibido. El DHS realizará, además, cambios en los formularios de inmigración para mejorar la recopilación de información sobre los reclutadores. Empoderar a los trabajadores : se busca identificar y desarrollar recursos diseñados para brindarles información sobre sus derechos bajo los programas H-2 y difundiendo información ampliamente, incluso a través de MigrantWorker.gov y a través de canales adicionales de agencias del grupo de trabajo.

: se busca identificar y desarrollar recursos diseñados para brindarles información sobre sus derechos bajo los programas H-2 y difundiendo información ampliamente, incluso a través de MigrantWorker.gov y a través de canales adicionales de agencias del grupo de trabajo. Aprovechar los datos existentes para aumentar la transparencia y reducir la vulnerabilidad de los trabajadores H-2 a través del intercambio de datos entre agencias, lo que mejorará el alcance y agilizará las respuestas a las violaciones de las leyes laborales.

la transparencia y reducir la vulnerabilidad de los trabajadores H-2 a través del intercambio de datos entre agencias, lo que mejorará el alcance y agilizará las respuestas a las violaciones de las leyes laborales. Interconexión: participar en un nuevo Grupo de Trabajo interinstitucional sobre Protección de Trabajadores H-2 para guiar la implementación de los entregables descritos en el informe del grupo de trabajo.

El informe del Grupo de Trabajo está conformado en asociación con la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Trabajo.