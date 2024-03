Como todos los años, este 2024, el presidente Joe Biden se alista a dar su discurso del estado de la Unión al Congreso, que no es otra cosa que un informe sobre el estado del país norteamericano. Esta presentación también es aprovechada por el mandatario para presentar sus propuestas legislativas. Debido a que todos los ciudadanos estadounidenses, así como muchas personas de diferentes partes del mundo desean saber qué dirá, te damos a conocer a qué hora y cómo verlo este jueves 7 de marzo. Cabe precisar que el State of the Union Address se presenta desde 1934, y aunque la mayoría de las veces se realiza en enero de cada año, solamente se ha dado en siete ocasiones en febrero y marzo, tal como sucederá ahora.

Este discurso está estipulado en el artículo II, sección 3, cláusula I de la Constitución de Estados Unidos, que señala: “el presidente debe ocasionalmente darle información al Congreso sobre el Estado de la Unión y recomendar a su consideración ciertas medidas que él considere necesarias y oportunas”.

El presidente estadounidense Joe Biden habla sobre los esfuerzos de su administración para combatir el crimen y hacer que las comunidades sean más seguras, en el Comedor Estatal de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de febrero de 2024 (Foto: Jim Watson / AFP)

HORARIO DEL DISCURSO DEL ESTADO DE LA UNIÓN DE JOE BIDEN

El presidente Joe Biden dará su discurso del estado de la Unión hoy jueves 7 de marzo a las 9:00 p.m. (hora del Este).

¿CÓMO VER EL DISCURSO SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN DE 2024 DEL PRESIDENTE BIDEN?

Los que desean ver el discurso del estado de la Unión del presidente Joe Biden en vivo, deberán optar por una de las opciones que se habilitaron; por tanto, no hay forma de que si estás interesado en seguirlo, puedas perdértelo.

La transmisión de la Casa Blanca incluirá interpretación en ASL (lengua de señas americana o la lengua de señas estadounidense) para mayor accesibilidad.

Joe Biden habla con un grupo bipartidista de gobernadores en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, durante la Reunión de Invierno de la Asociación Nacional de Gobernadores, el 23 de febrero de 2024 (Foto: Saul Loeb / AFP)

LA RESPUESTA AL DISCURSO POR PARTE DE LA OPOSICIÓN DEL CONGRESO

Después de que Joe Biden culmine su discurso del estado de la Unión, saldrá una respuesta (en inglés: Response to the State of the Union address); es decir, un discurso de refutación a cargo de uno o más representantes de un partido de oposición.

Según varios medios estadounidenses, la senadora republicana Katie Britt será la encargada del tradicional contradiscurso. Ella es abogada, empresaria y actual senadora de los Estados Unidos por Alabama desde enero de 2023.