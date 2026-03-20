Cada 21 de marzo, las flores amarillas se convierten en tendencia nacional en México. Miles de personas comparten en redes sociales sus ramos de este color, pero no todos saben de dónde viene la tradición ni qué significa realmente. Hoy te cuento el origen de esta moda, su vínculo con la primavera y por qué el amarillo se ha vuelto el color del amor y los nuevos comienzos.

Aunque cada año más países se suman a esta costumbre, su origen exacto no está del todo claro. Muchos la relacionan con la telenovela infantil argentina “Floricienta” y su canción “Flores amarillas”; otros, con la celebración del inicio de la primavera.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

El origen más reciente está ligado a un trend de TikTok inspirado en la canción “Flores amarillas”, de la novela argentina “Floricienta”. La historia gira en torno a una joven niñera que trabaja para la familia Fritzenwalde. Tras la muerte de los padres del protagonista, él queda a cargo de sus hermanos y, con el paso del tiempo, se enamora de Floricienta, dando inicio a un romance muy recordado por la audiencia.

En TikTok, la tendencia utiliza la canción “Flores amarillas” para animar a las parejas enamoradas a regalar este tipo de flores como símbolo del amor que se tienen y de ese sueño romántico que la telenovela representa.

Este viernes 21 de marzo inicia la primavera en México y Estados Unidos, una fecha donde muchas personas regalarán flores amarillas a sus parejas (Foto: Canva.com)

Desde entonces, el 21 de marzo se ha convertido en una tradición en México. El significado de regalar flores amarillas ese día se sostiene en dos ideas: por un lado, la letra romántica de la canción; por otro, la coincidencia de la fecha con el inicio de la primavera en el hemisferio norte, que va aproximadamente del 19 de marzo al 20 de junio.

¿Qué significado tienen las flores amarillas?

Regalar flores amarillas puede tener dos grandes significados, según a quién se entreguen.

Cuando se obsequian a alguien por quien existe un interés sentimental, se interpretan como una declaración de amor, ilusión y deseo de construir una vida juntos.

Cuando se asocian a la amistad, representan reconocimiento, apoyo, celebración de logros personales o profesionales y la alegría de compartir la vida día a día.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

En ambos casos, el amarillo se vincula con emociones positivas: esperanza, felicidad, agradecimiento y ganas de empezar o reforzar vínculos importantes.

¿Qué significa el color amarillo?

El color amarillo se reconoce en casi todo el mundo por su energía y su capacidad para levantar el ánimo. Se asocia con la creatividad, la felicidad y el optimismo. En los días grises que marcan el final del invierno y el inicio de la primavera, un ramo de flores amarillas puede ser justo el detalle que alguien necesita para sentirse inspirado y lleno de energía.

En cierto modo, es como regalar un pedacito de sol: ilumina, reconforta y simboliza un nuevo ciclo que comienza, tanto en la naturaleza como en la vida de las personas.

Conoce la razón para regalar flores amarillas el 21 de septiembre. (Foto: Freepik)

Tipos de flores amarillas para regalar el 21 de marzo

La tradición solo marca el color del ramo, no el tipo de flor, así que hay total libertad para elegir. Algunas opciones populares para ese día son:

Rosas amarillas

Gladiolos amarillos

Tulipanes amarillos

Mimosas amarillas

Gerberas

Retamas

Fresias amarillas

Flor canaria

Orquídeas amarillas

Verbena amarilla

Kerria

Petunia amarilla

Crisantemos

Lirios amarillos

Narcisos amarillos

Margaritas de flores amarillas

Gazanias

Imágenes de flores amarillas para compartir este 21 de marzo en redes sociales (Foto: Pinterest).

Puedes combinarlas en un solo ramo o apostar por una sola especie para darle un estilo más minimalista.

¿Dónde ver “Floricienta” online?

“Floricienta”, la telenovela argentina que tuvo más de 300 capítulos, sigue muy presente en la memoria de quienes crecieron viéndola. Hoy se puede encontrar en distintas plataformas y canales de televisión, pero también tiene un canal oficial en YouTube desde 2016, donde están disponibles capítulos, especiales, encuentros del elenco y presentaciones.

Para escuchar la banda sonora, incluida la canción “Flores amarillas”, puedes acudir a plataformas como Spotify, YouTube o Deezer. El éxito de la producción fue tal que se lanzaron siete discos y varios videos musicales, lo que ayudó a que esta historia se mantenga viva y dé origen a tradiciones como la de regalar flores amarillas cada 21 de marzo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre las flores amarillas del 21 de marzo

1. ¿Por qué justo el 21 de marzo se regalan flores amarillas?

Porque esa fecha coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte y, además, se popularizó en redes sociales a partir del trend de TikTok inspirado en “Floricienta” y la canción “Flores amarillas”.

2. ¿La tradición de las flores amarillas es solo de México?

Nació como una fuerte tendencia en México, pero poco a poco se ha extendido a otros países de Latinoamérica gracias a TikTok, Instagram y el recuerdo de la telenovela argentina.

3. ¿Las flores amarillas siempre significan amor romántico?

No. Cuando se regalan a una pareja, suelen simbolizar amor e ilusión. Pero también pueden representar amistad, admiración, reconocimiento y alegría cuando se ofrecen a amigos, familiares o colegas.

4. ¿Tiene que ser un tipo específico de flor amarilla?

No. Lo importante es el color. Puedes elegir rosas, tulipanes, girasoles, crisantemos, lirios, orquídeas u otras flores amarillas según el gusto de la persona que las recibirá.

5. ¿La tradición está realmente basada en “Floricienta”?

No existe una confirmación oficial, pero gran parte de su popularidad reciente se vincula al revival de la telenovela en redes y al uso de la canción “Flores amarillas” en TikTok, donde se asocia directamente con el acto de regalar flores de ese color.

6. ¿Puedo regalar flores amarillas a alguien que no es mi pareja?

Sí. Es muy común regalarlas a amigos, familiares o compañeros de trabajo como símbolo de cariño, apoyo, felicidad y gratitud.

7. ¿Qué mensaje puedo acompañar con un ramo de flores amarillas?

Puedes escribir frases que hablen de nuevos comienzos, esperanza, gratitud, reconocimiento por logros o simplemente buenos deseos para la nueva estación.

8. ¿Es obligatorio regalar flores amarillas el 21 de marzo?

No es una obligación, sino una tradición simbólica. Muchas personas la siguen porque les parece un gesto bonito para celebrar la primavera y expresar sus sentimientos.

TL;DR

Cada 21 de marzo en México se regalan flores amarillas como símbolo de amor, amistad y nuevos comienzos, tradición popularizada por TikTok y la telenovela argentina“Floricienta”, que además coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio norte.