Cada 21 de marzo, cuando el aire se vuelve más tibio y los días empiezan a llenarse de luz, en México muchas mujeres reciben un mismo detalle que parece sencillo, pero lo dice todo: flores amarillas. No son solo pétalos y tallos, sino pequeños soles que llegan en ramos, sorpresas y entregas inesperadas para celebrar el inicio de la primavera, el amor que florece, los sueños de infancia y esa promesa silenciosa de: “quiero estar a tu lado para hacer tus días más luminosos”.

Detrás de esta imagen que cada año gana más presencia en redes sociales hay una historia concreta: el 21 de marzo se ha convertido en la fecha simbólica para regalar flores amarillas en México, una tendencia inspirada en una telenovela argentina, amplificada por TikTok y asociada al inicio de la primavera. En las siguientes líneas se explica el origen de esta costumbre, el significado que se le atribuye y por qué se ha instalado como un nuevo ritual romántico para miles de personas.

¿Por qué se regalan flores amarillas este 21 de marzo en México?

Todo comenzó el 21 de septiembre de 2021, cuando usuarios de TikTok decidieron darle la bienvenida a la primavera en el hemisferio sur con videos que usaban la canción “Flores Amarillas”, parte de la telenovela argentina “Floricienta”. En esos clips, hombres y mujeres aparecían recibiendo flores tipo girasoles para sus parejas, amigos y familiares.

En la historia de “Floricienta”, la protagonista sueña desde niña con que la persona que ama llegue algún día con flores amarillas. Ese deseo se convirtió en un símbolo romántico que los fans trasladaron a la vida real: regalar flores amarillas a quien quieres, a quien te gusta o a alguien muy especial.

Con el tiempo, esta tendencia se volvió viral y se extendió rápidamente a países como México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Venezuela y muchos más.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú?

¿Qué significado tienen las flores amarillas?

Regalar flores amarillas se asocia con varios significados positivos. Entre los más importantes se encuentran:

Alegría y optimismo: el color amarillo se vincula con la luz, la energía y la felicidad.

Nuevos comienzos: la primavera representa renacimiento, crecimiento y cambio.

Amor y lealtad: según la interpretación que se ha popularizado, ofrecer flores amarillas expresa un amor sincero, apoyo constante y deseo de acompañar a esa persona en los buenos y malos momentos.

Agradecimiento y admiración: muchas personas aprovechan el 21 de marzo para agradecer a madres, hermanas, amigas, parejas o compañeras de trabajo.

En pocas palabras, que te regalen flores amarillas el 21 de marzo simboliza que alguien te considera muy especial en su vida y quiere recordártelo con un detalle que celebra la primavera y tus propios sueños.

Un ejemplo sencillo: si le das un ramo de flores amarillas a tu pareja el 21 de marzo, no solo le estás diciendo “te amo”, también “quiero que tus días sean más luminosos y que esta nueva etapa del año nos traiga cosas buenas”.

Recuerda que se regalan las flores amarillas en los países como México, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá cada 21 de marzo por la llegada de la primavera. (Foto: récord)

El papel de “Floricienta” y las redes sociales

La fuerza de esta tradición se apoya en dos elementos clave:

La telenovela “Floricienta”: en uno de sus episodios, la protagonista imagina el momento en que la persona que ama la busca con flores amarillas, algo que marcó a una generación completa.

TikTok y otras redes: usuarios de todo el mundo empezaron a recrear esa escena, a usar fragmentos de la canción y a compartir videos entregando flores amarillas. Eso impulsó el fenómeno y lo volvió parte de la cultura pop actual.

Incluso la actriz Florencia Bertotti, protagonista de “Floricienta”, explicó en TikTok que las flores amarillas se relacionan con la alegría, la luz, la energía y el sueño de la infancia de recibir ese detalle tan especial.

“A todos los que preguntan, ‘¿por qué se envían flores amarillas en septiembre?’. Yo te voy a explicar por qué. Porque son las flores más lindas que tiene un significado de alegría, de optimismo de luz, de energía. Por eso, si quieres regalarle en este septiembre, algo que no se va a olvidar jamás, EnvíaFlores (nombre de la tienda de una florería online) para cambiarle la vida, de cumplirle el sueño de su infancia o por lo menos de alegrarle su infancia”, explicó Florencia Bertotti en su cuenta oficial de TikTok.

Letra de la canción “Flores Amarillas” de Floricienta

Él la estaba esperando con una flor amarilla

Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila

Y el amarillo de sol iluminaba la esquina

Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida

En ese bar tan desierto los esperaba el encuentro

Ella llegó en limusina amarilla, por supuesto

Él se acercó de repente, y la miró tan de frente

Toda una vida soñada y no pudo decir nada

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides

Que la vida

Casi nunca está dormida

Ella sabía que él sabía

Él sabía, ella sabia

Él sabía, ella sabía y se olvidaron

De sus flores amarillas

Floricienta fue una producción original de Cris Morena

¿Solo se pueden regalar flores amarillas el 21 de marzo?

No. Aunque el 21 de marzo se ha convertido en una fecha simbólica en México por el inicio de la primavera, esta tradición es flexible. Puedes regalar flores amarillas:

El 21 de marzo, para sumarte a la celebración de la primavera.

En cualquier otra fecha del año, si quieres sorprender a alguien especial.

El 21 de septiembre, si prefieres seguir la tendencia original del hemisferio sur o si tienes amigos y familiares en esos países.

Lo importante no es el día exacto, sino el mensaje que quieres transmitir con ese detalle: cariño, apoyo, esperanza y la intención de iluminar la vida de esa persona.

¿Cuánto cuestan las flores amarillas en México?

Si usted desea encontrar las mejores flores amarillas para sorprender a su pareja este 21 de marzo tendrá que madrugar e ir al mercado de Jamaica, donde podrá encontrar flores de calidad a un precio de $350 pesos.

También puedes comprar flores amarillas por Internet para que se entreguen a domicilio, pero, con un costo mayor entre los $700 y $1500 pesos.

Aquí te dejo una lista de tienda online para compra flores amarillas en México:

¿Qué tipo de flores amarillas puedo regalar en México?

En México, las flores amarillas más populares para regalar son las margaritas, las rosas y los girasoles. Estas flores son fáciles de encontrar y tienen un precio relativamente accesible.

Tulipanes amarillos.

Lirio amarillo.

Narcisos amarillos.

Margarita de flores amarillas.

La flor de Retama.

Girasoles.

Rosas amarillas.

Orquídeas amarillas.

Verbena amarilla.

Los girasoles son una flor grande y brillante que se orienta hacia el sol. Representan el optimismo, la energía y la vitalidad.

El girasol amarillo tiene un significado simbólico de optimismo, energía y vitalidad. Se asocia con el sol, que es una fuente de luz y calor. (Foto: Helianthus annuus)

Los narcisos son una flor blanca con un centro amarillo brillante. Representan la vanidad y la autocomplacencia, pero también la esperanza y el renacimiento.

El narciso amarillo se asocia con la esperanza y el renacimiento en algunas culturas como en la griega. (Foto: Hand Lettering)

Los tulipanes son una flor de colores brillantes que se originó en Turquía. Representan la felicidad, el amor y el romance.

Regalar tulipanes amarillos es una forma de expresar aprecio, amor y cariño a los amigos, familiares y seres queridos. (Foto: jardineriaon.com?

Floricienta da un espectáculo en Israel después de 17 años.