Costco, el gigante minorista conocido por su modelo de membresía y sus vastos almacenes, se encuentra en un momento de metamorfosis que podría tener implicaciones significativas directas para los millones de miembros que confían en sus servicios y para sus bolsillos. La reciente jubilación del director financiero, Richard Galanti, ha marcado el inicio de un período de cambio bajo la dirección interina de Ron Vachris, actual director de operaciones. Este cambio en el liderazgo no solo representa una transición administrativa, sino que también plantea interrogantes sobre posibles ajustes en las tarifas de afiliación, una cuestión que ha estado en la mente de muchos consumidores durante meses y que ha también se puso en la mesa de los directivos desde hace bastante tiempo.

Históricamente, Costco ha sido cauteloso en cuanto a los aumentos de tarifas de membresía, optando por períodos de ajuste que se alinean con una evaluación cuidadosa del valor agregado para sus miembros. Aunque la compañía ha reconocido la necesidad eventual de ajustar estas tarifas, hasta ahora ha mantenido una política de incrementos moderados y espaciados en el tiempo. Bajo el liderazgo de Galanti, los incrementos de tarifas se mantuvieron en espera, aunque siempre se reconoció que tarde o temprano serían inevitables y parece que ahora podría tomar mayor fuerza con una nueva dirección en la compañía, así que todos nos preguntamos cuándo se concretará lo que parece ser casi un hecho, aunque uno nunca sabe.

¿CUÁNDO SE AUMENTARÁ EL PRECIO DE LAS MEMBRESÍAS DE COSTCO?

En una reciente conferencia de prensa dirigida por el nuevo director financiero, Gary Millerchip, se discutieron los resultados financieros trimestrales de Costco y se abordaron las expectativas respecto a las tarifas de membresía. Millerchip destacó que la empresa no ha cambiado fundamentalmente su enfoque en comparación con la gestión anterior, señalando que históricamente han considerado ajustar las tarifas aproximadamente cada cinco años. Sin embargo, ahora han superado ese marco temporal sin implementar cambios, lo que sugiere que un ajuste podría estar en el horizonte.

“Lo haremos, pero no sabemos cuándo”. Realmente volvería a algunos de los comentarios que Richard compartió anteriormente. No creo que estemos pensando en ello de manera diferente a como él lo ha hecho en las últimas llamadas. Ya sabes, históricamente hemos considerado aumentar la cuota de afiliación cada cinco años aproximadamente. Hemos superado ese período de tiempo en términos del ciclo típico. No hay nada en lo que vemos sobre el desempeño del negocio que esté cambiando nuestra opinión al respecto. Nos sentimos muy bien con las tasas de renovación de membresías. Nos sentimos muy bien con la prueba de si estamos brindando significativamente más valor a los miembros de lo que brindamos o hemos brindado desde la última vez que aumentamos la tarifa de membresía. Pero creo que probablemente seamos nuestro propio competidor más duro en eso”, fueron algunas de las palabras de Millerchip.

Costco, reconocido por su modelo de membresía que garantiza acceso a productos a precios mayoristas, también ha mantenido una tasa de renovación de membresías robusta. Durante el tercer trimestre de 2024, la tasa de renovación en Estados Unidos y Canadá alcanzó el 93%, lo que indica una fuerte fidelidad por parte de los miembros. A nivel mundial, la tasa fue del 90.5%, un indicador sólido que respalda la satisfacción continua de los miembros con los servicios y beneficios ofrecidos por Costco. Entonces, todo hace indicar que el aumento del precio de las membresías está sobre la mesa, pero aún no se dará, al menos en el corto plazo, pues puede que lo decidan recién tras una exhaustiva evaluación que no tardaría poco tiempo.

Costco ofrece membresías a sus clientes, que les permite acceder a descuentos exclusivos (Foto: Costco / Instagram)

LOS RIESGOS Y DESAFÍOS DE AUMENTAR LA TARIFA DE LAS MEMBRESÍAS

Los analistas del sector minorista han especulado sobre las razones detrás de un eventual ajuste en las tarifas de membresía. A pesar de la estabilidad observada en las tasas de renovación, algunos argumentan que Costco podría estar considerando un aumento para mantenerse alineado con los costos operativos crecientes o para financiar futuras expansiones y mejoras en servicios. Esta incertidumbre ha generado debate entre los observadores del mercado sobre el momento y la magnitud de cualquier ajuste tarifario que podría surgir en el futuro cercano.

Además de los aspectos financieros, el aumento de las tarifas de membresía podría tener implicaciones para la estrategia competitiva de Costco. A medida que la competencia en el espacio minorista se intensifica, especialmente en el ámbito del comercio electrónico y la logística, Costco podría considerar aumentar las tarifas para mantener su posición como líder en el mercado de membresías mayoristas. Sin embargo, cualquier cambio deberá sopesarse cuidadosamente para evitar impactos negativos en la percepción del valor ofrecido a los miembros y en la lealtad de la clientela existente.

Los consumidores y analistas estarán atentos a futuras declaraciones de los ejecutivos de Costco para obtener claridad sobre las intenciones de la compañía respecto a las tarifas de membresía. La transparencia en la comunicación sobre estos temas será crucial para mantener la confianza del mercado y la satisfacción de los miembros, elementos fundamentales para la estrategia a largo plazo de Costco en un entorno minorista dinámico y competitivo.

Membresía ejecutiva (US$120 al año)

Devolución del 2% anual gastado.

Descuentos en servicios de Costco.

Compras en línea y en almacenes.

Incluye 2 tarjetas de membresía.

Garantía y satisfacción al 100%.

Membresía Estrella Dorada (US$60 al año)