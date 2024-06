Todo apunta a que Costco se alista para dejar de vender libros de manera permanente durante todo el año a partir de enero de 2025. Solo lo haría los últimos cuatro meses del año, cuando aumentan las compras navideñas, pues el rubro editorial no es, realmente, rentable para el gigante minorista, que buscaba acercar la lectura a todos los sectores.

Esta información se desprende de un informe de The New York Times, medio que basa su información en las declaraciones de cuatro ejecutivos editoriales anónimos. Costco no se ha pronunciado al respecto.

¿POR QUÉ COSTCO YA NO VENDERÁ LIBROS EN SUS TIENDAS TODO EL AÑO?

De acuerdo con The New York Times, según lo cita Usa today, a Costco no le resulta rentable la venta de libros, debido a que requiere mayor cantidad de mano de obra para almacenar los libros, ya que cada título se debe desembalar y apilar a mano, mientras que otros productos solo se despliegan sobre los anaqueles.

Los rumores ganan sustento si se considera que Costco ya había dejado de vender libros en sus tiendas de Hawái y Alaska en 2022.

Una publicación que refuerza la información es la de Pennie Clark Ianniciello, quien trabajó como compradora de libros de Costco durante 32 años antes de dejar la compañía en 2021. En su cuenta de LinkedIn dijo que le entristecía escuchar la noticia, pero Costco “necesita hacer cambios para sus propias necesidades comerciales” y la publicación. La industria encontrará nuevas formas de vender y promocionar sus listas editoriales.

“Espero que los verdaderos lectores de libros encuentren una nueva librería independiente y que otros que solían ‘recorrer’ la selección de libros vuelvan a buscar en otros minoristas y bibliotecas sus tesoros literarios”, dijo en su publicación. “Será inquietante por un tiempo y se harán ajustes incómodos. Yo también haré nuevos planes para comprar mis libros”.

¿QUÉ SIGNIFICA LA DECISIÓN DE COSTCO DE NO VENDER LIBROS?

Aunque la venta en tiendas minoristas representa solo el 4% de las ventas de libros, el cambio se considera simbólico para una industria editorial, ya que ha estado luchando por mantenerse al día con los costos operativos, explicó el editor general de Publishers Weekly, Jim Milliot,

Y, si bien la selección de libros de Costco es limitada, se resalta que ha sido una forma se hacer la lectura trasversal, ya que acerca a los compradores al mundo de libros en un día destinado a hacer recados. “Era una especie de motivo de orgullo dentro de la industria que los libros no sean solo elitistas, sino que tuvieran un mercado de masas realmente sólido”, dijo el autor y analista de la industria editorial Thad McIlroy. Ahora habrá un punto menos de exposición a los libros. “ Realmente significó mucho para la industria que Costco fuera un punto de venta fuerte, y convertirlo en solo regalos de Navidad no es algo bueno ”, añadió.

BAJA LA VENTAS DE LIBROS EN EEUU

La decisión de Costco se produce en un momento en el que disminuyen las ventas de libros impresos en Estados Unidos. El volumen de impresión de la industria alcanzó los 767 millones, el 2023; un 3% menos que en 2022, según un informe de febrero de la empresa de investigación de mercado Circana.