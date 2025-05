Para evitarte serios dolores de cabeza y problemas inesperados justo antes de tu viaje, es crucial que no pases por alto la vigencia de tu pasaporte. Créeme, este detalle, que a menudo se subestima, es vital, pues hay aerolíneas y destinos que no te permitirán la entrada si tu documento está por caducar o si ya expiró y no lo notaste

Además, hay ocasiones en las que el pasaporte tiene errores o ya no refleja tu nombre legal actual. Si te encuentras en alguna de estas situaciones, es importante saber qué opciones tienes: si puedes renovarlo, corregirlo o si necesitas tramitar uno nuevo desde cero.

Una imagen referencial de un pasaporte con la bandera de Estados Unidos al costado. (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO SE PUEDE RENOVAR UN PASAPORTE?

No todas las personas califican para renovar su pasaporte. Según las normas actuales, no puedes hacer una renovación si:

El pasaporte fue emitido cuando tenías menos de 16 años.

Han pasado más de 15 años desde que fue emitido.

Está dañado, perdido o fue robado.

Tu nombre cambió y no tienes un documento legal que lo compruebe (como un acta de matrimonio o una orden judicial).

En cualquiera de estos casos, deberás solicitar un pasaporte nuevo y hacerlo en persona usando el formulario DS-11.

¿QUÉ SE NECESITA PARA RENOVAR EL PASAPORTE POR CORREO?

Si cumples con los requisitos para renovar, puedes hacerlo fácilmente por correo postal. Para eso, necesitas:

El formulario DS-82 completo (puede llenarse en línea o a mano).

Tu pasaporte anterior.

Una foto reciente tipo pasaporte, que cumpla con los requisitos oficiales.

El pago de la tarifa, en cheque o money order.

Si tu nombre cambió, incluye una copia certificada del documento legal que lo respalda.

Una vez que tengas todo, lo envías por correo a la dirección indicada en el formulario. Es importante verificar los tiempos de procesamiento, ya que varían a lo largo del año.

¿CÓMO FUNCIONA LA RENOVACIÓN EN LÍNEA?

El Departamento de Estado también ofrece una opción para renovar el pasaporte en línea, aunque solo está disponible para ciertos casos. Para usar esta modalidad, debes:

Cumplir con los requisitos establecidos en el sistema.

Crear una cuenta en línea en el sitio oficial.

Subir tus documentos escaneados y seguir las instrucciones.

Esta opción puede ser más cómoda si no puedes o no quieres desplazarte, pero es fundamental confirmar primero si calificas.

¿QUÉ HACER SI TU PASAPORTE TIENE ERRORES O CAMBIASTE DE NOMBRE?

Si después de recibir tu pasaporte notas que hay un error o si cambiaste de nombre legalmente, puedes corregir o actualizar el documento. El proceso depende del tiempo que haya pasado desde su emisión:

Menos de un año: puedes solicitar la corrección sin costo, enviando el pasaporte, el formulario correspondiente y los documentos que prueben el error o el cambio.

Más de un año: deberás hacer el proceso de renovación habitual y pagar la tarifa correspondiente.

Pasaporte de Estados Unidos, necesario para los ciudadanos de ese país a la hora de salir y regresar. (Foto: iStock)

¿DÓNDE PEDIR AYUDA O MÁS INFORMACIÓN?

Si en algún punto del proceso necesitas orientación, puedes acudir a una oficina de aceptación de pasaportes o visitar el sitio web del Departamento de Estado. Allí encontrarás formularios, requisitos actualizados y herramientas útiles para seguir tu trámite correctamente.