El Mega Millions no para de alegrar a la gente. Esta vez te cuento que varias personas en New York quedaron sumamente felices tras el sorteo del martes 13 de mayo. ¿Quieres saber qué premios ganaron? Pues en este artículo voy a profundizar acerca de ellos, así que prepárate.

Para darte la información completa acerca de los premios, primero debes saber cuáles fueron los números ganadores del mencionado sorteo. Para no ir con mucho rodeo, te digo que fueron 6, 29, 33, 47, 68 y la Megaball fue 20. Todo esto lo puedes comprobar visitando la página web del Mega Millions.

Ahora te indico que si bien nadie de New York fue ganador de grandes premios en el sorteo de Mega Millions del martes 13 de mayo, sí se vendieron varios boletos ganadores en dicho estado. Por favor, presta bastante atención a lo siguiente.

Los premios de Mega Millions que fueron ganados en New York tras el sorteo del martes 13 de mayo

Según The New 96.1, que es el nombre de la estación de radio WTSS, se vendieron 5 boletos ganadores del cuarto puesto en New York. Esos tickets acertaron los cinco primeros números mencionados en el segundo párrafo. Como estuvo el Megaplier integrado, cada boleto ganó entre $1000 y $2500.

Los boletos de Mega Millions cuestan $5.00 por jugada, con un multiplicador incluido. (Foto: Ringo Chiu / AFP)

Además, la citada fuente recalcó que se vendieron 32 boletos de Mega Millions en New York ganadores del quinto puesto. Esos tickets acertaron tres de los cinco primeros números más la Mega Ball. Como también contaron con el Megaplier integrado, ganaron entre $400 y $2000.

Los participantes del Mega Millions pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o seleccionar Selección Fácil/Selección Rápida. (Foto: Ringo Chiu / AFP)

Como ya sabes cuáles fueron los premios ganados en New York a raíz del sorteo de ayer, te comento que para el sorteo del viernes 16 de mayo hay un gran premio estimado de 122 millones de dólares, con la opción en efectivo de 54.8 millones de dólares. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?