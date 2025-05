Una de las loterías de Estados Unidos que han permitido que bastantes personas de ese país se conviertan en millonarias es el Mega Millions. Te comento esto porque ayer, viernes 9 de mayo, se realizó un sorteo de ese juego y si bien nadie se quedó con el premio mayor, varios premios fueron ganados en New York. En esta nota averiguarás cuáles son.

Antes de mencionarte los premios, considero fundamental que sepas cuáles fueron los números ganadores del mencionado sorteo. Para no ir con mucho rodeo, te digo que fueron 9, 10, 12, 48, 60 y la Megaball fue 16. Todo esto lo sé porque es información que se puede leer en la página web del Mega Millions.

Habiéndote dado a conocer ello, te digo que si bien nadie de New York fue ganador de grandes premios en el sorteo de Mega Millions del viernes 9 de mayo, sí se vendieron varios boletos ganadores en ese estado. Presta atención a lo siguiente.

Los premios de Mega Millions que fueron ganados en New York tras el sorteo del viernes 9 de mayo

Para ser más exactos, de acuerdo a The New 96.1, que es el nombre de la estación de radio WTSS, se vendieron 9 boletos ganadores del cuarto puesto en New York. Como estuvo el Megaplier integrado, cada boleto ganó entre $1000 y $5000. Ello a raíz de que solo acertaron cuatro de los cinco primeros números mencionados en el segundo párrafo.

En mayo de 2002, el juego multiestatal Big Game recibió el nuevo nombre de Mega Millions. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

Además, la citada fuente indicó que se vendieron 41 boletos de Mega Millions en New York ganadores del quinto puesto. Esos tickets acertaron tres de los cinco primeros números más la Mega Ball, razón por la cual ganaron entre $400 y $800, gracias al Megaplier integrado.

Los boletos de Mega Millions cuestan $5.00 por jugada, con un multiplicador incluido. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)

Como ya leíste todos los premios que fueron ganados en New York a raíz del sorteo de ayer, te cuento que para el sorteo del martes 13 de mayo hay un gran premio estimado de 110 millones de dólares, con la opción en efectivo de 49.4 millones de dólares. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?