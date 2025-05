¿Alguna vez te has puesto a pensar qué harías con 150 mil dólares? Esa cantidad se me ha venido a la mente a raíz de lo que le ha pasado a una persona de EE.UU. Si bien se desconoce su nombre, se sabe que ganó el monto indicado en el Powerball. Además, ya se reveló en qué estado adquirió su boleto de la suerte. ¿Te interesa esa información? Si es así, no dejes de leer esta nota.

Para empezar, te comento que la afortunada persona participó en el sorteo que se realizó el último 7 de mayo, cuando los números ganadores fueron 14, 15, 30, 40, 59 y el Powerball fue 20. Dicho esto, no creas que es una mala idea revisar bien tus boletos (si es que jugaste esa fecha), ya que tal vez la suerte te acompañó ese día.

El motivo por el que ganó 150 mil dólares

Con respecto a qué pasó para que ganara 150 mil dólares, pues te digo que la persona, cuya identidad es un misterio (al menos por el momento), acertó cuatro de los cinco primeros números mencionados en el párrafo anterior, razón por la cual había ganado 50 mil dólares. Pero ese premio se triplicó debido a que gastó un dólar extra por la opción multiplicadora.

Todos los boletos de Powerball que son ganadores deben ser canjeados en el estado/jurisdicción en el que fueron vendidos. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

Ahora, de acuerdo a Miami Herald, la persona de esta historia compró su boleto ganador en el estado de Georgia. No te puedo indicar la dirección exacta del establecimiento que visitó para adquirir su ticket debido a que eso tampoco ha salido a luz por ahora.

No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en el Powerball. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images)

Lo que sí puedo informarte es que el próximo sorteo del Powerball se realizará este sábado 10 de mayo. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de 82 millones de dólares, con la opción en efectivo de 37.3 millones de dólares. ¿Te animas a participar?