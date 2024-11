Los ciudadanos de Florida, estado que otorga 29 votos electorales, acudirán a las casillas de votación este martes 5 de noviembre para participar de los comicios de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris. Aquí te diré los horarios de apertura en las urnas y el tiempo límite establecido por el Colegio Electoral para poder ejercer el sufragio de las boletas, según el lugar que te corresponda.

¿A qué hora se podrá votar en Florida?

Las urnas de votación en las principales ciudades de Florida como es el caso de Miami, Tampa, Fort Lauderdale, Orlando, entre otras ciudades, tendrán su apertura a partir de las 7:00 am ET y estarán disponibles hasta las 8 pm ET .

¿Se necesita identificación para votar en Florida?

Debe de proporcionar su número de licencia de conducir vigente y válida, un número de identificación o los últimos 4 dígitos del número de seguro social para registrarse. Si no tiene ninguno de estos números, debe escribir “NINGUNO” (“NONE”) en el formulario de registro de votante.

Las siguientes formas de identificación son aceptables si contienen su nombre y fotografía:

Pasaporte de los Estados Unidos

Tarjeta de débito o crédito

Identificación militar

Identificación de estudiante

Identificación de un centro de retiro

Identificación de la asociación de vecinos

Identificación de asistencia pública

Licencia de armas

Loading...

¿Cómo me identifico para votar en Florida?

Para registrarse para votar tendrá que proporcionar su número de licencia de manejo o su número de tarjeta de identificación o los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguro Social (SSN) . Si no incluye esta información, se le pedirá que proporcione una identificación cuando vote.

Si se registra para votar por correo y presenta un número de licencia de manejo que el estado o el funcionario electoral local puedan ver que corresponde con un registro de identificación estatal existente, entonces no se le pedirá que presente una identificación cuando vote.

¿Dónde me toca votar en Florida? Lugar del centro de votación

Puede averiguar dónde votar de la siguiente manera:

Ingresa tus datos en registration.elections.myflorida.com para buscar el lugar de tu centro o casilla de votación

Consulte su registro electoral (seleccione Español en la esquina superior derecha).

Contacte a su oficina de elecciones estatal o local. Avise si necesita asistencia por discapacidad.

CNN EN VIVO transmitirá las Elecciones 2024 en Estados Unidos. (Video: CNN)