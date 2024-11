Las elecciones en los Estados Unidos se celebran este martes 5 de noviembre con la participación de 240 millones de estadounidense s quienes se acercarán a su centro de votación para elegir al nuevo presidente que saldrá del ganador de la contienda Donald Trump-Kamala Harris. Aquí te daremos a conocer cada uno de los diferentes husos horarios (ET, CT, MT, PT, AKT y HAT) que han sido habilitados por el Colegio Electoral dentro de los 50 estados del país y el Distrito de Columbia. Tendrás a tu disposición la hora exacta para ir a sufragar tu boleta electoral y el tiempo del cierre de las urnas.

Decenas de millones de estadounidenses ya han emitido su voto para las elecciones generales a través del voto anticipado. Sin embargo, el 5N (5 de noviembre) será el día en que se formarán largas filas en los lugares de votación y donde muchos indecisos se decidirán en votar por Trump o Harris. Si todavía no sabes en que condado o municipio te toca votar, te invitó a ingresar a vote.org para certificar la sede que te corresponde.

¿A qué hora abren las urnas de votación en Estados Unidos 2024?

En algunas partes de Vermont, los votantes pueden votar a partir de las 5 am, mientras que hay una ciudad de New Hampshire en donde la gente puede votar en la medianoche. Hay otros estados que recién pueden participar desde las 11 am. No obstante, la mayoría de centro de votación en los Estados Unidos estarán habilitados entre las 6 am, 7 am y 8 am como es el caso de Florida, California, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas o el Distrito de Columbia.

Horarios de los centros de votación en EEUU (hora local)

Algunos estados permiten que los condados o municipios establezcan sus propios horarios para los centros de votación, por lo que debe consultar los sitios web de su estado y condado antes de salir a votar:

Estado Zona horaria del estado Apertura de las mesa de votación Cierre de la mesa de votación Alaska AKT / HAT 7 am 8 pm Alabama CT 7 am 7 pm Arkansas CT 7:30 am 7:30 pm Iowa CT 7 am 8 pm Illinois CT 6 am 7 pm Luisiana CT 6 am 8 pm Minnesota CT 7 am 8 pm Misuri CT 6 am 7 pm Misisipi CT 7 am 7 pm Oklahoma CT 7 am 7 pm Wisconsin CT 7 am 8 pm Kansas CT 7 am 7 pm Dakota del Norte CT 7 am - 9 am 7 pm Nebraska CT / MT 7 am MT - 8 am CT 7 pm MT - 8 pm CT Dakota del Sur CT / MT 7 am 7 pm Texas CT / MT 7 am 7 pm Connecticut ET 6 am 8 pm Distrito de Columbia ET 7 am 8 pm Delaware ET 7 am 8 pm Georgia ET 7 am 7 pm Massachusetts ET 7 am 8 pm Maryland ET 7 am 8 pm Maine ET 6 am 8 pm Carolina del Norte ET 6:30 am 7:30 pm Nueva Hampshire ET 11 am 7 pm Nueva Jersey ET 6 am 8 pm Nueva York ET 6 am 9 pm Ohio ET 6:30 am 7:30 pm Penssylvania ET 7 am 8 pm Rhode Island ET 7 am 8 pm Carolina del Sur ET 7 am 7 pm Virginia ET 6 am 7 pm Vermont ET 5 am - 10 am 7 pm Oeste de Virginia ET 6:30 am 7:30 pm Florida ET / CT 7 am 7 pm Indiana ET / CT 6 am 6 pm Kentucky ET / CT 6 am 6 pm Michigan ET / CT 7 am 8 pm Tennessee ET / CT 6 am - 10 am 7 pm - 8 pm Hawái HAT 7 am 7 pm Arizona MT 6 am 7 pm Colorado MT 7 am 7 pm Montana MT 7 am 8 pm Nueva México MT 7 am 7 pm Utah MT 7 am 8 pm Wyoming MT 7 am 7 pm Idaho MT / PT 8 am 8 pm Oregón MT / PT 7 am 8 pm California PT 7 am 8 pm Nevada PT 7 am 7 pm Washington PT 7 am - 9 am 8 pm

Toma en cuenta que el horario de la temporada de invierno ha iniciado el último domingo 3 de noviembre por lo que debes ajustar el tiempo de tu reloj (1 hora menos). En esta tabla, los tiempos descritos ya cuentan con el horario de invierno.

¿A qué hora cierran las urnas? Tiempo límite para ir a votar

La siguiente tabla muestra la última hora de cierre de las urnas en cada estado, ajustada a la hora estándar del este. Los estados que abarcan varias zonas horarias, donde todas las urnas cierran a la misma hora local, se enumeran dos veces, junto con la zona horaria asociada. Su lugar de votación puede cerrar antes. No confíe en esta tabla para determinar cuándo votar, ¡debes hacerlo antes!

Estos son los horarios, por cada uno de los estados de Estados Unidos, en las que cerrarán las urnas en los centros de votación. (Foto: 270towin.com)

¿A qué hora saber quién ganó, Trump o Harris por las Elecciones USA 2024?

Se estima que los resultados del voto de las Elecciones en Estados Unidos se darán a conocer poco después del cierre de las urnas. Es decir, el ciudadano estadounidense sabrá mediante un flash electoral quién ha sido ganador entre Donald Trump y Kamala Harris en su estado en los siguientes horarios que pondremos a continuación.

Indiana (IN) - 6 pm

Kentucky (KY) - 6 pm

Florida (FL) - 7 pm

Georgia (GA) - 7 pm

Nueva Hampshire (NH) - 7 pm

Carolina del Sur (SC) - 7 pm

Vermont (VT) - 7 pm

Virginia (VA) - 7 pm

Carolina del Norte (NC) - 7:30 pm

Ohio (OH) - 7:30 pm

Virginia Occidental (WV) - 7:30 pm

Alabama (AL) - 8 pm

Connecticut (CT) - 8 pm

Delaware (DE) - 8 pm

Distrito de Columbia (DC) - 8 pm

Illinois (IL) - 8 pm

Kansas (KS) - 8 pm

Maine (ME) - 8 pm

Maryland (MD) - 8 pm

Massachusetts (MA) - 8 pm

Michigan (MI) - 8 pm

Misisipi (MS) - 8 pm

Misuri (MO) - 8 pm

Nueva Jersey (NJ) - 8 pm

Dakota del Norte (ND) - 8 pm

Oklahoma (OK) - 8 pm

Pensilvania (PA) - 8 pm

Rhode Island (RI) - 8 pm

Tennessee (TN) - 8 pm

Texas (TX) - 8 pm

Arkansas (AR) - 8:30 pm

Colorado (CO) - 9 pm

Iowa (IA) - 9 pm

Luisiana (LA) - 9 pm

Minnesota (MN) - 9 pm

Nebraska (NE) - 9 pm

Nuevo México (NM) - 9 pm

Nueva York (NY) - 9 pm

Dakota del Sur (SD) - 9 pm

Wisconsin (WI) - 9 pm

Wyoming (WY) - 9 pm

Arizona (AZ) - 10 pm

Montana (MT) - 10 pm

Nevada (NV) - 10 pm

Utah (UT) - 10 pm

California (CA) - 11 pm

Idaho (ID) - 11 pm

Oregón (OR) - 11 pm

Washington (WA) - 11 pm

Hawái (HI) - 12 am (6 de noviembre)

Alaska (AK) - 1 am (6 de noviembre)

