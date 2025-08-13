Aunque el punto máximo de la lluvia de estrellas de Perseidas fue en la noche del 12 y primeras horas del 13 de agosto , el cielo seguirá mostrando diferentes luces en distintas partes de Florida y otros estados en EE.UU. Para todos los amantes, este fenómeno astronómico puede ser el momento más destacado del verano. Conoce los horarios y a dónde puedes observar desde diferentes partes en el cielo nocturno de “The Sunshine State”.

La lluvia de meteoros Perseidas, que la NASA considera la mejor lluvia del año, alcanzará su punto máximo en el hemisferio norte a última hora de la noche del martes y a primera hora de la mañana del miércoles. Los floridanos comenzarán a recibir tenues destellos de las perseidas después del atardecer, que será alrededor de las 7:33 p. m. CT en el Panhandle y alrededor de las 8 p. m. CT en otros lugares, según TimeAndDate.com.

¿Se podrá ver la lluvia de Perseidas en Florida hoy, miércoles 13 de agosto?

Ahora, las malas noticias: La luna está en su fase gibosa menguante (alrededor del 84 % de su plenitud), tras su máximo de agosto hace unas noches. Esto significa que la visibilidad no será estelar. La Sociedad Americana de Meteoros estima que la luz plena de la luna reducirá la actividad de las perseidas en al menos un 75 %.

Sin embargo, no todo está perdido. El Panhandle de Florida ofrece muchos lugares para aprovechar al máximo la lluvia de meteoros Perseidas de este año .

Afortunadamente, aún quedaban muchos meteoritos brillantes por ver, que eclipsaron a la luna para deslumbrar a los observadores de estrellas y proporcionar un objetivo fascinante para la comunidad astronómica, que capturó las estrellas fugaces con un telón de fondo de aurora y enmarcaron paisajes espectaculares.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver la lluvia de meteoros Perseidas?

Para obtener la mejor vista de la lluvia de meteoros Perseidas, los observadores de estrellas deben viajar a lugares alejados de luces brillantes con “una vista amplia del cielo”, dice Tilbrook.

“Playas como Spanish Banks o Wreck Beach son buenos lugares, y los parques de la ciudad también pueden ser buenas opciones, siempre y cuando no haya farolas alrededor”, señala.

Si bien la contaminación lumínica ambiental en Vancouver generalmente limita la posibilidad de ver meteoritos tenues, el resplandor directo de las farolas es el mayor problema al observar las estrellas.

Fuera de la ciudad, el astrónomo recomienda lugares como la popular Porteau Cove, en la Sea to Sky Highway.

Los aficionados a la observación del cielo también deben ser pacientes. Puede que tarde un poco en ver su primera estrella fugaz. También es útil recostarse boca arriba para tener una mejor vista del cielo completo.

¿Qué tienen de especial las Perseidas?

Mientras que la NASA se inclina ante la lluvia de meteoros Gemínidas de diciembre, que seguramente superará a las Perseidas este año gracias a una observación “sin luna”, los voluminosos y brillantes meteoros de las Perseidas se llevan la palma.

“Con meteoritos rápidos y brillantes, las perseidas con frecuencia dejan largas “estelas” de luz y color detrás de ellas mientras atraviesan la atmósfera de la Tierra”, escribió la NASA.

La NASA describe los meteoros de las Perseidas como bolas de fuego, con grandes explosiones de luz y color que perduran más tiempo que otros meteoros. Esta presencia se atribuye a que provienen de partículas más grandes de material cometario provenientes del cometa 109p/Swift-Tuttle.