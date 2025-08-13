La Lluvia de Estrellas Perseidas continuarán viéndose por varios días de este mes de agosto, pese a que su pico máximo de visibilidad fue entre la noche del 12 y la madrugada del 13 en los Estados Unidos. Para todos aquellos que quieran seguir observando este fenómeno, donde cientos y miles de meteoros pasan por el cielo estadounidense, aquí te dejo con la hora exacta y dónde se podrán observar de mejor manera . Cabe señalar que llevan el nombre de Perseidas porque proviene de la constelación de Perseo (héroe mitológico de la antigua Grecia), desde donde parecen caer los meteoros.

¿A qué hora ver la Lluvia de Perseidas 2025 en Estados Unidos?

Si bien es cierto que el pico máximo de actividad de la Lluvia de Estrellas Perseidas ya pasó en los Estados Unidos (fue entre la noche del martes 12 y la madrugada del miércoles 13 de agosto), aún se podrán observar en dicho país hasta el próximo domingo 24, aunque con menor intensidad.

Las horas de pico máximo en Estados Unidos son: en la Costa Este a partir de las 3:00 a.m. y 4:00 a.m. Tiempo del Este; mientras que en la Costa Oeste del país será entre las 0:00 a.m. y 1:00 a.m. Tiempo del Pacífico.

La NASA ha señalado de forma oficial que un punto medio para que pueda ser vista desde cualquier parte de los Estados Unidos será entre las 2:00 a.m. y 3:00 a.m. hora local, cuando la actividad de la lluvia de meteoros será mucho más intensa.

Conoce la hora exacta para ver la Lluvia de Perseidas 2025 en Estados Unidos y cuál es el mejor horario para verlo este 12 de agosto. (Foto: Nasa)

¿Dónde ver la Lluvia de Estrellas Perseidas 2025 en Estados Unidos?

La lluvia de meteoros de las Perseidas es conocida por sus rápidos y brillantes meteoros, que se desplazan a una velocidad de 60 kilómetros por segundo (37 millas por segundo). Son el resultado de diminutas partículas que el cometa 109P/Swift-Tuttle dejó en el sistema solar al impactar la atmósfera terrestre. Al hacerlo, se calientan y se vaporizan, liberando energía visible como rayos de luz en el cielo nocturno.

Si bien las condiciones en 2025 están lejos de ser perfectas, si vas a observar las estrellas cuando la luna está abajo, e incluso cuando está arriba, probablemente notarás una o dos de las estrellas fugaces más famosas del año.

No necesitas un telescopio de jardín ni unos binoculares para observar las estrellas para disfrutar de una lluvia de meteoros. Simplemente busca un lugar oscuro, deja que tus ojos se adapten durante unos 20 minutos y mira hacia arriba.

Las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces más anticipada, ha sido calificada por la NASA como “la mejor” del mundo debido a su desbordante cantidad de meteoros brillantes. (Foto: stock_colors / iStock)

¿Qué son los meteoros Perseidas?

La Sociedad Americana de Meteoros afirma que las Perseidas están compuestas por los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle. Si bien el cometa tiene una órbita de 133 años y visitó nuestra parte del sistema solar por última vez en 1992, los restos que ha dejado a su paso por el sistema solar a lo largo de la historia son las Perseidas, que se pueden observar anualmente a finales del verano.

El mejor momento para ver la exhibición será durante las primeras horas de la mañana del miércoles 13 de agosto.

Según space.com, en circunstancias normales, podrían verse hasta 100 meteoros durante el pico de la temporada de las Perseidas. Sin embargo, el sitio web indica que la visibilidad de la lluvia de meteoros se verá algo afectada este año debido al resplandor de la luna gibosa menguante, iluminada al 86 %.