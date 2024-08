Walmart sigue sorprendiendo con sus ventas imperdibles en una amplia gama de artículos, con precios accesibles todos los días de la semana. No obstante, algunos productos con descuentos atractivos y alta calidad no siempre son aprovechados. Si estás buscando las mejores promociones de Walmart, no te pierdas esta lista de ofertas exclusivas que la tienda fundada por los hermanos Walton tiene para ofrecerte.

Todos sabemos que la cadena Walmart se distingue del resto por sus precios y ofertas a lo largo del año. Basta con darle un vistazo a su página web para entender una de las razones de su éxito en el mercado estadounidense: calidad garantizada a un costo incomparable.

Por ello, el día de hoy te vengo a dar a conocer algunas de las ofertas que Walmart ofrece a todos sus consumidores, pero que no son aprovechados del todo. ¿Sabías que puedes pedir pasteles totalmente personalizados? Eso y más aquí.

WALMART: 5 OFERTAS IMPERDIBLES DE LA CADENA NORTEAMERICANA QUE SEGURO NO CONOCÍAS

Demás está decir que Walmart es una de las tiendas minoristas de mayor alcance en todo USA, ya sea por precios y variedad. Por ello, te presento las ofertas más extravagantes y menos conocidas de la famosa empresa fundada por los hermanos Walton.

1. Tortas o pasteles con personalización

Muchas personas no saben que en Walmart puedes conseguir pasteles personalizados a precios asequibles.

Puedes ordenarlos en línea, seleccionando entre una amplia gama de diseños populares como Barbie, Minecraft o Bluey.

Las ofertas varían dependiendo el diseño del pastel (Foto: Walmart)

Esto te permite ahorrar tiempo y hacer que las celebraciones sean más simples y económicas.

2. Tartas en miniatura

Walmart ofrece mini tartas de cuatro pulgadas a tan solo 74 centavos, es decir, menos de un dólar.

En caso quieras ir por unas, te cuento que vienen en sabores como cereza, chocolate y nuez, y son perfectas como detalles para eventos, añadiendo un toque sofisticado sin un alto costo.

3. Crema de protección solar

La línea Equate de Walmart ofrece productos de excelente calidad a precios mucho más accesibles que los de las marcas reconocidas, entre ellas, su famoso protector solar.

Estas cremas de protección para el sol están mucho más baratas que otras marcas (Foto: Walmart)

De hecho, este artículo ha obtenido altas calificaciones de Consumer Reports y tiene un costo entre US$3 y US$5 menos que las conocidas.

4. Crema de avellanas

Si buscas una alternativa económica a Nutella, la crema de avellanas de Great Value en Walmart es una excelente opción. A casi la mitad del precio de la marca conocida, ofrece un sabor tan delicioso que la diferencia es apenas perceptible, permitiendo un gran ahorro.

5. Salsa tipo Chick-fil-A

La salsa de Chick-fil-A está disponible en Walmart bajo la marca Great Value.

El precio de este artículo empieza desde los US$4 (Foto: Walmart)

Esta versión económica ha ganado popularidad entre los padres que buscan reproducir el sabor de la conocida cadena para sus hijos sin incurrir en grandes gastos.

¿QUÉ LOCALES CERRÓ WALMART EN GEORGIA?

A continuación, conoce las dos tiendas que Walmart cerró en Georgia en julio pasado.

Walmart Supercenter

Ashford Dunwoody Rd, en Dunwoody, GA 30338

770-395-0199

Abre hasta las 23:00:00

Fecha de cierre: 12 de julio

Walmart Neighborhood Market