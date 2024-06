Puede que Walmart sea una de las cadenas de supermercado más conocidas en los Estados Unidos o, probablemente, la más conocida debido a la cantidad de clientes y ventas que acumula todos los días, pero ello no deja a la compañía exenta de las vicisitudes que cualquier negocio pueda tener. Por ejemplo, hay cosas que siempre han sido bien recibidas por el público en general, como sus precios, ofertas, el orden de sus pasadizos, entre otras cosas. Sin embargo, hay otros detalles que no son admitidos de la mejor manera, como el reciente cambio de los carritos de compras.

En todos los locales de Walmart en los Estados Unidos se ha cambiados los shopping carts con unos nuevos que cuentan con un diseño diferente al que la gente estaba acostumbrada. Aunque sabemos que los cambios cuestan aceptarse por la sociedad, parece que esta vez va en serio, ya que hay muchísimas personas que se han quejado del malestar de estos implementos del supermercado al hacer sus compras. Es más, si filtramos con las palabras correctas en redes sociales, podemos encontrar un sinfín de videos o publicaciones de usuarios expresando su molestia.

Si ya fuiste a una de las tiendas de la empresa sabrás a qué me refiero y has podido comprobarlo, pero si aún no has podido acudir a alguna de ellas, seguramente te estarás preguntando qué pasó y por qué la gente no le ha dado su respaldo a esta modificación. Es por ello que ahora te contaré un poco más sobre estos carritos de compras que han llegado para quedarse, al menos para ahora.

¿CÓMO SON LOS NUEVOS CARRITOS DE COMPRAS DE WALMART?

Los nuevos carritos de compras de Walmart en Estados Unidos han sido diseñados para ofrecer una experiencia mejorada y conveniente para los clientes. Con una altura incrementada, las manijas están a 43 pulgadas del suelo, 3.5 pulgadas más alto que sus predecesores. Esta modificación no solo facilita el manejo del carrito para una variedad de alturas de clientes, sino que también promueve una postura más ergonómica durante las compras.

Una característica destacada de estos carritos es la incorporación de un portavaso, ideal para sostener bebidas mientras se navega por los pasillos del supermercado. Este detalle añade comodidad y practicidad, permitiendo a los compradores disfrutar de sus bebidas favoritas sin preocupaciones.

Además, los carritos tienen un espacio diseñado para colocar teléfonos móviles o listas de compras. Este compartimento adicional proporciona un lugar seguro y accesible para que los clientes guarden sus dispositivos móviles o documentos de compras, manteniéndolos al alcance mientras recorren la tienda.

Los nuevos carritos de Walmart se renovaron en altura y funcionalidad ergonómica y se dotaron de características adicionales para mejorar la experiencia de compra de los clientes, asegurando comodidad y conveniencia en cada visita al supermercado.

La cadena Walmart, En Estados Unidos, se ha metido en una gran controversia con sus clientes debido a la implementación de nuevos carritos de compras con características que a todos no les gusta (Foto: AFP)

NO TODOS ESTÁN DE ACUERDO CON LOS CARRITOS DE WALMART

Los recientemente introducidos carritos de compras en Walmart han generado una notable controversia entre los consumidores en Estados Unidos, particularmente entre aquellos de estatura baja. Muchos de estos clientes se han manifestado en desacuerdo con los cambios implementados, argumentando que la mayor altura de los carritos los hace menos cómodos y ergonómicos para su manipulación. Esta situación ha llevado a algunos a experimentar dolor en los hombros y la espalda, lo que afecta negativamente su experiencia de compra.

Además, otro punto de insatisfacción radica en el nuevo diseño del asiento infantil, el cual ahora se encuentra a una altura más elevada. Esto complica significativamente la tarea de subir y bajar a los niños para padres de baja estatura, así como también reduce la visibilidad mientras manejan el carrito. Estos inconvenientes han exacerbado la frustración de los clientes, algunos de los cuales han expresado su intención de dejar de comprar en las tiendas y han recurrido a las redes sociales para ventilar sus quejas.

En respuesta a las críticas, un vocero de Walmart, citado por Vibes Ok, ha defendido los cambios como parte de un esfuerzo por mejorar la experiencia de compra de los consumidores modernos. Se enfatiza que todas las modificaciones se han realizado con la intención de satisfacer las necesidades de los clientes, aunque reconocen la importancia de recibir retroalimentación para evaluar y, si es necesario, ajustar las características del diseño de los carritos.