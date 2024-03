No es sorpresa que el calendario tenga muy extrañas festividades, además de otras aceptadas por las personas y que hasta se celebran en centros educativos. Sin embargo, una de las más extrañas y curiosas, sin lugar a duda, es la que se celebra cada 13 de abril y se le denomina el “Día de Abrir Paraguas en Interiores”.

El motor de esta fiesta no goza de buena fama. Pues existe la creencia popular de que cosas muy malas podrían suceder si abres un paraguas en el interior de una casa o vivienda cerrada, colocándola al lado de otras gravísimas como dejar caer la sal, cruzarse con un gato negro o el crimen de romper un espejo.

Por eso, si quieres conocer el origen de la festividad, no hay que remontarse siglos en el pasado, sino que puedes revisar el origen del “Día de Abrir Paraguas en Interiores” en este artículo.

Durante años se ha creído que abrir un paraguas en interiores trae mala fortuna (Foto: Mendozantigua / Instagram)

ABRIR UN PARAGUAS EN INTERIORES, UNA MALDICIÓN DE VARIOS SIGLOS

Algunos lo conocen como paraguas, otros les dicen sombrilla y un grupo hasta dosel. Lo cierto es que abrirlo dentro de una sala de descanso, habitación o cualquier espacio cerrado resulta en un riesgo para tu suerte, tal como afirman los más supersticiosos.

Tradicionalmente, el paraguas es conocido como una herramienta de protección, ya sea contra una potente lluvia o para hacer frente a un inclemente sol de verano: colocarse debajo es suficiente para evitar que las condiciones del clima nos afecten.

En la antigüedad, la situación no era muy distinta. Empleando un trozo de tela, un dosel u hojas grandes para protegerse, culturas como los chinos, griegos, romanos o egipcios tenían un rústico, aunque útil, prototipo de paraguas. De hecho, se cree que estos últimos, los del país de los faraones, son los culpables del mito, pues cubrirse dentro de una casa era esconderse del Dios Sol, una de las divinidades más importantes de esta zona y considerado el padre de los faraones. Una completa blasfemia.

Claro que también existe la posibilidad de que todo se tratase de una simple invención que pasó de persona a familia, pueblo a ciudad y se formó una bola de nieve que la convirtió en el terror de muchas personas.

Aunque vistosos y útiles, la superstición ha rodeado a estos accesorios (Foto: Pixabay)

¿CÓMO SURGIÓ EL DÍA DE ABRIR EL PARAGUAS EN INTERIORES?

De acuerdo con el portal Days of the Year, la costumbre del Día Nacional de Abrir un Paraguas en el Interior tuvo lugar en 2003 por un hombre llamado Thomas Edward Knibb, quien buscaba desafiar las supersticiones que consideraba sin sentido al hacer cosas que deberían traer mala suerte, pero demostrando en el camino que esto no es verdad.

Por supuesto, al irreverente hombre no le ocurrió nada, más allá de dejar por sentado que cada 13 de abril, muchas personas deciden desafiar a su suerte, o al universo, o a las energías, o cual fuese el ente que administra la fortuna, abriendo sus sombrillas en casa, el trabajo o en cualquier lugar con un techo encima.

¿CÓMO CELEBRAR EL DÍA DE ABRIR EL PARAGUAS EN EL INTERIOR?

Si lo que quieres es unirte a la revolución contra la superstición, solo tienes que seguir sencillos pasos, además de, por supuesto, conseguir un paraguas.

Portando un paraguas, ubícate en el interior de un inmueble.

Aléjate de objetos frágiles o personas que puedan recibir algún impacto.

Toma aire, agarra el mango con firmeza utilizando una mano y con la otra abre el paraguas.

En los próximos días verifica si, efectivamente, has sufrido algún accidente o mal momento que te haga cuestionar tu buena o mala suerte.

Otras opciones, mucho más sencillas, incluyen comprar un paraguas nuevo, no importa si en tu región no llueve con frecuencia, siempre pueden servir para protegerse del sol. Además, también se trata de una un gran momento para disfrutar de algunas canciones relacionadas con el accesorio en tu plataforma musical favorita como Spotify, YouTube u otra.

Umbrella de Rihanna (2007)

de Rihanna (2007) Raindrops Keep Falling on My Head de BJ Thomas (1969)

de BJ Thomas (1969) Singin’ in the Rain de Gene Kelly (1952)

de Gene Kelly (1952) Blue Umbrella de John Prine (1973)