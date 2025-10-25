El Octavo Retiro de AFP 2025 vuelve a ser una oportunidad clave para miles de afiliados que buscan acceder a sus fondos de manera ordenada. Este viernes 24 de octubre, les toca iniciar el trámite a quienes tengan el Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 1, según el calendario oficial publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En esta nota te explicamos de manera clara quiénes pueden registrar su solicitud hoy, los pasos que deben seguir para completar el proceso de forma segura y los aspectos esenciales sobre montos máximos, plazos de desembolso y requisitos documentarios. Cumplir con este procedimiento correctamente agiliza el acceso a los fondos y reduce la posibilidad de inconvenientes durante la operación.

Cronograma y plazos clave del octavo retiro AFP 2025 si tu DNI termina en 1

El cronograma del Octavo Retiro de AFP 2025 está definido por la normativa vigente y difundido por la SBS, la Asociación de AFP y cada una de las cuatro empresas administradoras de fondos de pensiones en Perú. Según la programación oficial, quienes tienen DNI terminado en 1 podrán registrar su solicitud en las siguientes fechas:

INSTANCIA FECHA Inicio de solicitudes Martes 21 de octubre de 2025 Primera ronda Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025 Fecha adicional Jueves 27 de noviembre de 2025 Periodo libre (para todos los DNI) Del jueves 4 de diciembre de 2025 al domingo 18 de enero de 2026 Cierre del registro 18 o 19 de enero de 2026 (90 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma)

En pocas palabras, si tu DNI termina en 1, ingresa en el horario oficial de tu AFP, completa el formulario y guarda el comprobante de registro. Si el sistema está saturado, intenta en horarios de menor demanda, como temprano por la mañana o al final de la tarde.

Paso a paso para registrar la solicitud del octavo retiro AFP 2025 si tu DNI termina en 1 y errores comunes a evitar

Paso a paso:

Ingresa al portal oficial de tu AFP (Habitat, Prima, Profuturo o Integra) o a la plataforma central habilitada para el retiro: www.asociacionafp.pe/retiroafp. Evita enlaces de terceros. Valida tu identidad con DNI, fecha de emisión y verificaciones adicionales (captcha, SMS o correo). Selecciona la opción “Retiro 4 UIT” y revisa el monto disponible antes de confirmar. Luego indica la cantidad a retirar, respetando el tope máximo o parcial. Registra la cuenta bancaria a tu nombre. Debe ser una cuenta activa en moneda permitida y en un banco participante: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco de la Nación, entre otros. Confirma la solicitud y descarga o guarda el número de expediente/constancia/código de registro.

Errores a evitar:

Datos desactualizados: correo o celular incorrectos impiden recibir códigos y avisos de desembolso.

Cuenta bancaria no válida: cuentas mancomunadas, de terceros o inhabilitadas generan rechazo del pago.

Exceder el tope: si declaras un monto mayor al permitido, el sistema recorta o rechaza la solicitud.

Duplicar solicitudes el mismo día: puede generar bloqueos temporales.

Usar redes públicas sin verificación: incrementa el riesgo de phishing. Accede siempre desde el dominio oficial de tu AFP.

Tip de seguridad: Las AFP no solicitan claves de banca ni contraseñas por correo o WhatsApp. Verifica siempre el candado del navegador y el dominio oficial.

Montos, modalidades de pago y tiempos de desembolso del octavo retiro AFP 2025

El Octavo Retiro AFP 2025 permite retirar hasta 4 UIT (S/ 21,400) de los fondos acumulados en la cuenta individual. El desembolso se realiza en cuatro pagos mensuales, cada uno de hasta 1 UIT, y el primer pago se efectúa 30 días después de presentada la solicitud.

Desembolso Fecha estimada Primer pago Hasta 30 días calendario después de presentada la solicitud (máximo 1 UIT = S/ 5,350) Segundo pago Hasta 30 días después del primer pago Tercer pago Hasta 30 días después del segundo pago Cuarto pago Hasta 30 días después del tercero, completando las 4 UIT

Por ejemplo, si un afiliado registra su solicitud el 24 de octubre, su primer pago se realizará a más tardar el 23 de noviembre de 2025, y los siguientes depósitos llegarán aproximadamente el 23 de diciembre, 22 de enero y 21 de febrero de 2026.

Cronograma completo Retiro AFP 2025

Último dígito de DNI Fecha 1 Fecha 2 Rezago Letra 21-oct - 19-nov 0 22-oct 23-oct 20-nov 1 24-oct 27-oct 21-nov 2 28-oct 29-oct 24-nov 3 30-oct 31-oct 25-nov 4 03-nov 04-nov 26-nov 5 05-nov 06-nov 27-nov 6 07-nov 10-nov 28-nov 7 11-nov 12-nov 01-dic 8 13-nov 14-nov 02-dic 9 17-nov - 03-dic Libre: del 04-dic al 18-ene

