¿Quieres acceder a tu fondo de AFP este 2025? Si tu DNI termina en 0, toma nota: podrás registrar tu solicitud el miércoles 22 y jueves 23 de octubre. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo hacer el trámite digitalmente, cuáles son los requisitos oficiales y cuál es el cronograma establecido para que retires hasta 4 UIT (S/21,400) de la manera más segura y rápida disponible actualmente.​

¿Cómo Registrar tu Solicitud de Retiro AFP Paso a Paso?

Todo el proceso es virtual y se realiza desde la plataforma digital de tu AFP (Habitat, Prima, Integra o Profuturo). Solo necesitas identificarte con tu DNI y contraseña, o crear un usuario si nunca has accedido antes. Una vez dentro, deberás elegir la opción “Retiro 4 UIT”, revisar el monto que tienes disponible y decidir si deseas recibir el dinero en Perú o en el extranjero mediante una cuenta bancaria válida. Es fundamental verificar que tus datos bancarios estén correctos antes de enviar la solicitud, ya que cualquier error puede retrasar la transferencia.​

Cronograma Oficial del Octavo Retiro AFP 2025

La organización del retiro AFP evita aglomeraciones distribuyendo las fechas según el último dígito del DNI. Si el tuyo termina en 0, podrás presentar tu solicitud los días miércoles 22 y jueves 23 de octubre, con nuevas oportunidades el 20 de noviembre y entre el 4 de diciembre y el 18 de enero si no pudieras hacerlo en la ronda inicial. Así, tienes varias oportunidades para acceder a tu retiro sin contratiempos.​

Fechas de presentación de solicitudes según el DNI

Si el DNI termina en letra : 21 de octubre y 19 de noviembre

DNI termina en 0 : 22-23 de octubre y 20 de noviembre

DNI termina en 1 : 24-27 de octubre y 21 de noviembre

DNI termina en 2 : 28-29 de octubre y 24 de noviembre

DNI termina en 3 : 30-31 de octubre y 25 de noviembre

DNI termina en 4 : 3-4-26 de noviembre

DNI termina en 5 : 5-6-27 de noviembre

DNI termina en 6 : 7-10-28 de noviembre

DNI termina en 7 : 11-12 de noviembre y 1 de diciembre

DNI termina en 8 : 13-14 de noviembre y 2 de diciembre

DNI termina en 9 : 17-18 de noviembre y 3 de diciembre

Periodo libre (cualquier DNI): del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.​

Requisitos Oficiales para Retirar hasta 4 UIT

Para completar tu solicitud de retiro, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

Ser afiliado activo al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Contar con un DNI vigente.

Tener una cuenta bancaria activa a tu nombre, registrada y actualizada en la AFP.

Haber actualizado tus datos personales antes de hacer la solicitud.

El trámite se encuentra amparado por la Ley N.º 32445 y está supervisado por la SBS, garantizando la seguridad y transparencia digital para todos los afiliados, tanto residentes en Perú como en el extranjero.​

Links para el retiro AFP 2025

Prima AFP — https://www.prima.com.pe

AFP Profuturo — https://www.profuturo.com.pe/Personas/novedades/descubre/octavo-retiro

AFP Habitat — https://retiro.afphabitat.com.pe/

AFP Integra — https://agenciadigital.afpintegra.pe/?utm_campaign=retiro

Modalidades de Depósito: Nacional o Internacional

El retiro puede ser depositado directamente en una cuenta bancaria nacional o transferirse al extranjero si resides fuera del país. También existe la opción de mantener el ahorro en una cuenta sin fin previsional en caso de que quieras darle otro uso a tu capital antes de la jubilación. Verifica siempre que la información bancaria entregada a la AFP sea correcta.​

¿Qué sucede si no registras tu solicitud en las primeras fechas?

No te preocupes si no logras registrar tu solicitud este 22 o 23 de octubre. Hay dos etapas adicionales: una nueva fecha será el 20 de noviembre, y después estará habilitado el periodo de rezagados del 4 de diciembre al 18 de enero. De este modo, todos los afiliados tienen oportunidad de acceder al beneficio, siempre revisando cuidadosamente sus datos y cumpliendo los requisitos exigidos.​

Resumen de Fechas para DNI Terminados en 0

Miércoles 22 de octubre 2025

Jueves 23 de octubre 2025

Jueves 20 de noviembre 2025

Del 4 de diciembre 2025 al 18 de enero 2026​

Efectúa tu solicitud siguiendo este plan y accede a tu dinero de forma segura, rápida y completamente digital.