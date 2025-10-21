¿Buscas retirar tu fondo de AFP este 2025? Si tu DNI termina en 0, la fecha clave para iniciar tu solicitud este miércoles 22 y jueves 23 de octubre . Descubre aquí cómo es el proceso digital, los requisitos oficiales y el cronograma para acceder hasta 4 UIT (S/21,400) en la modalidad más ágil y segura, facilitada por tu AFP y supervisada por la SBS.

¿Cómo registrar tu solicitud de retiro AFP?

El proceso comienza en la plataforma virtual de tu AFP, donde te identificas con tu DNI y contraseña, o puedes crear un usuario nuevo si nunca accediste. Tras ingresar, selecciona la opción “Retiro 4UIT”, revisa el monto disponible y elige cómo y dónde deseas recibir tu dinero, ya sea en el Perú o en el extranjero, asegurándote de que los datos bancarios sean correctos.

Ingresa al portal virtual de tu AFP ( Habitat , Prima , Integra o Profuturo ).

de tu AFP ( , , o ). Inicia sesión con tu DNI y contraseña , o crea un usuario si aún no lo tienes.

, o crea un usuario si aún no lo tienes. Selecciona la opción “Retiro 4 UIT” y verifica tu saldo disponible.

y verifica tu saldo disponible. Completa la solicitud y revisa los datos antes de enviarla.

Elige una cuenta bancaria personal válida para recibir el dinero.

Cronograma del octavo retiro AFP según tu DNI

Este octavo retiro AFP está estructurado para evitar aglomeraciones e inconvenientes. Por eso, el cronograma se segmenta según el último número del DNI; el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre corresponde para quienes tengan 0 . El pago se efectúa en cuatro armadas mensuales, facilitando la administración del capital y la protección de tus fondos.

Depósito en cuenta bancaria nacional.

Transferencia internacional si resides fuera del país.

si resides fuera del país. Cuenta sin fin previsional , si deseas mantener el ahorro con fines distintos a la jubilación.

, si deseas mantener el ahorro con fines distintos a la jubilación. Verifica cuidadosamente los datos bancarios, pues cualquier error puede retrasar la transferencia.

Requisitos oficiales para acceder a las 4 UIT

La solicitud es 100% virtual y está abierta tanto para residentes en Perú como en el extranjero. Solo necesitas cumplir con los requisitos de la SBS: ser afiliado, tener un DNI vigente, y poseer una cuenta bancaria a tu nombre que esté registrada y actualizada en la AFP. La Ley N.º 32445 ampara este trámite y asegura tu seguridad digital.

Ser afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) .

. Contar con un DNI vigente .

. Tener una cuenta bancaria activa a tu nombre.

a tu nombre. Haber actualizado tus datos personales en la AFP antes de registrar la solicitud.El trámite es completamente digital y puede realizarse desde cualquier parte del mundo.

¿Qué pasa si no registras la solicitud de retiro AFP este 22 y 23 de octubre?

Si no registras tu solicitud en la ronda inicial, tendrás dos oportunidades más: la primera será el 20 de noviembre y luego tendrá que esperar el turno de rezagados que rige entre el 4 de diciembre y el 18 de enero. Así, ningún afiliado se quedará fuera del beneficio. Revisa toda tu información antes de enviar la solicitud, sigue las indicaciones y prepárate para acceder a tu dinero de manera eficiente y confiable.

Todas las fechas del retiro AFP para los DNI que terminan en 0

Miércoles 22 de octubre 2025

Jueves 23 de octubre 2025

Jueves 20 de noviembre 2025

Del 4 de diciembre 2025 al 18 de enero 2026