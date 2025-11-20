Imagen TV transmite el Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. (Ciudad de México). (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Composición Gestión Mix)
Imagen TV transmite el Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. (Ciudad de México). (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Composición Gestión Mix)
La coronación de . La gran final del certamen, en su edición número 74 este jueves 20 de noviembre, a partir de las 7:00 horas del Tiempo de Ciudad de México. El evento culmina este jueves cuando Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, ceda su corona a la nueva soberana de la belleza universal en el famoso Impact Arena, con capacidad para 12,000 personas. Si estás en México, podrás seguir la cobertura en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada lanzamiento desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Miss Universo 2025 por Internet?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir la ceremonia de belleza, Miss Universo 2025 en vivo online hoy, jueves 20 de noviembre, desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Miss Universo 2025 por señal abierta y cable?

o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

  • Canales 103 y 603 HD de Dish
  • Canales 103 y 1103 de Sky
  • Canales 103 y 1103 de Megacable
  • Canales 118 y 703 de Izzi

Ellas son las candidatas en la final del Miss Universo 2025

La 74ª edición del concurso de belleza tras la victoria el año pasado de la danesa Victoria Kjær Theilvig. En total, en esta edición de Miss Universo participan 130 mujeres llegadas de todas partes del mundo bajo el lema ‘El poder del amor’.

País / TerritorioRepresentante
AlbaniaFlavia Harizaj
AlemaniaDiana Fast
AngolaMaria Cunha
ArgentinaAldana Masset
ArmeniaPeggy Garabekian
ArubaHannah Arends
AustraliaLexie Brant
BahamasMaliqué Bowe
BangladésTangia Methila
BélgicaKaren Jansen
BeliceIsabella Zabaneh
BielorrusiaAlena Kucheruk
BoliviaYessica Hausermann
BonaireNicole Peiliker
BotsuanaLillian Andries
BrasilGabriela Lacerda
BulgariaGaby Guha
Cabo Verde / Islas CaimánTahiti Seymour
CamboyaNearysocheata Thai
CamerúnJosiane Golonga
CanadáJaime VandenBerg
ChileInna Moll
ChinaZhao Na
ColombiaVanessa Pulgarín
Corea del SurSoo-yeon Lee
Costa de MarfilOlivia Yacé
Costa RicaMahyla Roth
CroaciaLaura Gnjatovi
CubaLina Luaces
CurazaoCamille Thomas
DinamarcaMonique Sonne
EcuadorNadia Mejía
EgiptoSabrina Maged
El SalvadorGiulia Zanoni
Emiratos Árabes UnidosMariam Mohamed
EslovaquiaViktoria Güllová
EsloveniaHana Klaut
EspañaAndrea Valero
Estados UnidosAudrey Eckert
Estados Unidos - Miss LatinaYamilex Hernández
EstoniaBrigitta Schaback
FilipinasAhtisa Manalo
FinlandiaSarah Dzafce
FranciaÈve Gilles
GhanaAndromeda Peters
Gran Bretaña / Reino UnidoDanielle Latimer
GreciaMary Chatzipavlou
GuadalupeOphély Mézino
GuatemalaRaschel Paz
GuineaTiguidanké Bérété
GuyanaChandini Baljor
HaitíMelissa Sapini
HondurasAlejandra Fuentes
Hong KongLizzie Li
HungríaKincs Dezsényi
IndiaManika Vishwakarma
IndonesiaSanly Liu
IrakHanin Al Qoreishy
IrlandaAadya Srivastava
IslandiaHelena O’Connor
Islas Turcas y CaicosBereniece Dickenson
Islas Vírgenes BritánicasOlivia Freeman
Islas Vírgenes de EE.UU.Britanny Robinson
IsraelMelanie Shiraz
ItaliaLucilla Nori
JamaicaGabrielle Henry
JapónKaori Hashimoto
KazajistánDana Almassova
KosovoDorea Shala
KirguistánMary Kuvakova
LaosLattana Munvilay
LetoniaMeldra Rosenberg
LíbanoSarah Bou Jaoude
MacaoKris Fong
MalasiaChloe Lim
MaltaJulia Cluett
MartinicaCélya Abatucci
MauricioAurélie Alcindor
MayotteNourya Aboutoihi
MéxicoFátima Bosch
MoldaviaMariana Ignat
MyanmarMyat Yadanar Soe
NamibiaJohanna Swartbooi
NepalSanya Adhikari
NicaraguaItza Castillo
NígerZoulahatou Amadou
NigeriaBasil Onyinyechi
NoruegaLeonora Lysglimt-Rødland
Nueva ZelandaAbbigail Sturgin
Países BajosNathalie Mogbelzada
PakistánRoma Riaz
PalestinaNadeen Ayoub
PanamáMirna Caballini
ParaguayYanina Gómez
PerúKarla Bacigalupo
PortugalCamila Vitorino
Puerto RicoZashely Alicea
República ChecaMichaela Tomanová
República Democrática del CongoDorcas Dienda
República DominicanaJennifer Ventura
RumaniaCatalina Jacob
RusiaAnastasia Venza
RuandaSolange Keita
Santa LucíaShianne Smith
SenegalCamilla Diagne
SingapurAnnika Sager
Sri LankaLihasha White
SueciaDaniella Lundqvist
SuizaNaima Acosta
SurinamChiara Wijntuin
TailandiaPraveenar Singh
TanzaniaNaisae Yona
Trinidad y TobagoLatifah Morris
TurquíaCeren Arslan
UcraniaSofiya Tkachuk
UruguayValeria Baladan
VenezuelaStephany Abasali
VietnamHng Giang Nguyn
ZambiaKunda Mwamulima
ZimbabueLyshanda Moyas

Día, hora, canal TV y dónde ver online Miss Universo 2025

Este viernes 21 de noviembre se celebrará Miss Universo 2025 desde el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. La transmisión comenzará a las 8:00 a. m. (hora tailandesa), es decir, a la 1:00 a. m. en España. El público podrá seguir la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal de YouTube de Miss Universo, ya que no cuenta con emisión oficial por televisión.

  • Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025
  • Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)
  • Evento: 74° edición del Miss Universo 2025
  • Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia
