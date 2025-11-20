La coronación de Miss Universo 2025 tendrá lugar esta noche en Bangkok, Tailandia. La gran final del certamen, en su edición número 74 este jueves 20 de noviembre, a partir de las 7:00 horas del Tiempo de Ciudad de México. El evento culmina este jueves cuando Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, ceda su corona a la nueva soberana de la belleza universal en el famoso Impact Arena, con capacidad para 12,000 personas. Si estás en México, podrás seguir la cobertura en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada lanzamiento desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.
¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Miss Universo 2025 por Internet?
Descarga las apps de Imagen TV para seguir la ceremonia de belleza, Miss Universo 2025 en vivo online hoy, jueves 20 de noviembre, desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.
¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Miss Universo 2025 por señal abierta y cable?
Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:
- Canales 103 y 603 HD de Dish
- Canales 103 y 1103 de Sky
- Canales 103 y 1103 de Megacable
- Canales 118 y 703 de Izzi
Ellas son las candidatas en la final del Miss Universo 2025
La 74ª edición del concurso de belleza tras la victoria el año pasado de la danesa Victoria Kjær Theilvig. En total, en esta edición de Miss Universo participan 130 mujeres llegadas de todas partes del mundo bajo el lema ‘El poder del amor’.
|País / Territorio
|Representante
|Albania
|Flavia Harizaj
|Alemania
|Diana Fast
|Angola
|Maria Cunha
|Argentina
|Aldana Masset
|Armenia
|Peggy Garabekian
|Aruba
|Hannah Arends
|Australia
|Lexie Brant
|Bahamas
|Maliqué Bowe
|Bangladés
|Tangia Methila
|Bélgica
|Karen Jansen
|Belice
|Isabella Zabaneh
|Bielorrusia
|Alena Kucheruk
|Bolivia
|Yessica Hausermann
|Bonaire
|Nicole Peiliker
|Botsuana
|Lillian Andries
|Brasil
|Gabriela Lacerda
|Bulgaria
|Gaby Guha
|Cabo Verde / Islas Caimán
|Tahiti Seymour
|Camboya
|Nearysocheata Thai
|Camerún
|Josiane Golonga
|Canadá
|Jaime VandenBerg
|Chile
|Inna Moll
|China
|Zhao Na
|Colombia
|Vanessa Pulgarín
|Corea del Sur
|Soo-yeon Lee
|Costa de Marfil
|Olivia Yacé
|Costa Rica
|Mahyla Roth
|Croacia
|Laura Gnjatovi
|Cuba
|Lina Luaces
|Curazao
|Camille Thomas
|Dinamarca
|Monique Sonne
|Ecuador
|Nadia Mejía
|Egipto
|Sabrina Maged
|El Salvador
|Giulia Zanoni
|Emiratos Árabes Unidos
|Mariam Mohamed
|Eslovaquia
|Viktoria Güllová
|Eslovenia
|Hana Klaut
|España
|Andrea Valero
|Estados Unidos
|Audrey Eckert
|Estados Unidos - Miss Latina
|Yamilex Hernández
|Estonia
|Brigitta Schaback
|Filipinas
|Ahtisa Manalo
|Finlandia
|Sarah Dzafce
|Francia
|Ève Gilles
|Ghana
|Andromeda Peters
|Gran Bretaña / Reino Unido
|Danielle Latimer
|Grecia
|Mary Chatzipavlou
|Guadalupe
|Ophély Mézino
|Guatemala
|Raschel Paz
|Guinea
|Tiguidanké Bérété
|Guyana
|Chandini Baljor
|Haití
|Melissa Sapini
|Honduras
|Alejandra Fuentes
|Hong Kong
|Lizzie Li
|Hungría
|Kincs Dezsényi
|India
|Manika Vishwakarma
|Indonesia
|Sanly Liu
|Irak
|Hanin Al Qoreishy
|Irlanda
|Aadya Srivastava
|Islandia
|Helena O’Connor
|Islas Turcas y Caicos
|Bereniece Dickenson
|Islas Vírgenes Británicas
|Olivia Freeman
|Islas Vírgenes de EE.UU.
|Britanny Robinson
|Israel
|Melanie Shiraz
|Italia
|Lucilla Nori
|Jamaica
|Gabrielle Henry
|Japón
|Kaori Hashimoto
|Kazajistán
|Dana Almassova
|Kosovo
|Dorea Shala
|Kirguistán
|Mary Kuvakova
|Laos
|Lattana Munvilay
|Letonia
|Meldra Rosenberg
|Líbano
|Sarah Bou Jaoude
|Macao
|Kris Fong
|Malasia
|Chloe Lim
|Malta
|Julia Cluett
|Martinica
|Célya Abatucci
|Mauricio
|Aurélie Alcindor
|Mayotte
|Nourya Aboutoihi
|México
|Fátima Bosch
|Moldavia
|Mariana Ignat
|Myanmar
|Myat Yadanar Soe
|Namibia
|Johanna Swartbooi
|Nepal
|Sanya Adhikari
|Nicaragua
|Itza Castillo
|Níger
|Zoulahatou Amadou
|Nigeria
|Basil Onyinyechi
|Noruega
|Leonora Lysglimt-Rødland
|Nueva Zelanda
|Abbigail Sturgin
|Países Bajos
|Nathalie Mogbelzada
|Pakistán
|Roma Riaz
|Palestina
|Nadeen Ayoub
|Panamá
|Mirna Caballini
|Paraguay
|Yanina Gómez
|Perú
|Karla Bacigalupo
|Portugal
|Camila Vitorino
|Puerto Rico
|Zashely Alicea
|República Checa
|Michaela Tomanová
|República Democrática del Congo
|Dorcas Dienda
|República Dominicana
|Jennifer Ventura
|Rumania
|Catalina Jacob
|Rusia
|Anastasia Venza
|Ruanda
|Solange Keita
|Santa Lucía
|Shianne Smith
|Senegal
|Camilla Diagne
|Singapur
|Annika Sager
|Sri Lanka
|Lihasha White
|Suecia
|Daniella Lundqvist
|Suiza
|Naima Acosta
|Surinam
|Chiara Wijntuin
|Tailandia
|Praveenar Singh
|Tanzania
|Naisae Yona
|Trinidad y Tobago
|Latifah Morris
|Turquía
|Ceren Arslan
|Ucrania
|Sofiya Tkachuk
|Uruguay
|Valeria Baladan
|Venezuela
|Stephany Abasali
|Vietnam
|Hng Giang Nguyn
|Zambia
|Kunda Mwamulima
|Zimbabue
|Lyshanda Moyas
Día, hora, canal TV y dónde ver online Miss Universo 2025
Este viernes 21 de noviembre se celebrará Miss Universo 2025 desde el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. La transmisión comenzará a las 8:00 a. m. (hora tailandesa), es decir, a la 1:00 a. m. en España. El público podrá seguir la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal de YouTube de Miss Universo, ya que no cuenta con emisión oficial por televisión.
- Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025
- Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)
- Evento: 74° edición del Miss Universo 2025
- Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia