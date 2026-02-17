El inicio del año suele ser un periodo clave para los dueños de negocios y gerentes de PyMEs, marcado por la revisión de presupuestos, proyección de números y el reconocimiento del esfuerzo del equipo sin descuadrar su caja. En este escenario, compañías proveedoras de soluciones corporativas como Pluxee presentan propuestas orientadas a la gestión de beneficios laborales, en un contexto marcado por la actualización de presupuestos y la planificación financiera.

Los beneficios vinculados a la alimentación constituyen una herramienta que impacta directamente en la dinámica diaria de los colaboradores, al tiempo que implican consideraciones operativas y normativas para las organizaciones que optan por implementarlos de manera formal.

Alimentación como beneficio que ayuda a ahorrar en planilla

Bajo la Ley de Prestaciones Alimentarias N.° 28051, las PYMES en Perú tienen una ventaja clave: pueden dar beneficios de alimentación que no son considerados remuneración. Este marco normativo permite a las empresas implementar esquemas de alimentación que no estén sujetos a aportes como ESSALUD, CTS o gratificaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Para facilitar esto, las tarjetas de alimentación surgen como un método que facilita el control y la trazabilidad del beneficio, tanto para la empresa como para el colaborador. Este tipo de herramientas permite definir presupuestos mensuales y centralizar la administración del beneficio, mientras que los trabajadores eligen dónde comer o comprar de una extensa red de locales.

Propuesta para el inicio del 2026

En este escenario, Pluxee ha anunciado una campaña dirigida a pequeñas y medianas empresas que contempla la exoneración de comisión durante los primeros tres meses del servicio. La iniciativa está prevista para el inicio del 2026, periodo en el que diversas organizaciones revisan y ajustan sus esquemas de beneficios.

La propuesta se incorpora dentro de las alternativas disponibles para las pymes que evalúan formalizar o reorganizar la gestión de beneficios laborales en un entorno de planificación financiera y orden administrativo.