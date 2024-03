Libros digitales no se encuentran exentos del pago del IGV

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) abordó una consulta respecto a la tributación de los libros interactivos disponibles en plataformas tecnológicas. Según la entidad, estos productos no se benefician de la exención del Impuesto General a las Ventas (IGV), debido a que no se consideran bienes físicos tangibles y, por tanto, no encajan en la categorización de la Nomenclatura Arancelaria necesaria para la exención.