Sin embargo, una pregunta que siempre aparece cuando se discute este posible incremento de la RMV es ¿quiénes realmente se beneficiarían?

La última encuesta de Datum Internacional, de agosto, compartida con Gestión reveló que solo un 26% señala que si el sueldo mínimo se eleva se podrían incrementar sus ingresos.

En detalle, se puede observar que esta percepción aumenta en la región sur (31%), seguido de la región centro (30%) y norte (28%). En tanto, en Lima y en el oriente, un 24% y 20%, respectivamente respondieron en el mismo sentido.

Por edades, tres de cada 10 peruanos entre 25 y 34 años indican que se verán beneficiados con el aumento al sueldo mínimo, así como un 29.5% de la población más jóvenes, entre 18 y 24 años.

La RMV

El año pasado, el Gobierno de ese entonces aprobó un aumento de S/ 95 que empezó a regir partir del 1 de mayo del 2022, con lo cual la RMV pasó de S/ 930 a S/ 1,025. En ese momento se cuestionó que no se haya llamado a diálogo social para esta decisión y se comentó que las empresas, sobre todo las mypes, podrían no tener la capacidad de poder cumplir.

Contrariamente a ese sucedo, el actual ministro de Trabajo, Fernando Varela, remarcó que se trabajará este tema en el Consejo Nacional del Trabajo y se discutirá una fórmula para ello.

El jefe del Sistema de Información de Macroconsult, Eduardo Jiménez , señaló a Gestión que esta baja percepción respecto al beneficio de un eventual aumento de la RMV se encuentra en línea con el porcentaje de formalidad que existe en el Perú, el cual se ubica en 30%. En ese sentido, dijo que se si eleva el salario mínimo solo un grupo de trabajadores tendría una mejora en sus ingresos.

“Muchos trabajadores ganan por encima del salario mínimo, pero lo más terrible es que esta medida pone más lejos la formalidad laboral para el trabajador informal porque la línea salarial se pone más arriba”, sostuvo.

Por su parte, el economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Teodoro Crisólogo , coincidió con Jiménez al señalar que el aumento de la RMV beneficiará a un grupo reducido de trabajadores, considerando que son pocos los que hoy forman parte de la masa laboral formal.

“La medida beneficiará a una proporción muy baja de trabajadores total que hay en el país, dentro de los 16 millones de trabajadores en Perú. Esta percepción (de no beneficiarse con el sueldo mínimo) está bastante alineada con la informalidad predominante en el mercado de trabajo”, dijo.

Por ejemplo, un 28% respondió en la encuesta que no trabaja y no tiene ingresos (sobre todo en el área rural: 34%), entonces, un cambio en la RMV no le afecta. Además, un 21% indicó que no esta en planilla, y un alza de sueldo mínimo no mejorará sus ingresos.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.