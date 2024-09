La inversión en infraestructura en el Perú ha elevado su importancia en los últimos meses tomando en cuenta tanto el avance en proyectos concesionados en años previos, como la adjudicación de proyectos a ser desarrollados en los próximos años, observó Scotiabank.

Carlos Asmat, analista del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, realizó una evaluación de las inversiones en infraestructura de uso público, y dio a conocer la perspectiva de esa entidad financiera sobre la evolución que esperan para el corto y mediano plazo.

Observó que ProInversión ya alcanzó el 76% de la meta de adjudicación de proyectos por US$ 8,000 millones durante el 2024, y que ha tomado impulso la adjudicación de ejecución de proyectos públicos mediante el programa de Obras por Impuestos, incluso alcanzando un récord en monto adjudicado (S/ 2,110 millones) desde la creación de esta modalidad de inversión en el año 2009.

“Con ello esperamos una perspectiva positiva en la ejecución de proyectos en infraestructura para los próximos años”, apuntó.

Obras en APP volverían a crecer

Para el 2024 señaló que prevén que la inversión en APPs, específicamente los proyectos en infraestructura de transporte bajo la supervisión del Ositran, vuelva a crecer, y que ya en meses previos avizoraban que la inversión en proyectos concesionados de transporte al cierre del 2024 tendría una tasa de crecimiento de dos cifras.

Sin embargo, las cifras acumuladas a julio, destacó, le dan una perspectiva al alza a su proyección. En detalle, mencionó que, según cifras de Ositran, entre enero y julio de este año, la inversión en infraestructura de transporte alcanzó un monto ejecutado de US$ 629 millones, resultado fue superior en 60% respecto a enero-julio del 2023, crecimiento que estuvo por encima de los que esperaban.

En términos trimestrales, el resultado estuvo impulsado por la inversión en el segundo trimestre de este año (US$ 366 millones), la cifra trimestral invertida más alta de los últimos años.

Por segmento

Por segmentos, el monto invertido a julio fue explicado por la mayor inversión en los segmentos de infraestructura aeroportuaria -7 veces más- y ferroviaria (28%).

En el segmento de infraestructura aeroportuaria se ejecutaron inversiones por US$ 236 millones, destacando lo invertido en la mejora y ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez (US$ 186 millones) -con un avance de más del 90% en su ampliación.

A ello le sumó el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (US$ 48 millones) -invirtiendo en rehabilitación de pistas de aterrizajes y la ampliación de sus doce terminales aéreos-.

Asimismo, se invirtió más de US$ 235 millones en infraestructura ferroviaria, invrrsión que ha venido acelerándose en los últimos meses. Este segmento es explicado por lo invertido en la Línea 2 del Metro de Lima, proyecto que a julio registró un avance global del 57% y que ya ha iniciado las obras físicas de la estación que se interconectará con la Estación Central del Metropolitano.

Puertos

En contraste, el resultado acumulado a julio fue acotado por un menor nivel de inversión en infraestructura portuaria (5%) e infraestructura vial (-42%).

En infraestructura portuaria a julio (US$ 132 millones) destacaron las inversiones en el Muelle Sur con US$ 121 millones, proyecto cuya ampliación concluyó a mediados de junio de este año en el denominado Muelle Bicentenario-.

De otro lado, en infraestructura vial a julio (US$ 26 millones) destacaron inversiones en el proyecto Red Vial Nº 4, invirtiendo US$ 17 millones entre enero y julio -monto destinado en parte al desarrollo de la Vía de Evitamiento en Chimbote-.

Nuevos proyectos adjudicados

En lo que va del año se adjudicaron US$ 6,076 millones en proyectos a desarrollarse mediante la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APPs). Este monto representa alrededor del 76% de la meta de adjudicación del Gobierno bajo esta modalidad para el presente año.

El monto alcanzado es importante dado que supera los montos anuales adjudicados en los últimos nueve años, y está cerca de superar el nivel récord de adjudicaciones del año 2014 (US$ 6,278 millones), año en el que se adjudicó el proyecto Línea 2 del Metro de Lima, según cifras de Proinversión.

La inversión comprometida en los proyectos concesionados -indicó Asmat- genera una perspectiva positiva de inversión en infraestructura para los próximos años, especialmente en proyectos de infraestructura de transporte.

Iniciativas otorgadas

Es así como, en lo que va del año, destacan los proyectos otorgados en buena pro tales como: Anillo Vial Periférico con US$ 3,396 millones adjudicado en abril -Iniciativa Privada Cofinanciada-, Ampliación de Fosfatos Bayóvar con US$ 940 millones adjudicado en junio, Terminal Portuario Marcona con US$ 405 millones adjudicado en marzo y la buena pro de tres proyectos eléctricos por US$ 329 millones en junio.

A ellos se suman cinco proyectos en el sector de transmisión eléctrica por US$ 441 millones y la modernización del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica por US$ 565 millones, ambos adjudicados en agosto.

Lo que se viene

Para lo que resta del año destacan proyectos a ser concesionados tales como Longitudinal de la Sierra-Tramo 4, en el cual se invertirían alrededor de US$1,180 millones y Parque Industrial de Ancón con US$762 millones.

Para el 2025 y 2026 la meta de adjudicación es ambiciosa-relievó el experto- dado que se espera la concesión de proyectos por un monto aproximado de US$ 8,381 millones -destacando 18 proyectos de conservación de infraestructura vial- y US$ 8,617 millones -destacando el Sistema Integrado de Transporte del Gas en el sur del país-, respectivamente.

Obras por Impuestos

Otro segmento que presenta un potencial interesante de inversión es la que se realiza mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), mencionó Carlos Asmat.

Es así como, anotó, a mediados de agosto, el monto adjudicado de proyectos a realizarse vía OxI llegó a los S/ 2,110 millones, el monto más alto en términos históricos desde el año 2009, incluso superando el máximo alcanzado en el año 2017 (S/ 1,115 millones).

En términos acumulados, el programa de inversiones ha adjudicado un aproximado de S/ 9,656 millones (US$ 2,575 millones) desde el año 2009 hasta mediados de agosto del 2024.

En lo que va del año, el monto adjudicado se destinó en mayor medida a inversiones al interior del país. Por sectores, el mayor monto adjudicado se destinó al sector salud, seguido de los sectores gestión, educación -que incluye el desarrollo de Colegios de Alto Rendimiento (COAR)-, seguridad, transporte y saneamiento.

Asimismo, durante el presente año destaca el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Hospital Victor Ramos Guardia (Huaraz), proyecto en el cual se ejecutaría un monto aproximado cercano a los S/ 1,100 millones, el monto adjudicado más alto desde el año 2009.

