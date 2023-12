El megapuerto de Chancay movilizará más de 1 millón de contenedores en su primer año de operación (2024) ; incluso, atraería la tercera parte del movimiento de carga que hoy se da en el puerto del Callao.

En ese sentido, gremios como Asppor y Conudfi han planteado la necesidad de una instalación aduanera en Chancay para facilitar el trámite aduanero y evitar que se congestione la del Callao.

En un primer momento, Asppor había informado la creación de una mesa de trabajo para evaluar la conveniencia de una jurisdicción aduanera Chancay- Callao. Sin embargo, según fuentes cercanas al gremio, se confirmó que se trataría de una nueva instalación aduanera en Chancay, independiente del Callao.

Gestión intentó comunicarse con el presidente de Asppor, pero prefirió no dar declaraciones hasta que se haga oficial la iniciativa que se evaluará en una mesa de trabajo con los actores del sector.

Pese a ello, lo que informa el entorno cercano al gremio, el objetivo es que exista una instalación aduanera en Chancay y no una jurisdicción aduanera Chancay-Callao.

Cabe destacar, de acuerdo a especialistas consultados por este medio, la instalación de una aduana es pertinente por el megapuerto que se está construyendo en Chancay . “Como el puerto de Chancay va ser más grande que el puerto del Callao, definitivamente debe tener su institución aduanera en dicha zona”, dijo fuente cercana al gremio.

Dicha iniciativa -señala- tendría que ser discutida por todo los actores, tanto el empresarial y como el Estado. Por ello, quién también mostró su interés por la instalación de una Aduana en Chancay es el Consejo de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional de Mercancías (Conudfi).

Conudfi con cautela

Si bien Conudfi habría sugerido a Sunat tener una aduana marítima en Chancay —necesaria por el megapuerto que se construye en dicha localidad— ahora siente que no tiene la autoridad para decir lo mismo, ¿por qué? gremios ejercieron presión.

“Ese comunicado trajo una serie de observaciones de varios entes privados y públicos y de cierta manera requiere ser formulados en un trabajo conjunto entre autoridades públicas y privadas”, afirmó a Gestión, Rafael del Campo, presidente de Conudfi.

Una propuesta de tal magnitud como implementar o no una aduana en Chancay necesita ser evaluada por todos los entes involucrados, así lo señaló del Campo.

Además, consideró que hay cuestiones operativas y/o técnicas válidas que dan sustento para no implementar dicha oficina aduanera.

“Al final el resultado podría terminar inclinándose por no tener una aduana en Chancay; entonces, se debe discutirlo, evaluar los pro y los contra”, explicó.

Cabe recordar, que en su momento Conudfi había afirmado — en su comunicado — que una instalación aduanera en Chancay generará rentas aduaneras en dicha localidad y que a su vez evitará las demoras y sobrecargas de atención en la Aduana de Callao ; ahora se mantiene con cautela por respeto a la opinión de todos los gremios.

“No quiero pronunciarme en estos momentos si estoy a favor o en contra de implementar una Aduana en Chancay, haría mal en hacerlo sin antes tener la opinión de todos los gremios que lo conforman” , sostuvo Rafael Del Campo.

Si hay Aduanas, ¿Chancay saldría beneficiado?

Es tentador averiguar los potenciales beneficios que traería una aduana en Chancay, para Conudfi está claro: el beneficio principal sería la cuestión tributaria.

“Una Aduana propia en Chancay podría incrementar en diez veces su presupuesto con respecto a lo que recibe hoy ese distrito y otros en la zona de influencia del megapuerto” , dijo en su momento a Gestión, Christian Calderón, director de Conudfi.

Sin embargo, para Katarzyna Dunin, directora de Tax & Legal de PwC Perú , los tributos no se quedaría en Chancay, sino que formaría parte de los recursos del Estado.

“Los tributos que recoge la aduana se destinan al tesoro público, es decir, se entregan al Estado peruano y este lo gasta de acuerdo a lo establecido en el presupuesto nacional”, explicó Katarzyna Dunin a Gestión.

No obstante, agregó que si se busca favorecer con los tributos a Chancay “ tendría que haber algún tipo de disposición o beneficio especial para la zona, ya que están utilizando su área geográfica”.

Alcalde de Chancay a favor de la creación de la Aduana

El alcalde provincial de Chancay, Juan Álvarez contó a Gestión que aún Asppor no le han invitado a participar en dicha mesa de trabajo para evaluar la instalación de una aduana en su jurisdicción. Sin embargo, se mostró a favor de dicha iniciativa.

“Si tenemos un puerto nuevo también tenemos que tener una Aduana en nuestra jurisdicción. Nosotros queremos absoluta libertad al respecto”, dijo el alcalde de Chancay a Gestión.

Asimismo, contó que tener una aduana en la zona de influencia en el megapuerto permitirá generar renta aduanera . Sobre dicho beneficio, se mostró preocupado porque hasta ahora no se esclarece si realmente la aduana que se pretende instalar en Chancay recibirá renta aduanera.

“La ley dice que la distribución de renta de aduana es en virtud a la distribución local donde se ubique la aduana”, aseguró Álvarez.

Al respecto, dijo que, sí se instala la aduana en Chancay , desde ya deben resolver cómo va ser la distribución de la renta aduanera para que no haya divergencia ni tampoco situaciones adversas a la provincia.

Si se da otro escenario, como la jurisdicción aduanera Chancay-Callao, habría un problema en la distribución aduanera, ¿Qué provincia lo recibiría? “Si solo hubiera una aduana en Callao, por ley la renta pasaría para allá y Chancay no lo recibiría”.

“A mi me preocupa es lo que se viene después de la aduana, por mi parte no tengo ningún inconveniente que se instale acá, y quisiera que sea una aduana independiente, que no tengamos que estar dependiendo de otros, por eso hay que buscar que esta situación se esclarezca bien y no tengamos inconvenientes en el futuro” , agregó el alcalde de Chancay.

Gestión solicitó entrevista con Sunat y Costco Shipping (empresa que administra el puerto de Chancay ) sin que haya respuesta hasta ahora.

