En junio de este año, el Directorio de Petroperú aprobó acciones complementarias de reestructuración de Petroperú para el 2024-2025. El proceso parecía sencillo: se presentaban dichas acciones ante la Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), les daba luz verde y se empezaban a implementar.

Sin embargo, este proceso se dilató. Tal fue la demora en dar una respuesta por parte de la JGA, que en buena cuenta es el Gobierno peruano, que dos meses después, en agosto último, el directorio advirtió que “en las condiciones actuales su gestión se hace insostenible”. En ese momento, los directores ponen sobre la mesa del Ejecutivo, a través de su comunicado, tres opciones: se podía seguir inyectando capital a la empresa sin pedir nada a cambio; que la JGA acepte la quiebra y/o liquidación de Petroperú; o -que era la propuesta del directorio- “decidirse por una reestructuración profunda que goce de credibilidad”.

De hecho, el mismo Oliver Stark, presidente del Directorio de Petroperú, incluso dio un ultimátum. En entrevista en Canal N, comentó que si hasta antes de finales de agosto no había una respuesta de parte de la JGA, se verían obligados como directores a renunciar.

Llegó finales del mes pasado y el directorio no renunció pues, tal como informó Gestión, la JGA apoyaba la publicación de un Decreto de Urgencia (DU) que recoja las propuestas del directorio, entre ellas, la de que ingrese un gestor privado a la petrolera estatal. En este punto, el problema no era la Junta de Accionistas, sino que la presidenta Dina Boluarte inicialmente no habría estado de acuerdo con el planteamiento de los directores y, es más, en medio de esto habría buscado hacer ajustes a la empresa “reviviendo” a dos exfuncionarios: Óscar Vera y Pedro Chira.

Posteriormente, se conoció que Boluarte habría aceptado en parte el DU y que se aprobaría en una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros. Es más, el mismo primer ministro, Gustavo Adrianzén, mencionó que estaban terminando de evaluar el ingeso del gestor privado. Sin embargo, deslizó rápidamente que esto podría conllevar a un cambio en el directorio.

¿Qué frenó que finalmente el DU vea la luz hasta la fecha? En ese momento las fuentes comentaron que si bien la mandataria estaba más en línea con la propuesta, habría puesto una nueva condición: que Vera ingrese ahora como gerente de la refinería de Talara. Esto no habría agradado al directorio, por lo que volvieron a la idea de dar un paso al costado.

Los días previos a la renuncia

El último domingo 08 de septiembre, Gestión supo que el directorio estaba listo para renunciar. Sin embargo, se les habría solicitado esperar a una reunión más del día lunes 09 de septiembre. Pero, ayer, no hubo humo blanco pues la JGA no habría logrado “convencer” a la presidenta.

Las fuentes de Palacio comentaron a este diario que habría intenciones de que el DU finalmente se apruebe el miércoles 11, después que se le explique a la presidenta los pormenores de la propuesta nuevamente. De hecho, argumentaron, no se convocó ayer mismo un Consejo de Ministros extraordinario por la ausencia de titulares de cartera, pero mañana podría darse el “día D”. Diferentes voces consultadas cuestionaron que se haya puesto esto como “excusa” cuando se pudo haber hecho una convocatoria virtual tomando en cuenta la premura de la situación .

Pese a ello el directorio decidió renunciar pues habría considerado que la nueva fecha para el DU aplazar una vez más la posibilidad de “salvar” a la compañía del Estado. “Parece una actitud dilatoria que toma visos de irresponsabilidad” , destacan fuentes consultadas allegadas a Petroperú. Los actores consultados por este diario reconocieron que la JGA trató de actuar como “bisagra” entre la mandataria y el directorio, pero no llegó a buen puerto.

Los pasos siguientes

Con la renuncia del directorio, continuarán con sus labores hasta que se convoque a nuevos directores. Sin embargo, tal como dijeron en su comunicado, “ los firmantes dejan constancia de que no se hacen responsables de los alcances ni de las consecuencias de cualquier norma legal que eventualmente se apruebe , ni de la oportunidad en que se realice”.

Esto es clave pues si bien, como se menciona, habrá intenciones de aprobar efectivamente una normativa, nada aseguraría que esté en línea con lo solicitado por el directorio saliente. Es más, la cuenta regresiva para Petroperú ya llegó a cero pues, tal como adelantó Gestión, hoy no habría la liquidez suficiente para honrar los pagos, por ejemplo, de los desembarques de petróleo.

Además, otro tema que la empresa estatal tiene a cuestas es el pago a bonistas. La semana pasada se les había comentado que el DU salía finalmente el viernes último, lo que no sucedió. Ahora, dichos bonistas se encuentran a la espera de conocer la decisión que toma el Gobierno peruano.

