En línea con lo anterior, se debe mencionar que existe una clara diferencia entre el mercado accionarial estadounidense y el principal de Asia, que es China. En promedio, la acción más cara dentro del Hang Seng (HSI) es de Tencent y tiene un costo de US$42, mientras que en el S&P500 (SPX) la de mayor precio es una acción de NVR, con US$ 6,295 (cifras al 29/06/2023).

Se puede apreciar una amplia diferencia en cuánto a los valores de participación en el mercado accionario de ambos países. No obstante, ello no significa que Asia no cuente con opciones interesantes de inversión, ya sea en el corto y largo plazo.

En esa línea, Washington Capital, CEO de Washington Capital, comentó que efectivamente la bolsa americana es la más grande y líquida del mundo, por lo cual siempre va a ser más atractiva para los inversionistas peruanos.

No obstante, destacó si se quiere optar por invertir en mercados asiáticos, se debe tener una visión de largo plazo respecto a la economía y los fundamentos del país al que se apunta.

“Hay una fuerte hipótesis de que China sería la primera economía del mundo en los próximos 10 años. Dentro de este panorama, en dónde esta superaría a Estados Unidos, las acciones del gigante asiático podrían quintuplicar sus precios. Entonces, un inversionista que está en esa búsqueda debe tener claro el largo plazo para colocar sus inversiones”, explicó a Gestión.

El ejecutivo considera que la economía china se va a recuperar a finales de año, con lo cual la bolsa regresaría a sus valores. En ese escenario, los inversionistas tienen la oportunidad de obtener hasta un 30% de retorno.

Principales mercados

Si bien existe una clara preferencia por China, existen otros mercados que generan movimiento en la compra de acciones, por ejemplo, Japón, Taiwán y Corea.

Jorge Beingolea, vicepresidente de soluciones de cartera en Credicorp Capital, detalló que la primera economía asiática en los últimos meses ha sido uno de los que mayor rezago ha tenido en su rendimiento de acciones. En lo que va del año, el mercado accionarial del mundo está en 10% de rendimiento aproximadamente, mientras que las acciones invertibles en China están en -4%.

“El entusiasmo que se generó a finales del año pasado, con la reapertura de la economía china, luego del abandono de la política 0 COVID, hizo que durante fines del 2022 e inicios de este año se generara un flujo grande de dinero hacia el mercado accionario, lo que ocasionó un rally muy marcado de casi 30%”, indicó.

Pero, este ímpetu inicial se fue perdiendo poco a poco, lo que ocasionó que algunos de los indicadores líderes chinos se empezaran a rezagar.

Sin embargo, el experto comenta que en el caso de Japón se dio todo lo contrario, pues ha tenido un mejor rendimiento en la primera mitad de año.

“La bolsa japonesa ha tenido un comportamiento distinto a China. Hasta el momento, ha rendido alrededor de 12.5% en lo que va del año, contra poco más del 10% de la bolsa global. Muy distinto a la bolsa china, que está -4%”, detalló a Gestión.

A inicios del 2023, ambas bolsas estaban baratas frente al índice global, la bolsa china en -35% y la japonesa en -10%. La diferencia es que la economía del país nipón ha sorprendido al alza, a diferencia de la china que se desaceleró.

Incluso, hay indicadores líderes que están repuntando en Japón. Las expectativas han mejorado mucho y hay niveles que avizoran una expansión de la manufactura.

LEA TAMBIÉN: Volatilidad de monedas mercados emergentes en mínimo de 19 meses

No obstante, Beingolea manifestó que esta situación y expectativas favorables, mejor de lo que se esperaban, podrían generar una desvalorización en las acciones de este mercado.

“Sopesando la mejora en el sentimiento y la valorización barata con un ciclo de comercio internacional todavía decaído, y una política monetaria que probablemente se empiece a ajustar. No parece un mal momento para empezar a armar posiciones en Japón, pero creemos que ya no es particularmente atractivo”, destacó.

Adicional a ello, se debe tomar en cuenta que, hasta el momento, los indicadores que han mejorado son los de las expectativas y no tanto los indicadores de actividad real. Entonces, aún no hay data que ofrezca una oportunidad atractiva para los inversionistas en el mercado nipón.

La diferencia entre ambos países actualmente es que en términos de valorizaciones, las acciones en Japón se han ajustado al alza, por lo que a largo plazo no parece haber tanto valor como en China, en dónde los precios se mantienen a la baja.

En otras palabras, “a largo plazo pareciera haber una mayor rentabilidad en China. Sin embargo, en el corto plazo pareciera haber una mayor oportunidad para el país nipón. Sin embargo, no por eso diría que Japón es necesariamente la de mayor retorno en el corto plazo”, apuntó Beingolea a Gestión.

Por otro lado, el ejecutivo se refirió a Corea y Taiwán, los cuales están rindiendo 16% y 18% en lo que va del año, muy por encima de lo que rinde la bolsa global en promedio.

Este buen escenario se debería al repunte del sector manufacturero, el cual tiene una fuerte relevancia en Asia, sobre todo en los mercados emergentes.

“Corea y Taiwán son particularmente sensibles a cómo se comporte el sector manufactura respecto a artefactos electrónicos. Este segmento no solo empezó a repuntar, sino que esta llegando a un ciclo de expansión. La manufactura global tiene alta incidencia en lo que pasa con la bolsa de Asia emergente, en particular Corea y Taiwán, pues ha ayudado a que las acciones de estos países sean los de mejor rendimiento”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Cuatro errores comunes al empezar a invertir en acciones o fondos mutuos

Instrumentos financieros

César Romero, jefe de Research en Renta4 SAB, indicó que una parte de las acciones chinas cotizan en Estados Unidos. Pero, el gran mercado de acciones está en Hong Kong, ya que se trata de un mercado internacional por el cual pueden cotizar diferentes SAB’s, páginas de trading y brokers. Dicho esto, este permite obtener una mayor liquidez.

Por ello, empresas como Tencent, Alibaba empiezan en Shanghái y luego se trasladan a la bolsa de Hong Kong. Y otras se van a Estados Unidos.

En términos del tamaño que tienen en dólares, las acciones en conjunto de Nikkei (mercado japonés) tienen una valorización aproximada de US$ 3.9 billones. Por su parte, el índice de Hong Kong tiene una valorización de US$ 2.66 billones, mientras que el CSI 300, que mide las acciones de Shanghái y Shenzhen, mueve alrededor de US$ 5.8 billones.

“Según el indicador Nikkei, en los últimos seis meses, el promedio diario de acciones compradas y vendidas en el mercado japonés fue de US$ 735 millones. En el caso de Hang Seng, fue de US$ 2,520 millones y en el CSI 1000, ubicadas en Shanghai y Shenzhen, fue de US$ 13,500 millones”, apuntó Romero a Gestión.

Como se puede observar, existe una predominancia de los indicadores chinos en cuánto a valorización de acciones, esto se traduce en una clara preferencia por este mercado.

Julio César Plácido, jefe de Intermediarios y Gestores de Activos de la BVL, ratificó que los inversionistas negocian más valores chinos que japoneses, sobre todo los relacionados al sector tecnológico. Después de estos, vienen mercados como Taiwán, Corea e India.

Además, señaló que desde la Bolsa de Valores de Lima, se tienen cinco ETF’s, a través de las cuales se puede invertir en acciones: Ishares China Large - CAP ETF (FXI), Ishares MSCI China ETF (MCHI), Ishares MSCI Japan ETF (EWJ), Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) y SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).

El FXI es uno de los principales, en el cual invierten las 50 o 60 empresas más grandes del mercado chino y replica los 50 valores de renta variable de alta capitalización listados en la bolsa de Hong Kong.

“A través de este ETF, cada acción puede costar desde los US$ 26. Además, no existe un mínimo de inversión, ya que uno puede invertir desde los US$ 300 a US$ 500 en dichos fondos. Otra opción es GMF, que abarca el mercado de China, India y Taiwán; estos tres países concentran casi el 90% de ese fondo”, sostuvo el experto.

Barreras en el mercado asiático

Plácido comentó sobre las dificultades de ingresar al mercado asiático y mencionó que una de las principales es el acceso de los brokers. Un inversionista no puede comprar o vender acciones directamente, tiene que hacerlo a través de un bróker, figura autorizada para realizar operaciones en los mercados bursátiles.

“El problema es el acceso de los brokers, pues este tendría que tener contratos de corresponsabilidad. Es decir, tener el permiso para poder negociar estos valores en un mercado asiático”, precisó a Gestión.

A ello, se suman los altos costos que puede conllevar el invertir en acciones de Asia, pues no solamente es el hecho de comprar y vender acciones, sino que estas se tienen que quedar en custodio de un banco, lo cual hace que se encarezcan los precios.

Dado esto, los especialistas recomiendan invertir a través de una ETF, ya que estas plataformas cuentan con la autorización y tienen la infraestructura para poder ofrecer productos financieros más baratos a escala.

“Existen restricciones y costos que pueden hacer que no sea tan atractivo invertir en países asiáticos. Por eso es que los ETF’S son los que captan esos mecanismos para poder invertir directamente”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Inversionistas extranjeros seguirán con bajo apetito por bonos soberanos peruanos

Asimismo, “adquirir un producto que no cotice en dólar puede ser un problema en término de costos, ya que si quieres invertir yenes o yuanes y quieres hacer una cobertura para proteger tus inversiones va a representar un costo adicional al valor de la acción. Esta es otra variable que desincentiva”, destacó el experto de la BVL.

Pese a estas dificultades, muchos asesores patrimoniales buscan convencer a sus clientes de tener algo de exposición al mercado asiático a finde diversificar su cartera. Si embargo, suele haber una preferencia por acciones americanas, ya que estas brindan una mayor liquidez y se perciben más seguras.

Según Plácido, esto se debe a que es un mercado que tiene más información y es considerado más estable. Por ejemplo, cuando existen problemas comerciales entre China y EE.UU., se crea un miedo por algún tipo de restricción a las empresas asiáticas que negocian en Estados Unidos.

“Esto puede hacer incrementar el riesgo de inversión, no porque esté pasando algo necesariamente al mercado chino o al país, sino porque existe un factor ajeno al instrumento que podría impedir que se pueda negociar libremente”, explicó.

En otras palabras, se genera un riesgo a nivel de expectativas en el gigante asiático, lo cual hace que los inversionistas prefieran comprar acciones en Estados Unidos.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones te esperan, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.