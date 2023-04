Según el Libro Beige de la Reserva Federal, la economía estadounidense se ha estancado en las últimas semanas debido a una ralentización en la contratación e inflación, así como por el menor acceso al crédito. Adicional a ello, la incertidumbre por las subidas de tasas terminan por impactar, de distintas formas, en el valor de las monedas, como el dólar y euro.

Un panorama distinto se tiene en la zona euro. Los expertos no prevén caídas y el euro muestra mejores perspectivas par ahorra o invertir.

Comportamiento de las monedas

El dólar, señala Mario Guerrero, subgerente de Economía del Estudio del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, viene de un movimiento correctivo.

“Si vemos el contexto, el dólar se estuvo fortaleciendo de manera significativa desde mediados del 2021. Cuando empieza la recuperación pospandemia empieza a subir la inflación y se empieza a activar solo a nivel de expectativas. Entonces es a partir de junio de ese año el dólar empieza una trayectoria alcista, de manera recurrente y sostenida, pero todo este proceso termina en setiembre del 2022″, explicó a gestion.pe.

En dicho mes la moneda norteamericana alcanza su nivel más alto en 20 años. La incertidumbre por las expectativas de la FED y la incertidumbre por el estallido de los conflictos entre Rusia y Ucrania fueron los dos factores que hicieron que la divisa verde se contraiga.

En ese sentido, Guerrero detalla que actualmente nos encontramos ante un debilitamiento del dólar, el cual favorece al resto de monedas, como por ejemplo al sol.

“Desde fines de setiembres del 2022 hasta el 14 de abril de este año el dólar ha retrocedido 12%, impulsado en la apreciación de las monedas emergentes . En ese contexto, las inversiones en esta moneda se están debilitando” , indicó.

“Por más que EE.UU. sigue subiendo sus tasas, ya no tiene el mismo efecto que tenía sobre el dólar como el año pasado y también la moneda se ha visto afectada por el contexto de recesión y el bajo crecimiento económico para estados Unidos. Normalmente, cuándo suben las tasas de interés el dólar tiende a fortalecerse, pero el mercado se adelantó y ya se fortaleció el dólar. Ahora está adelantándose la posibilidad de una subida”, agregó.

Comportamiento del euro (línea blanca), dólar (línea naranja) y oro (línea azul) entre mediados del 2022 y lo que va del 2023. (Fuente: Bloomberg)

¿Qué pasa con el euro?

Por su parte, César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, coincide en que el panorama hace prever una subida de tasas por parte de la FED, lo cual sumado a expectativas negativas para Estados Unidos, hacen que el euro mejore su rendimiento, es decir, que aumente su valor.

Sin embargo, el fortalecimiento de la moneda europea también se debería a estimaciones positivas para la eurozona.

De acuerdo con datos de la Comisión Europea, se ha visto una evolución favorable en las perspectivas de crecimiento para este año en el continente. La diversificación continua de las fuentes de suministro y una fuerte caída del consumo se han traducido en niveles de almacenamiento de gas por encima de la media estacional de los últimos años .

Además, el mercado laboral de la UE ha seguido arrojando buenos resultados y la tasa de desempleo se mantuvo en su mínimo histórico del 6.1 % hasta finales de 2022. Todo ello hace que esperar que el crecimiento económico de la eurozona sea mayor de lo previsto este 2023, mientras la inflación será menor que en las previsiones realizadas a finales del año pasado.

“Entonces, el euro se aprecia por mejores perspectivas económicas de la eurozona, menor inflación y una reducción de tasas de Estados Unidos, que se daría este año. Todo esto ha permitido que el euro suba y aumente su capacidad como una moneda de refugio. Lo que haría que se convierta en un mercado más tranquilo”, resalta Romero a gestion.pe.

“El mejor panorama para la eurozona y todo lo contrario para Estados Unidos, ha hecho que el euro termine por crecer y esto aumenta las perspectivas de que uno pueda tener para invertir o ahorrar en euros”, agrega.

¿Euro o dólar?

Para Mario Guerrero, en un mediano plazo el euro se convertiría en una alternativa de inversión importante frente al dólar .

“El dólar llegó a su nivel más alto en 20 años, a fines de setiembre del 2022, a US$ 0.95 por euro. Desde ese entonces el euro se ha recuperado y ha subido 16% hasta el 14 de abril. Entonces, buena parte de la recuperación del euro ya se dio, hasta niveles de 1.10 y las expectativas de crecimiento para el 2024 es de 2% más”, precisó a gestion.pe.

No obstante, el experto comentó que no se podría definir si el euro podría ser una opción más rentable que el dólar, ya que usualmente el comportamiento de los activos financieros es cíclico, no es lineal.

Esto quiere decir, que el movimiento de las monedas va a depender mucho del momento de la fase en la que se encuentren.

“La fase del ciclo, que empezó en octubre del 2022, es descendente para el dólar y está asociado a los temores de recesión y bajo crecimiento económico. Hasta que de la vuelta esta tendencia, probablemente va a tomar tiempo, quizá unos tres años. Para el 2025 o 2026 el ciclo podría cambiar, porque normalmente es así” , sostuvo.

En ese sentido, la sugerencia es que de estar atentos al comportamiento cíclico, tanto de la economía como de las monedas, porque los mercados tienden a adelantarse a estas situaciones y muchas veces no responden al mismo tiempo.

César Romero, por su lado, indicó que tampoco se podría decir que el euro sería más rentable que la moneda norteamericana en unos años, debido a la tasa de conversión y la menor accesibilidad que hay en el país para este activo.

“No se podría afirmar esto, por la tasa cambiaria y porque no todas las personas tendrían el mismo abanico de opciones en euro en comparación del dólar , ya que hay una menor exposición de costo en el mercado cambiario para la moneda europea”, señaló a gestion.pe.

(Foto: Pixabay)

Opciones de inversión

En cuánto a inversión, Romero señala que existen ETF’s, como el Euro Stoxx 50, que tienen la capacidad para invertir en euros desde el Perú, no obstante, recalca que no proliferan muchas opciones para invertir en la moneda europea como sí las hay dólares.

“Lo que pasa es que las ETF’s que cotizan en Estados Unidos lo hacen en dólares y las que lo hacen en Europa en euros. Entonces, para poder invertir en una ETF en euros deberías tener una cuenta en Europa, es lo que ocurre con algunos clientes, porque los brokers en la mayoría no tienen acceso allá” , precisó.

“En general para los clientes retails la complicación está en poder encontrar el activo en las plataformas. Estas te van a indicar los activos en los cuales se puede invertir y uno decide la cantidad de acciones que quiere comprar. Sin embargo, en algunas plataformas puede que no encuentres el valor porque solo está disponible en Europa. Si quieres la exposición a euros tienes que ir netamente al mercado europeo. Pero, en el caso de la plataforma Euro Stoxx 50 sí te van a salir los activos que estén en ese país y que cotizan en euros”, explicó.

Al respecto, Mario Guerrero manifestó que si bien las ETF’s también son una alternativa viable, estas son dirigidas a inversionistas más expertos. “ Para inversionistas más sofisticados hay índices de activos como las ETF’s o una exposición más directa a instrumentos derivados, pero eso implica mayor conocimiento de educación financiera y un grado de riesgo más alto ”, dijo a gestion.pe.

“Pero en términos generales, para la población lo recomendable son los fondos mutuos, porque son más conocidos y son vehículos supervisados”, añadió.

En esa línea, el especialista recomienda optar por vehículos como lo fondos mutuos, que tienen exposiciones a activos tanto en dólares como euros . A través de estos, uno puede exponerse a este tipo de rentabilidades.

Además, detalla que a nivel de instituciones bancarias, hay algunas que ofrecen cuentas de depósitos y ahorros en euros, los cuales también son opciones interesantes para alguien que desea mantener exposiciones al euro como parte de su estrategia de diversificación.

“El mercado peruano ofrece otras alternativas como la exposición al euro. En el pasado no era tan atractivo porque el dólar se estaba fortaleciendo y el euro se estaba debilitando, con lo cual se reducía lo atractivo de contar con activos en la moneda europea. Pero, a partir de setiembre del año pasado las condiciones del mercado han cambiado y parte del atractivo se explica por el comportamiento del tipo de cambio ”, sostiene.

En ese marco, el experto concluye en que ideal para mantener una exposición en euros , con criterios de diversificación de riesgo y de vehículos legalmente constituidos, es a través de fondos mutuos, ya que tienen una amplia gama de instrumentos de diversos tipos de fondo, de acuerdo al perfil de cada cliente.

(Foto: Bloomberg)

Monedas sólidas en la región

Guerrero señaló que a nivel de América Latina, las monedas se han fortalecido gracias al debilitamiento del dólar. En ese sentido, comentó que el sol peruano es la divisa más estable, pero no es la que más ha ganado.

En lo que va del 2023, la moneda que más se ha fortalecido es el peso colombiano, ganando cerca de 10% en el año, seguido del peso mexicano y real brasileño.

“El sol debería estar dentro de este mismo comportamiento, sin embargo, hay otras razones por las cuales no nos hemos apreciado tanto. Ello se debería a las primas de riesgo que hay sobre los activos peruanos por todos los choques que hemos recibido”, detalló.

Por otro lado, la moneda que más ha ido perdiendo es la moneda argentina, cayendo cerca de 18% en lo que va del año.

Dicho esto, el especialista explicó que si bien las monedas mencionadas pueden presentar una mayor rentabilidad frente al sol peruano, también están sujetas a un mayor nivel de riesgo.

“Por ejemplo, el riesgo de Colombia es mucho mayor al del Perú, sobre todo porque se han visto afectadas recientemente por el tema político. Algo similar ocurre en Chile, donde su moneda se ha apreciado, pero es el reflejo del castigo que recibió el año pasado producto del ruido político”, dijo.

Entonces, los movimientos que se ven en lo que va del año no necesariamente son sostenibles en el tiempo, pues se debe comparar la rentabilidad con el riesgo asociado. “ Desde ese punto de vista, el menor riesgo asociado en América Latina es el sol y por ello, la recomendación a nivel región sería invertir en soles” , refirió Guerrero a gestion.pe.

“Tiene un mejor atractivo, porque la moneda es más estable y los fundamentos son más sólidos. Incluso, nuestro país mantiene una baja calificación de riesgo comparada con la región, aunque claro, con sus advertencias por parte de las calificadoras. Dentro de todo, siempre hay un factor de riesgo, pero comparativamente Perú tiene un margen más acotado”, finalizó.

Ránking de divisas a nivel de mercados emergentes. (Fuente: Bloomberg)

