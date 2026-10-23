El precio del dólar en Perú cerró al alza este viernes 23 de octubre. La cotización de venta del tipo de cambio en el mercado interbancario terminó en S/ 3.4490, frente a los S/ 3.4450 registrados al cierre de la jornada anterior, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante la sesión, la divisa estadounidense abrió en S/ 3.4490 y registró un precio mínimo de S/ 3.4410 y un máximo de S/ 3.4520. El tipo de cambio promedio se ubicó en S/ 3.4469 .

Según Jimena Torres, trader de divisas en Renta4 SAB, durante la jornada se negociaron US$ 343 millones en el mercado spot interbancario, un volumen 20% menor al registrado el día anterior, cuando se transaron US$ 428 millones.

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La especialista indicó que la sesión estuvo marcada, en términos netos, por la demanda de inversionistas del exterior durante la mayor parte del día. Asimismo, precisó que este viernes no se registraron vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCRP.

¿Cómo evoluciona el dólar en lo que va del año?

De acuerdo con las cifras del BCRP, el tipo de cambio de venta acumula un avance de 2.53% en lo que va de 2026. En la comparación interanual, la variación alcanza el 1.71%.

Por su parte, la cotización del euro se ubicó en S/ 3.861, frente a los S/ 3.866 de la jornada previa. La variación interanual de esta cotización fue de -1.97%.

¿Qué factores económicos siguen en el radar?

En el frente local, el mercado también mantiene la atención sobre las perspectivas fiscales. Según la información proporcionada por Renta4 SAB, el Gobierno prevé incrementar el gasto público en S/ 18,000 millones durante 2027 como una medida contracíclica frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño, el encarecimiento del petróleo y las mayores tasas de interés internacionales.

Cotización del dólar. Foto: BCRP.

De acuerdo con esa información, el incremento contemplaría S/ 13,000 millones para inversión en infraestructura, S/ 2,500 millones en bonos para familias, S/ 2,000 millones para mantenimiento de obras y S/ 500 millones en subsidios a los combustibles. El plan implicaría elevar la meta de déficit fiscal de 1.4% a 2.4% del producto bruto interno (PBI).

En el ámbito internacional, Renta4 SAB también señaló que la evolución de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantiene entre los acontecimientos que podrían influir en el entorno de los mercados. La firma recogió información de The New York Times sobre posibles evaluaciones para reanudar ataques contra Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, mientras Teherán sostiene que mantiene abierta la vía diplomática.

La posibilidad de una nueva escalada surge en plena campaña electoral estadounidense. Según la información recogida por la firma, Donald Trump ha condicionado ayudas, inversiones y un posible pago de US$ 5,000 por adulto a una victoria republicana, en un contexto marcado por el desgaste provocado por la guerra, los elevados precios y su baja aprobación.