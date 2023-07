Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya anunció que a partir de agosto empezará a negociar un CDI con China mientras espera sellar un similar acuerdo con Reino Unido este año, Chile se apresura en finiquitar detalles para poner en vigor su convenio con Estados Unidos, recientemente aprobado por el Senado de ese país. De concretarse, Chile tendrá pactos con 37 naciones que incluyen potencias como China, Reino Unido y España.

Para entender mejor el alcance de estos CDI, gestion.pe conversó con Alfredo Gildemeister Ruiz Huidobro , profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico y especialista en asuntos fiscales.

“Siempre el Gobierno peruano le ha tenido miedo a los convenios, yo diría más por ignorancia que por otra cosa. Los convenios de doble imposición son tratados internacionales que buscan minimizar el impacto tributario. Es algo muy bueno porque obviamente un inversionista en lugar de pagar dos veces, paga una sola vez el impuesto a la renta”, explica el catedrático.

“Un español que invierte en Perú, en lugar de pagar en su país y acá el impuesto a la renta paga solo en un país, ya sea en España o en Perú dependiendo el convenio. Esa es la idea, el objetivo, por un tema de justicia tributaria; incluso por baja de costos, a un inversionista no le gusta estar pagando dobles impuestos, eso pasa a nivel mundial”, agregó.

Alfredo Gildemeister recomendó tener una comisión permanente para negociar estos convenios, además de un área en el MEF que estudie, profundice y capacite gente en estos temas. ”No es una frivolidad porque de esto depende la inversión, como abogado he visto que muchos inversionistas preguntan si Perú tiene convenios de doble imposición. Y si no tenemos con sus países prefieren irse a Argentina, Brasil o Chile”.

Qué ganamos con un TLC si no tenemos a la par un convenio con Estados Unidos y China.

Alfredo Gildemeister

“Estos convenios son vitales para dar seguridad jurídica a las inversiones extranjeras en el Perú. Nadie con dos dedos de frente se va a meter en un país donde no hay siquiera un tratado de doble imposición, donde las normas cambian todos los días o semanas, o con gobiernos que cambiamos de presidente como cambiamos de camisa, o de ministros como quien cambia de calzoncillos. Esto es sentido común puro, no es nada jurídico. Como voy a invertir en un país 30-40 millones de dólares en minería, por ejemplo, en un país si me cambian de ministro de Minería cada dos semanas”, dijo el profesor.

Gildemeister también se refirió a un CDI que Perú firmó con España hace más de diez años pero que no llegó a buen puerto por el desconocimiento en temas tributarios de los congresistas de esa época. “Perú firmó convenio con España y viceversa. Pero estos tratados tienen que ser aprobados, ratificados, por el Congreso de la República. Cuando el tratado fue al Congreso de la República fue a la Comisión de Economía, y cuándo pregunté qué había pasado con el convenio y por qué no lo aprobaban, la asesora de la comisión principal me dijo que el convenio lo habían archivado porque los congresistas no entendían nada, no entendían qué cosa era no residencia, residencia, establecimiento permanente”, dijo. “Y como no lo entendieron, lo archivaron. Solo en el Perú, terrible. Ahora toca negociar desde cero, nuevamente todo”.

Cómo negociar con Estados Unidos

Gestion.pe también tuvo la ocasión de conversar con un portavoz de la Cancillería chilena para conocer detalles sobre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, después de más de una década de negociaciones bilaterales.

“El 22 de junio, y luego de 13 años desde que fue suscrito, el Senado de Estados Unidos ratificó el convenio que evita la doble imposición con Chile, junto con mejorar los canales de información entre autoridades fiscales y prevenir la evasión de impuestos, con el objeto de promover y facilitar el comercio y la inversión. De este modo, Chile se convierte en el tercer país de la región en tener un tratado de esta naturaleza con Estados Unidos, siendo una clara señal del buen momento por el que atraviesa la relación bilateral”, dijo la fuente.

Para la Cancillería, este acuerdo es de gran relevancia ya que incentivará la inversión en innovación, capital, exportaciones e importaciones entre ambos países. Los inversionistas estadounidenses tienen participación en distintos sectores en Chile, tales como servicios tecnológicos, seguros, banca, energía, industria y transporte, “sectores que sin duda se verán favorecidos con este acuerdo”, anotó.

Consultado sobre el tiempo que les tomó concretar este CDI, el portavoz dijo que el convenio implicó más de diez años de negociaciones, “ya que se le tuvieron que hacer modificaciones para que fuera consistente con la reforma tributaria de Estados Unidos aprobada en 2017″.

Del mismo modo, fuentes del Departamento de Estado de EE.UU. comentaron sobre la decisión del Senado de aprobar la ratificación del “Tratado Tributario Bilateral”, como le llaman ellos, con Chile. “El tratado recibió un amplio apoyo bipartidista en el Congreso. Las empresas y asociaciones industriales de EE.UU. y Chile han solicitado e impulsado este tratado”, explicaron, en respuesta a consultas de gestión.pe.

“El pacto nivelará el campo de juego y resultará en mayor inversión, comercio e innovación entre Estados Unidos y Chile. El acuerdo había sido aprobado inicialmente por el Congreso chileno en 2010 y desde entonces había estado esperando la aprobación del Senado de EE.UU. Este incluye dos enmiendas (conocidas en el lenguaje legislativo de EE.UU. como ‘reservas’) para alinear el acuerdo con el proyecto de ley de reforma fiscal de EE.UU. aprobado en 2017″, recalcó.