Si bien algunos sectores empresariales han retomado el esquema presencial, aún hay empresas que se mantienen bajo el trabajo remoto y evalúan pasar al híbrido.

El estudio “Resetting Normal 2021: Defining the New Era of Work” realizado por The Adecco Group, señala que el 53% de los trabajadores quiere un modelo de trabajo híbrido en el que más de la mitad de su tiempo sea trabajar de forma remota.

Gustavo Martínez, gerente de Training & Consulting de Adecco Perú, señala que ha quedado demostrado que los empleados pueden trabajar desde cualquier parte, ya sea su casa, un café o una oficina.

“Por ello, es recomendable implementar sistemas que centralicen toda la información de modo que todos los trabajadores tengan acceso a ella y continuar con la comunicación por videollamada”, señala.

En los trabajos híbridos y remotos –precisa- se suele utilizar un programa o software donde los empleados coloquen sus funciones diarias o semanales e indiquen cuánto tiempo le dedicaron. “Esta es una alternativa para evaluar lo que hacen los empleados durante una jornada laboral”.

“Todo cambio implica un proceso de adaptación, por lo que las empresas deben centrarse en reconectar a los líderes y a los trabajadores, escuchar sus demandas y juntos construir una estrategia que se adecue a ellos”, comenta Martínez.

¿Cómo saber si el trabajador está preparado para cambiar de esquema? Daniel Falcón, CEO y fundador de NEO Consulting, señaló a gestion.pe que para trabajar en equipo en este nuevo entorno (híbrido, remoto o presencial) cada grupo requiere de una evaluación para definir la mentalidad, tecnología e infraestructura corresponde a este nuevo entorno.

“Los colaboradores ya están buscando más autonomía, en qué trabajar, desde dónde trabajar, en qué horarios, etc., eso es lo primero que se deberían replantear las organizaciones y adecuarse a la forma de vida de las personas”, resaltó.

En ese sentido, dijo que es clave desarrollar planes de crecimiento para cada una de las personas, individualizadas y considerando un roadmap específico para cada perfil.

“Los roadmap toman en cuenta la línea que las personas quieren desarrollar en la empresa y los conocimientos que le gustaría aprender a cada trabajador (…) la generación Z, por ejemplo, tiene un mayor con el compromiso personal, con sus metas; y es importante escucharlos e incorporarlo a la organización porque eso genera mayor pertenencia a la empresa”, indica.

“Nosotros tenemos, por ejemplo, Neo Digital Skills que nos permite ver cómo está el mindset de cada colaborador, qué tanta facilidad tienen para la adaptación, qué tan preparados están para el trabajo híbrido o presencial y escoger e implementar la tecnología necesaria para el modelo que se escoja desarrollar”, comentó.

De acuerdo con NEO Consulting, si una persona cuenta con muchos conocimientos e incluso buenas referencias, pero no cumple con los indicadores que se establecen en las evaluaciones mindset, no podrá ingresar a la organización.

“Si no logramos tener personas que se puedan adaptar a lo algo incierto entonces estamos frente a una persona que solo tendrá un rendimiento adecuado”, advierte.

Capacitaciones a distancia

Falcón dijo además que las empresas deben contar con dashboards e inteligencia artificial (IA) aplicada a la visualización que permitirá ver cómo están sus colaboradores y cómo se están desarrollando.

De cara a temas de capacitación -señala- ya no es necesario que sea algo presencial o síncrono (que esté conectado), sino que podría emplearse un chatbot que, a través de microlearning, pueda enseñar a las personas de forma sencilla todos los días, y combinarlo con un poco de macrolearning de manera asíncrona.

“Ahora puedes programar un chatbot para que te envíe contenidos por periodos y a la vez evalúe y comparta información, para que pueda darte recomendaciones para generar nuevos contenidos”, explicó.

En ese sentido, dijo que la tendencia es que la enseñanza corporativa esté por el microlearning, con espacio de sincronía (durante la conexión) y asincronía.

