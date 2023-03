En tanto, la encuesta de perspectivas de empleo de ManpowerGroup al tercer trimestre del 2022 revela que la escasez de talentos en todo el mundo alcanzó su nivel más alto, pues un 75% de las empresas afirmaron tener dificultades para cubrir puestos vacantes, un 6% más que el año previo. Por puesto demandado, el relacionado a TI & Data encabeza el Top 5, seguido de Venta y Marketing,; Logística y Operaciones; Manufactura y Producción; y Atención al Cliente.

En conversación con gestion.pe el Director Académico Nacional de Tecsup, Antonio Lazo de la Vega, señala que esta mayor demanda de profesionales de TI responde -entre otros motivos- a una tendencia que ya se venía observando desde años atrás, pero que la pandemia del COVID-19 lo aceleró: la mayor comercialización de productos o servicios por internet. Así, dijo que una mayor plataforma de venta online requerirá de mayores soluciones tecnológica, por lo que es necesario de profesionales que puedan desarrollar plataformas digitales para dicho fin.

Como ejemplo mencionó a la compañía tecnológica Amazon, que hace prácticamente toda su venta por canales digitales, por su página web y por su aplicación. Aterrizando en Perú, dijo que cuando se sale a buscar a profesionales de TI o no se encuentra o el salario requerido es más alto de lo que se tenía presupuesta. “Eso cómo impacta en las empresas? El proyecto termina costando más caro por el recurso humano o se retrasan las entregas o desarrollo de esos proyectos tecnológicos”, apuntó.

Ante este panorama, ¿Qué estrategias están tomando las empresas ante esta escasez futura de profesionales? Lazo señala que las empresas están optando por entrenar al personal que ya tiene en el área de TI e incluso optar por la reconversión laboral .

“En la reconversión laboral, si alguien tiene estudios relacionados con ciencia, no necesariamente tecnología, pueden llevar programas acelerados de desarrollo de software. En Tecsup tenemos un programa de software y muchos de los estudiantes son para reconvertir, es decir, estudiaron una carrera diferente. En el desarrollo de software hay una oportunidad de reinserción laboral laboral con un programa corto. Eso están haciendo muchas empresas y muchas entidades educativas”, dijo.

Agregó que pese a los pocos profesionales de TI que hay en el mercado laboral, las empresas están priorizando contratar personal nacional , y no del extranjero.

Y es que según dijo, actualmente ya hay profesionales peruanos de TI que trabajan para empresas trasnacionales vía remota y responde a que un profesional peruano cuesta menos que un profesional de un país de mayor avance tecnológico , como Estados Unidos y Europa.

¿Cómo abordar la escasez de talento TI desde el eje educativo? Lazo señala que se deben dar a los estudiantes las competencias de desarrollo de software, aún a los estudiantes que no llevan carreras vinculadas a tecnología.

¿Bootcamp? una nueva alternativa

Por su parte, Vania Varetto, directora de marketing de Coding Dojo para Latinoamérica señaló a gestion.pe que las empresa están buscando a profesionales de TI en otros espacios, no necesariamente en las universidades.

Y es que según dijo, hoy las empresas están buscando a los graduados de bootcamps , un concepto que ni siquiera existía hace años.

Al respecto, es preciso mencionar que un bootcamp es un curso intensivo donde se aprenden habilidades específicas para empezar a trabajar rápidamente, son de corta duración y busca la especialización, por lo que adquieren competencias digitales relacionadas con la programación, el diseño web o el análisis de datos .

“Las empresas están buscando profesionales que hayan sido graduados de bootcamps porque las universidades no pueden, no es que no quieran, en un periodo de 5 años enseñar una tecnología que no esté obsoleta al momento que el alumno se gradúa. Esto es un primer paso y tiene que ver con un cambio de mentalidad. En eso las empresas pueden ser muy proactivas en buscar a profesionales fuera del nicho de las universidades”, dijo.

Otra medida que han optado las empresas está relacionada a la retención del talento de TI , por lo que -entre otras acciones- las compañías ofrecen alternativas de trabajo que sean acordes con los tiempos.

“Por el ejemplo, después de la pandemia el teletrabajo se masificó, ofrecer oportunidades de teletrabajo, horarios flexibles, trabajar por proyecto puede ser un incentivo para un profesional de TI”, apuntó.

Varetto indicó que las empresas más afectadas por la escasez de talento TI serán las que se encuentran dedicadas al comercio electrónico . Y es que según dijo, un 53% de peruanos compran de manera online.

Otras industrias que se verían afectadas son el transporte y finanzas, debido a que requerirán de automatización de procesos para ser más eficientes; y la minería, debido a que requerirán de transporte autónomo para -por ejemplo- transportar los minerales bajo tierra.

DATOS

La rotación de los desarrolladores de software es 50%, cuando en otras posiciones es de 15%.

Los sueldos de un desarrollador de software se elevó 30% en el 2022 en Perú.