El estudio “La revolución invisible” de PageGroup señala que para el 55% de colaboradores “tener un buen salario” forma parte del “éxito profesional”.

Entonces, si una persona no se siente satisfecha con su sueldo, tiene dos caminos: renunciar o solicitar un aumento. No obstante, el pedir un aumento salarial no parece ser un practica muy común en la realidad.

Según el documento citado anteriormente, durante el 2022, solo el 16% de trabajadores latinoamericanos solicitaron formalmente un incremento a su empleador.

Además, las revisiones salariales son poco frecuentes en las organizaciones, pues 3 de cada 10 encuestados asegura que no ha recibido un aumento en los últimos dos años.

¿A qué se debe la falta de aumentos?

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, dijo que esta situación se debería a dos razones principalmente: la mala situación económica de las empresas y falta de una política interna de incrementos salariales.

“En primer lugar, la falta de aumentos se debe sustancialmente al impacto que tuvo la pandemia en los niveles de facturación de las compañías. Además, en Perú, solo algunas empresas de corte corporativo, como multinacionales o grandes grupos empresariales, suelen tener una política estructurada de incrementos salariales”, indicó.

Es por eso que los índices de “solicitud de aumento” son bajos en nuestro país, puesto que no es la vía usual para lograr que el empleador suba los sueldos.

Por su parte, Giancarlo Ameghino, gerente de Gestión y Desarrollo Humano del Grupo Crosland, refirió que la poca cultura que tienen las personas para solicitar un incremento se explica por la falta de un sistema de gestión de desempeño en la mayoría de las empresas.

“Esto significa que los colaboradores no cuentan con mayor sustento para demostrar su aporte en la organización”, añadió.

Otro motivo radica en la sensación de inseguridad de los trabajadores de solicitar ajustes salariales en un contexto en el que las compañías están en un proceso de reducción de costos y gastos.

Las vías para lograr un aumento

Rubio indicó que antes de realizar la solicitud, el trabajador debe conocer bien la situación financiera de la empresa, ya que si esta atraviesa por un momento complicado, será muy difícil lograr una respuesta positiva.

Es fundamental que la compañía haya alcanzado los objetivos planeados para un año fiscal correspondiente, ya que esto será una buena base para pedir un aumento de sueldo.

“Digamos que, después de haber cubierto cabalmente los objetivos planteados previamente, el empleado se encuentra en una plataforma favorable para poder solicitar un incremento”, apuntó el experto.

Otra forma de pedir un aumento salarial es cuando el colaborador tiene mejores propuestas de otras empresas, es decir, con un mejor puesto y remuneración. Entonces, al presentar una renuncia, puede que la compañía tome conciencia y acepte subir el salario para retener al trabajador.

“Esta es la forma “reactiva” de generar un incremento salarial”, agregó Rubio.

Giancarlo Ameghino comentó que el colaborador debe tener claro cuál ha sido su desempeño a lo largo del período laborado antes de hacer la solicitud a su jefe.

“El mejor camino para pedir un incremento es el de armar un expediente que sustente tu aporte a la organización y a tu área, esto desde el último ajuste salarial o desde la fecha de ingreso a la compañía”, destacó.

Además, es recomendable investigar el mercado laboral para comprender cuál es el salario promedio para la posición y experiencia en la industria en la que se labora.

Causales de denegatoria

Ernesto Rubio precisó que para evaluar un aumento salarial los empleadores toman en cuenta aspectos como rendimiento, compromiso, alineamiento cultural, competencias destacadas, cumplimiento de objetivos recurrentemente y forjadores de buen clima laboral.

“La mala performance de la persona en cuestión es uno de los factores más gravitantes. Así también, una mala actitud o falta de compromiso, que bien se puede demostrar con ausencias o incumplimientos de puntualidad”, señaló.

Otro factor relevante para no incrementar el salario es cuando el trabajador es generador de mal clima laboral y de actitud negativa.

Por otro lado, Ameghino consideró que la razón principal de denegatoria ante un pedido de ajuste salarial es el presupuesto. Asimismo, en qué medida una persona está distanciada de sus pares en la empresa y cómo está su remuneración respecto del mercado

“Los actores que pueden influir a que no se dé el ajuste salarial, naturalmente es el presupuesto disponible y la evaluación de alcances y comportamientos (360), aunque si eres una persona que demuestra su aporte y es considerada clave para la organización, es muy probable que el incremento se dé de todas maneras”, concluyó.

