La contratación de freelancers es una opción para las empresas que quieren un trabajo rápido y efectivo, sin un elevado costo o un engorroso contrato a largo plazo. Los profesionales pueden recurrir a esta actividad que les permitirá incluso ganar una mayor cantidad de ingresos respecto que si fueran dependientes. ¿Qué carreras destacan y cuanto cobran los freelancers?

Precio por hora de un freelancer

Neubeus, una plataforma de pagos, realizó el informe “Freelancers latinoamericanos: un valor en alza en el mercado global”, en el que profundiza el panorama de los freelancers en Latinoamérica, comparando sus habilidades y expectativas de pago.

En los resultados del estudio, se puede ver que el precio por hora de un freelancer es US$ 17 en promedio; sin embargo, Perú y Colombia presenta a los profesionales más rentables en la región continental, ya que cobran US$ 10 por hora.

En general, los profesionales de varios países optaron por esta modalidad de trabajo durante la pandemia por la Covid-19, es decir, ingresaron a las plataformas a ofrecer sus servicios en el año 2019 y 2020; sin embargo, debido a sus habilidades, se han convertido en fuertes competidores por el rango de precios y por el trabajo de calidad que presentan.

Entre las mejores puntuaciones, se encuentra Perú que, con un pago de US$ 10 por hora, tiene una puntuación media de 4.95, siendo la mejor calificación 5.0.

¿Por qué los freelancers peruanos cobran menos?

Gestión conversó con Víctor Mendoza, CEO de Innova Hunting Group, quien explicó que los trabajadores peruanos destacan por ser activos y por mantenerse en constante aprendizaje, por lo que genera una mayor cantidad profesionales dispuestos a competir por una plaza.

“En algunos países, la gente espera que las cosas se den un poco más. Aquí el peruano se la busca, entonces se mete, aprende, se recursea, emprende, se ofrece. Tienen un espíritu muy emprendedor”, menciona.

Por otro lado, Mariafernanda Telenta, gerente de Ladmar, explica que la baja tarifa se debería a “la situación actual del país y la alta demanda de profesionales”. Ante un contexto con pocas ofertas laborales, es necesario brindar un precio competitivo para ser ‘la mejor opción’ del reclutador.

Mendoza considera que “recién estamos en pañales en este tema de trabajo globalizado. La pandemia ha ayudado mucho con la virtualidad, pero todavía no hemos entrado con fuerza”, pero es un tema que con los años irá mejorando para los freelancers.

¿Cómo calcular la tarifa de freelance?

Para saber cuándo se debe cobrar siendo freelance, el profesional debe tener en cuenta los gastos mensuales y los gastos del negocio bajo esta modalidad; incluido también los gastos personales como el alquiler, comida, vestimenta, y los gastos profesionales como el espacio de trabajo, los materiales, los estudios, los impuestos, etc.

Además, se debe tener en consideración las horas de trabajo. Cuando se tenga fijado el porcentaje de crecimiento que se quiere tener, el profesional podrá fijar una tarifa por servicios y así, llegar a un objetivo financiero.

Carreras preferidas por los freelancers

Entre las carreras más ejercidas por los freelancers en Latinoamérica, destaca el Diseño Gráfico, Multimedia y Modelado (40.5%), Sitios Web, Informática y software (29.7%), Profesionales Administrativos (7.9%), Redacción y contenidos (7.3%) y Traducción e idiomas (6%).

Víctor Mendoza explica que se debe a que las empresas prefieren ahorrarse costos como la vinculación a la empresa y las indemnizaciones, por lo que prefieren contratar a un freelance.

“El motivo es que estas profesiones pueden ser desarrolladas a través de objetivos, lo cual permite trabajar de manera más autónoma sin la necesidad de que el jefe inmediato haga una supervisión constante. Un gran número de profesionales que prefieren la modalidad de trabajo independiente por la flexibilidad horaria y otros beneficios que se presentan”, agrega Mariafernanda Telenta.

Según Nebeus, los freelancers peruanos tienen una calificación de 4.95 y cobran US$ 20 en Diseño Gráfico, Multimedia y Modelado, los profesionales Informáticos, Web y Softare, tienen 4.91 y cobran US$ 18, los profesionales Administrativos son calificados con 5 puntos y cobran US$ 24.

En el caso de Redacción y Contenidos, los profesionales peruanos cobran US$ 8 en promedio y tiene una calificación de 4.95.

Beneficios de un freelancer

Flexibilidad en el horario de trabajo: pueden controlar las horas de trabajo, a diferencia de un trabajador dependiente, que debe cumplir un turno completo pese al cumplimiento de sus objetivos. Mayor salario: un freelancer puede ganar más porque las empresas no necesitan pagar un seguro social, otorgar beneficios como gratificación o CTS, o entregar equipos de trabajo. En compensación a ello, el freelancer puede solicitar una tarifa más elevada a comparación del mercado laboral. Experimentar nuevas ideas de negocio: al poder incursionar en varios sectores, el freelancer puede analizar las mejores opciones de negocio y expandir sus oportunidades sin dedicar mucho tiempo o recursos. Mayor experiencia y networking: debido al poco tiempo trabajando para una empresa, el freelancer puede postular a otra y conocer a nuevos profesionales y al sector. Trabajan desde cualquier lugar: los freelancers deciden dónde trabajar, ya sea desde una oficina, en casa o en un espacio coworking. No se excluye la idea de trabajar en otro país o incluso convertirse en nómadas digitales.

Recomendaciones para trabajar en empresas internacionales

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existen cerca de 15 millones de trabajadores bajo la modalidad del freelance y la mayor cantidad de profesionales se encuentran en Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú y Chile.

Ante la posibilidad de trabajar en empresas internacionales como freelancer, María José Artacho, Country Manager de Global66 Perú, fintech latinoamericana que ofrece diversos servicios financieros, brinda consejos para la negociación salarial.

Contratos claros y detallados: antes de comenzar con un trabajo, se debe establecer pautas detalladas en un el contrato con un freelance, estas deben incluir el alcance del trabajo, plazos de entrega, monto y forma de pago, junto con cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual para proteger los intereses de ambas partes. Determinar la forma de pago: los freelancers pueden cobrar por hora o por proyecto, cada opción con ventajas y desventajas. Se evaluará qué modalidad se adapta mejor al profesional y a las condiciones acordadas. Además, debe tenerse en consideración el país de destino del freelance, y acordar la moneda de pago de los servicios. El medio de pago puede realizarse mediante transferencias bancarias, plataformas en línea y criptomonedas. Obligaciones fiscales y legales: los freelancers peruanos deben emitir recibos por honorarios o facturas por sus servicios, cumpliendo los requisitos de la Sunat . Puede ser necesario retener un porcentaje del pago y declararlo ante la autoridad fiscal. Es crucial conocer las tasas de retención aplicables y cumplir con estas obligaciones; así como las políticas en cada país.

Finalmente, Víctor Mendoza recomienda a los freelancers analizar esta modalidad de trabajo, ya que si dedican mucho tiempo a esta modalidad de trabajo, retornar al mundo corporativo es muy difícil. Asimismo, aconseja guardar y registrar los logros que van alcanzando e identificar cómo su participación ha generado un cambio en la empresa.

