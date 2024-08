-El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, mencionó que iba a retirar el habeas corpus por el cerramiento del área donde se construirá la Estación Central para la Línea 2, pero no iba a retroceder con la denuncia penal por ese cierre, en la que incluiría a Ositrán. ¿Esa denuncia se concretó?

Hasta la fecha no nos han notificado la denuncia penal. Esperamos que lo hagan para poder hacer nuestros descargos, pero va a generar un gasto inútil, porque (el gasto por) la defensa que vamos a tener los funcionarios, lo va a asumir el Estado.

-¿No hay razón para tal denuncia?

No debería darse porque (la decisión del cerramiento de vías para iniciar a las obras) se basa en la Ley de Endeudamiento (que exonera a proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad de autorizaciones municipales). Si el alcalde la quiere objetar, lo puede hacer a través de los procedimientos adecuados, como ya lo está haciendo.

-¿Se refiere a la denuncia que la MML planteó ante el Tribunal Constitucional contra esa exoneración?

El Tribunal Constitucional dirá si, efectivamente, esa ley tiene o no tiene valor, y a quién le corresponde. Pero, entre tanto, no tiene por qué hacer denuncias penales, porque nosotros también le podríamos hacer una denuncia penal a él (al alcalde) por impedir la obra, pero eso no se está haciendo.

-¿Avanzan bien las obras de la Estación N° 13 (central)?

Hoy las obras avanzan. La (construcción de) la estación va a demorar dos años, y los cerramientos son en las avenidas Paseo Colón, por 13 meses, y en Garcilaso de la Vega son 11 meses. Esos son los plazos que respetaremos y avanzaremos en la medida que el alcalde no se interponga y genere atrasos.

-¿Lo que preocupa al municipio es el tiempo que las vías permanecerán cerradas?

Se va a terminar la obra en dos años, pero cada vez que haya la posibilidad de levantar un cierre, tanto en la Av. Garcilaso de la Vega como en Paseo Colón, va a ser inmediato. Pero, cuando haya que levantar la (obra) final, allí también vamos a requerir un permiso de la municipalidad que imagino nos lo va a dar, porque creo que en esa zona no hay mayores modificaciones en la sección vial.

Lo que decimos es que se hacen las obras en estos plazos que he indicado, y no se va a tomar más plazos, salvo que la municipalidad no nos autorice a levantar las interferencias.

-Además de las obras en la Estación Central, ¿qué más falta para concluir la Línea 2 dentro del ámbito de Lima?

Lo que faltaría, en el tramo de Lima de la Línea 2, es la estación San Marcos, y allí todavía la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) está negociando con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cómo va a ser.

-¿Cómo avanza las obras en el Callao? En su momento, el municipio provincial había impedido el cerramiento de la Av. Faucett.

En el Callao no creo que haya problema, se está negociando, porque para hacerse un cerramiento tiene que haber diálogo con la municipalidad -a pesar de que existe la Ley de Endeudamiento y que se puede hacer de manera directa-. Hay diálogo con la municipalidad (del Callao) como también se hizo con la MML.

Adenda para la Línea 2

-En su momento, ante los sucesivos retrasos en las obras, se hacía necesario una nueva adenda para actualizar el cronograma de conclusión de todo el proyecto. ¿Se está negociando esa adenda?

Si, está en trámite ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). A nosotros todavía no nos han dado el borrador de eso, pero es importante que nos llegue como un acuerdo entre el concesionario y el concedente (el Estado) para opinión de Ositrán. Mientras no sinceremos cronogramas, no podemos decir exactamente cuánto falta.

-¿Cuándo se calcula que concluirá todo?

Estamos diciendo cuánto falta (haciendo) un poco al cálculo de cuánto demora, pero no tenemos esos plazos establecidos en el contrato, que se tendría (que acordar) a través de adenda.

-Pero, ¿cuál sería un plazo aproximado?

A partir de que empiece (a construirse) la última estación, serán como dos años y medio más, pero en paralelo, se viene avanzando muchas estaciones. Entonces, parte de esa adenda tendría que implicar separar las estaciones de cada etapa.

El proyecto se ha dividido en cuatro partes: 1A (entre Evitamiento y Mercado Santa Anita); 1B, dividido en dos partes: una desde Vista Alegre hasta la Municipalidad de Ate y otra entre Nicolás Ayllón y San Juan de Dios; y la etapa 2, en el Callao, comprendiendo en total 27 estaciones.

-¿Cuál sería el objetivo de separar las estaciones de cada etapa en la adenda?

Así, cada estación que se va culminando podría ir entrando en operación, que ese es el objetivo que nosotros perseguimos con una adenda. Es decir, aparte de sincerar los plazos, poder separar algunas estaciones, de manera que no sea que recién a partir de la última estación (de una etapa) contemos con todo el servicio completo, sino que ya podamos ir contando con otros nuevos tramos (en operación).

-¿Podría dar un ejemplo?

Tenemos (construidas) las tres estaciones que están por el lado de Ate que podrían juntarse con las cinco estaciones que están funcionando desde Santa Anita (hasta vía de Evitamiento), y tendríamos allí ya ocho estaciones.

-¿Qué pasará cuando se culmine la Estación Central?

En ese momento, podríamos prácticamente hacer (el recorrido de) todo el tramo hasta allá (entre estación central y la Municipalidad de Ate). Entonces, hay una ruta crítica que puede permitirse, a través de una adenda, irse liberando e ir entrando en operación (con la aprobación de Ositrán, que es supervisor del proyecto).

Aeropuerto Jorge Chávez

La presidenta de Ositrán se refirió a la advertencia que formuló la Contraloría respecto a que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) ha iniciado la construcción de nuevas vías internas que conectarán al nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez, con los puentes modulares provisionales, pese a que no se ha suscrito adenda a su contrato para que incorpore esas inversiones.

-¿Qué opina sobre lo que indica Contraloría?

En Ositrán no coincidimos con lo que indica la Contraloría. Creemos que esas vías de acceso sí están en el sistema de accesos del plan de desarrollo del aeropuerto. Lo que hace la adenda es reconocerles una compensación económica (por esas obras no previstas).

-¿Se les va a reconocer la inversión en esas obras?

Seguramente la compensación no va a poder ser retroactiva porque ya hay opiniones en el MEF de que no puede serlo, pero, eso no quiere decir que no puedan construir (esas vías de acceso). Ellos (LAP) pueden construir, lo que pasa es que, de cierta forma, lo que están construyendo hasta la fecha, no se les va a poder reconocer, sino a partir de que se firme la adenda.

-¿El concesionario puede hacer las obras sin una adenda previa?

Sí pueden construir, si eso ya está dentro de sus planes maestros de desarrollo y en su plan de desarrollo aeroportuario, que son de carácter conceptual, y no se desarrollan de manera detallada, pero presentan una visión general, y tienen soluciones y propuestas para cada situación.

-¿Igual es necesario la adenda?

Nosotros no compartimos lo que ha dicho la Contraloría, y creemos que la obra debe seguir, pero también tenemos que apurar con la adenda, porque debe haber un reconocimiento por lo menos de lo que esté pendiente cuando se firme ese documento.

-Un tema que se estaba solucionando era el doble reflejo en los ventanales de la torre de control que afecta el control aéreo nocturno en la nueva pista de aterrizaje. ¿Cuál es la situación ahora?

El regulador hizo las observaciones (sobre ese doble reflejo) incluso antes que lo dijera la OACI, porque los principales usuarios del aeropuerto (los controladores) no estaban conformes con el resultado (de la obra).

-¿Ese doble reflejo se ha resuelto?

Se hizo la observación y eso avanzó bien, ahora ya cambiaron (los vidrios de la torre de control) a costo del concesionario, y ya no tienen ese doble reflejo. Eso lo va a supervisar Ositrán, hasta un año después de la instalación en la etapa de pruebas.

-¿Cuándo podría entrar en pleno funcionamiento la segunda pista y la nueva torre de control?

Apenas se termine la instalación del vidrio faltante, ya estarían en capacidad de operar. Hay algunos trabajos que quiere hacer LAP en esa pista, y quieren aprovechar para cambiar el sistema de luces, ese es otro tema que están conversando con el MTC, y que todavía no nos han informado. Pero, en teoría, una vez que se solucione el tema de las lunas de la torre, ya estaría (para operar plenamente la segunda pista de aterrizaje).

-Las aerolíneas han pedido que se inaugure la nueva terminal del aeropuerto en enero del 2025, y no en diciembre del 2024. ¿Para eso se requiere alguna adenda de forma que no se genere un incumplimiento de parte del concesionario?

Si vamos a hacer una adenda por ese tema, la adenda se tendría en un año, y vamos a correr (el plazo) desde enero. En realidad, la fecha de entrega del aeropuerto es hasta enero (del 2025) efectivamente, no necesitamos adenda, pero es “hasta”. Entonces, ellos pueden entregarlo antes, creo que ellos han propuesto para el 18 de diciembre.

