Estas cifras sorprendieron incluso al Banco Central de Reserva (BCR), pues su presidente, Julio Velarde, refirió que es una “inflación inaceptable” para el Perú y pone en riesgo al país de una inflación de 6% en el año. “Es una inflación demasiado alta”, añadió.

Pero el temor del BCR va más allá del resultado de este año, pues si bien en las estimaciones está que a partir de marzo del 2023 se inicie una “fuerte baja” de las tasas para luego cerrar ese año dentro del rango meta de entre 1% y 3%, existe el riesgo de que esta situación no ocurra.

Según Velarde, el temor de la bancos centrales no es que la inflación no baje, porque sí lo hará, sino que cuando lo haga no se logre la meta esperada sino que se quede en un nivel muy alto.

“El peor escenario es que baje y se quede en 4% anclada. Ese es el gran temor que se tiene. No que no baje, sino que no baje lo suficiente”, afirmó Velarde en su exposición en la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú).

El economista explicó que la previsión de lograr que la inflación regrese al rango meta a finales del 2023 tiene como escenario que los precios de alimentos no suban o caigan ligeramente por las tendencias internacionales y que la energía tampoco suba. Sin embargo, la inflación sin alimentos ni energía posiblemente recién regrese al rango meta en el 2024.

Tasa del BCR seguiría al alza

Uno de los objetivos del BCR es que la alta tasa de inflación que existe actualmente en el Perú no se traslade a las expectativas de los agentes económicos. Para ello, desde agosto del año pasado, durante 16 meses consecutivos incrementó la tasa de interés de referencia.

Luego de que la tasa de interés se redujo a 0.25% desde el 2020, para hacerle frente a la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19, en agosto del 2021 se elevó a 0.5%, y 16 meses después llegó a 7.25% en noviembre último.

Según Velarde, aún no es posible afirmar que el BCR detendrá las subidas de tasas de interés, pese a que considera que la mayor parte del ajuste ya se ha hecho. El único país que se ha comprometido a que no subirá su tasa es Chile.

“Las decisiones van a depender de los datos”, dijo Velarde a Gestión.

Opinión

Se puede trasladar inflación del pasado al futuro

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research Perú

Actualmente en el mundo existe el temor de que la inflación se quede alta de manera persistente. Incluso hay voces que señalan que se deberían revisar las metas de inflación de los bancos centrales para ajustarlas hacia arriba.

Un contexto de inflación alta por varios meses afecta las expectativas que tienen los agentes económicos sobre los precios hacia el futuro, es decir, mantendrían niveles altos.

Esto, en la práctica, impacta cada vez que la gente hace contratos pensando en el futuro. Si alguien tiene que renovar un contrato y ve que la inflación está en 5%, va a pedir un ajuste de ese tipo en lo que se cobre en el tiempo que dure el contrato, asi la inflación baje después a 2%. Es decir, trasladan inflación del pasado al futuro.

Esta perpetuación de la inflación hacia adelante hace que las expectativas sigan contaminadas afectando la estabilidad de los precios, que en el Perú se da con una inflación de 2%.





Expectativas de los agentes económicos

Expectativas. El sistema financiero y los analistas económicos elevaron sus expectativas sobre la inflación en el 2023 en noviembre. Los primeros estimaban 4.28% en octubre y ahora prevén 4.60%, mientras los segundos la subieron de 4.1% a 4.2%. Las empresas no financieras redujeron su estimado de 5% a 4.5%, según la última encuesta de expectativas macroeconómicas del BCR.