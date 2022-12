De paso por Argentina que sufre una inflación anual cercana al 100%, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, afirmó que -en entrevista con el diario Clarín- en el caso del Perú (que atravesó una fuerte inflación entre los últimos años de los años 80 y principios de los 90) fue muy importante la decisión de respetar un tipo de cambio flotante.

“Nos ayudó muchísimo. Y lo hicimos porque si nos atábamos a un tipo de cambio tal vez no habría confianza en lograr la disciplina fiscal necesaria. También tuvimos suerte, no se lo voy a negar. En los años 90 se moderó la inflación en todo el mundo. Casi todos los países llegamos a un dígito de inflación al mismo tiempo. No sé si lo habríamos logrado en los años 80. O habríamos tardado más tiempo”, refirió.

Recordó que los saldos reales de la gente se contraen salvajemente cuando en un solo mes los precios suben 400%. “La gente se vio obligada a vender sus dólares, porque todos los peruanos tenían algunos dólares guardados. Y así el Banco Central comenzó a tener reservas positivas por primera vez en mucho tiempo. El tipo de cambio flotante ayudó, porque sirvió como referencia para fijar precios. Y en un mes el dólar bajó de S/ 500 a S/ 300″, precisó.

Afirmó que la inflación y la hiperinflación empobrecen.

En esa línea, recordó que el Perú tuvo caídas del PBI del 12% en 1990. “Es cierto que hubo uno o dos meses de ajuste fuerte y eso obviamente tuvo un costo. Pero en un período de un año se ve que los costos son menores que no hacer el ajuste. Si se hace bien, obviamente”.

Para Velarde la dolarización no hace desaparecer el déficit. “Con o sin dolarización el ajuste hay que hacerlo, sea en pesos o en dólares. Si no se controla el déficit la dolarización tampoco sirve. Si no se arregla el problema de raíz poco importa dar medidas cosméticas. Pero hay un problema adicional. No es solo solucionar el déficit, sino contener a los grupos de poder que presionan al Estado para obtener beneficios”, refirió.

Consideró -además- que es fundamental la independencia de la instancia que gestiona, la que está escrito en la Constitución. “Antes de la reforma constitucional decía que era autónomo dentro de la ley. Luego la reforma dice que es autónomo dentro de su ley. Estamos blindados”.

-Perú, una economía completamente abierta-

Al ser consultado sobre como enfrentar la represión cambiaría que vive Argentina, indicó que en los años 80 en Perú teníamos 30 tipos de cambio. “Se unificó, y por supuesto hubo costos al principios. Sin subsidio o precio sostén al trigo, crecen las pizzerías, Si lo corrijo, estas sufren. Pero la unificación tiene que hacerse en algún momento. Y desde ya, no hay controles a la entrada y salida de capitales”.

Ante ello subrayó que Perú es una economía “completamente abierta” aunque hay sectores que reclaman una mayor protección los que se envalentonaron con llegada de Pedro Castillo al poder.

“Se envalentonaron cuando llegó un presidente como Castillo que, entendían, podía escuchar sus demandas. Siempre hay justificaciones para ese pedido de mayor protección. Ya sea que promete a cambio de más protección más empleo, o se queja de la competencia china… Pero repito, no hay que acceder a los reclamos sectoriales. Mismas reglas para todo el mundo”, apuntó.

-La llega de Castillo-

Velarde señaló que con la asunción de Castillo a la presidencia de Perú hubo una gran fuga de capitales equivalente al 8% del PBI y la presión devaluatoria fue muy fuerte. “La gente se asustó por sus ahorros. Los peruanos temían que sucediera algo similar a lo que pasó en Argentina el lunes siguiente a las PASO de 2019. Con el paso de los meses el escenario catastrófico se ha disipado”.

Al ser preguntado sobre como se enfrentó la economía peruana la pandemia, afirmó que no fue nada fácil. “Por la disparada del gasto el déficit fiscal subió al 8.9% del PBI. La que se financió con deuda que emitió el Tesoro, en soles peruanos y en dólares”.

“(¿El Banco Central no le prestó nada al Tesoro?) No me pasa por la cabeza y además no puede prestarle. El Gobierno se financió con el mercado, como debe ser. Además, en la Constitución del Perú hay un artículo que prohíbe expresamente al Banco Central financiar al Gobierno. Le repito, lo dice la Constitución”, añadió.

-El sol y el dólar-

Al ser consultado sobre cómo conviven ambas monedas en la economía peruana, Velarde explicó que ambas monedas “conviven bien” ya que todos los peruanos se han acostumbrado y como Banco Central se han desarrollado instrumentos para mitigar los efectos del bimonetarismo

“Incentivamos a la gente a ahorrar en soles, pero la gente en definitiva ahorra en la moneda que se sienta más cómoda”, dijo. En tanto que la mayor parte de la deuda pública es en soles, aunque durante el covid debieron tomar un poco más de deuda en dólares porque el mercado local se cerró, pero ahora no hay problemas.