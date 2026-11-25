Urubamba, Cusco.- Si el Perú decidiera no iniciar un solo proyecto nuevo a partir de hoy y destinara todo el presupuesto a cerrar la cartera pública existente, le tomaría más de una década concluir la ejecución de las obras pendientes. Así lo advirtió el economista del Banco Mundial para el Perú, Antonio Cusato, al detallar la dimensión de la crisis de la inversión pública en el país.

Según Cusato, a inicios del año 2026 el sistema registraba unos 130,000 proyectos activos, de los cuales alrededor del 50% —unos 70,000 proyectos— se encuentran paralizados o detenidos.

“No estamos hablando de 2,000 obras paralizadas; el tamaño del problema es mucho mayor de lo que pensábamos: son 70,000 proyectos truncos” , enfatizó.

El saldo por ejecutar de esta masa de obras asciende a S/ 654,000 millones, cifra que representa el 60% del PBI y equivale a más de diez años de inversión pública continuada.

Puerta de entrada desregulada

El diagnóstico de Cusato señala fallas de origen en el diseño del sistema. Entre 2008 y 2011 se creaban en promedio 20,000 proyectos al año, pero a partir de 2012 la cifra saltó a 30,000 anuales (un alza del 50%), entrampando la ejecución.

A ello se sumó la eliminación de filtros. En 2011 se retiró la prefactibilidad para proyectos de S/ 6 millones a S/ 10 millones buscando acelerar el sistema un 50%. Aunque se ahorraron 9 meses de formulación, la ejecución efectiva a cuatro años cayó 13 puntos porcentuales: “no existe lonche gratis”.

Posteriormente, en 2017, la transición del SNIP a Invierte.pe eliminó la revisión independiente entre formulación y evaluación. Asimismo, el tope internacional para procesos simplificados de US$ 20 millones se multiplicó en Perú hasta US$ 500 millones, dejando la entrada sin control.

Puerta trasera y falta de planificación

El segundo eje crítico es el desorden presupuestal. Mientras la norma exige planificar proyectos en el Presupuesto Inicial Aperturado (PIA), en la realidad 9 de cada 10 proyectos (90%) ingresan mediante modificaciones presupuestales a lo largo del año.

Estos “proyectos de última hora”, aprobados en el último trimestre, registran una ejecución a cuatro años hasta 25 puntos porcentuales menor frente a aquellos que tuvieron una planificación formal previa de entre año y medio y dos años.

Racionalización y reforma urgente

Ante este panorama, Cusato concluyó que el sistema produjo proyectos que nunca debieron existir. La prioridad nacional debe ser racionalizar la cartera y priorizar la culminación de obras en lugar de crear nuevas. Finalmente, abogó por un punto intermedio entre la inflexibilidad del antiguo SNIP y la desregulación de Invierte.pe, fortaleciendo el monitoreo junto al Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Reforma.