Perú es un país con grado de inversión otorgado por las tres calificadoras internacionales de riesgo soberano: Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y Fitch Ratings. Precisamente, estas tres entidades advierten que la calificación crediticia del Perú hoy está en riesgo por la prolongada inestabilidad política que se vive.

En el evento “Factores determinantes de los riesgos soberanos y corporativos en la región, ¿qué le espera a Perú?”, organizado por el PAD de la Universidad de Piura y con el apoyo de Gestión, representantes de las tres instituciones coincidieron en que la incertidumbre que se vive hoy hace que se vea al país con menos confianza que en años anteriores.

“Podríamos bajar la calificación si una inestabilidad política continua y prolongada que reduce la previsibilidad, erosiona la confianza de los inversores y hace que la consolidación fiscal después de la pandemia sea más difícil de abordar”, afirmó la directora asociada de Finanzas Públicas Soberanas e Internacionales de S&P, Constanza Pérez.

Asimismo, mencionó que la combinación de perspectivas de crecimiento económico más débiles y mayores déficits fiscales en el mediano plazo afectarían la calificación. Actualmente S&P califica a Perú con una nota de BBB+ con perspectiva estable.

Políticas claras

Por su parte, la directora de Calificaciones Soberanas de las Américas Fitch Ratings, Kelli Bissett-Tom, agregó que se puede pensar en una reducción de la calificación crediticia de Perú, que es de BBB+ con perspectiva negativa, si es que a la incertidumbre se le suman políticas que afecten los pilares de estabilidad macroeconómica y la confianza de las inversiones.

“En las fortalezas del Perú está la credibilidad de las finanzas públicas y la política macro. Y, dada su importancia y las anclas en la calificación, es por eso que enfatizo en la definición de políticas claras, concretas, más que señales preliminares o rumores del mercado”, preciso.

En las últimas semanas, el equipo económico de Pedro Castillo, e incluso el mismo virtual presidente electo, vienen enviando mensajes al mercado sobre un manejo fiscal responsable en caso de ser proclamado como ganador.

Credibilidad

El vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, Jaime Reusche, añade que es clave fortalecer las políticas públicas en el Perú, más que cambiar el modelo económico, para mantener la calificación de A3 con perspectiva negativa. Pese a los esfuerzos del equipo económico de Pedro Castillo, aún no ven que esto pueda suceder.

“El señor Pedro Francke sí parece mucho más moderado que lo que ha adelantado el señor Castillo en el plan de gobierno anterior, el de Perú Libre, pero eso no ayudaría a parar el deterioro que los cimientos de la economía de la política fiscal. Probablemente vamos a tener un gobierno que no está convencido de sus propias políticas”, precisó.

Política monetaria será clave

Desafío. El severo costo humano y económico de la pandemia representará un serio desafío para los nuevos líderes políticos del país. También será importante mantener la estabilidad mediante la credibilidad de la política monetaria, afirmó la directora asociada de Finanzas Públicas Soberanas e Internacionales de S&P, Constanza Pérez.

Añadió que uno de los principales problemas que debe superar el país es el bajo nivel de ingresos per cápita, pues está en la cola de los países con similar calificación de la región (ver gráfico).





Fracasó el funcionamiento del Estado, no el modelo

El vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, Jaime Reusche, afirmó que en el Perú el modelo económico ha dado resultados permitiendo reducir pobreza y dar acceso a servicios y oportunidades en los últimos años. Sin embargo, esta se ha desgastado por la falta de reformas y el funcionamiento del Estado y necesita refrescarse.

“Hay un fracaso del funcionar del Estado, no del modelo, sino del Estado, que mucha gente lo utiliza para confundir el modelo con el Estado y se busca cambiarlo. Hay un problema de comunicación, no sabemos llegar al ciudadano y decirle que la informalidad es por fracaso del Estado. ¿Si el Estado está fracasando, por qué quieres más Estado, cuando sabemos que no es buen gestor?”, cuestionó.

En ese sentido refirió que en el Perú se tiene un buen modelo económico, pero por la mala gestión estatal el país aún tiene déficit de infraestructura, informalidad, poco acceso al crédito, entre otros que son temas donde hay que trabajar.