El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que el Gobierno aprobó la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Mundial para dar inicio a la ejecución del “Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente Resiliente”.

A través de este programa, se implementarán 130 proyectos de riego tecnificado a fin de mejorar la sostenibilidad y eficacia del servicio de agua para riego y aumentar la productividad del agua en beneficio de productores agrarios de 19 departamentos del país.

La titular del sector, Jennifer Contreras, precisó que el financiamiento proviene de recursos del Banco Mundial por un monto de US$ 100 millones por operación de endeudamiento, y US$ 26.53 millones de contrapartida nacional, siendo la inversión total de US$ 126.53 millones.

“Después de 10 años, se suscribirá un contrato de préstamo para la ejecución de un programa vinculado a la seguridad hídrica, lo que representa un paso significativo hacia una agricultura más resiliente al cambio climático, promoviendo el uso eficiente del agua y contribuyendo al desarrollo sostenible del sector agrario en el país”, manifestó.

El Programa Nacional de Riego Tecnificado se ejecutará en un periodo de cinco años, y tendrá como meta tecnificar el riego en 8,014 hectáreas. Su ejecución estará a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).

Su inicio está previsto para marzo de este año, luego de la suscripción del contrato de préstamo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante el primer año, se realizarán actividades previas, así como la ejecución física de los primeros proyectos de riego tecnificado en los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho, con una inversión de S/ 23 millones.

