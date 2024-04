Geiger ofrece 34 dólares de Hong Kong por unidad por las acciones de L’Occitane que aún no posee, según un comunicado emitido el lunes, que confirma una información anterior de Bloomberg News. Esto representa una prima del 61% sobre el precio de las acciones de 60 días sin alteraciones del minorista de lujo francés de alta cosmética.

El acuerdo valora a la empresa en € 6,000 millones (US$ 6,400 millones) sobre una base de capital y ya ha recibido el respaldo de varios accionistas.

El multimillonario austriaco y presidente de L’Occitane, que se convirtió en accionista hace unos 30 años, financiará la compra con recursos del fondo de oportunidades tácticas de Blackstone Inc. y de la división de gestión de activos de Goldman Sachs Group Inc. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank también aportará deuda externa.

L’Occitane fue fundada en 1976 por el francés Olivier Baussan, que empezó fabricando aceites esenciales a partir de plantas como la lavanda en la campiña de Provenza y vendiéndolos en los mercados locales. Geiger se convirtió en accionista minoritario en 1994, pero ha declarado que los malos resultados de la empresa lo llevaron a empezar a trabajar en ella para salvaguardar su inversión.

Productos L'Occitane en una tienda de París. Fotógrafo: Benjamin Girette/Bloomberg

El minorista salió a bolsa en Hong Kong en 2010 y actualmente tiene ocho marcas y unos 3,000 locales en 90 países. Su región de mayor crecimiento es América.

Geiger ya controla más del 70% de la empresa a través de un vehículo, según consta en los registros bursátiles. ACATIS Investment y Global Alpha Capital Management Ltd., que poseen entre ambas el 28,69%, han dado su apoyo irrevocable a la operación. Otros accionistas también aceptaron participar en la oferta. Al menos el 90% de los accionistas desinteresados deben apoyar la adquisición para que pueda llevarse a cabo.

Mayor flexibilidad

L’Occitane dijo que el desliste permitirá al actual equipo directivo una mayor flexibilidad para invertir en iniciativas de crecimiento sostenible a largo plazo y realizar inversiones estratégicas.

Según le empresa, una mayor flexibilidad, libre de las presiones de las expectativas de los mercados de capital, es especialmente importante ahora dada la intensificación de la competencia en la industria global de cosméticos y cuidado de la piel.

La cotización de L’Occitane está suspendida en Hong Kong desde el 9 de abril, a la espera de un anuncio relacionado con los códigos de adquisición. La acción cerró a US$ 29.50 de Hong Kong un día antes de la suspensión, lo que le dio a la empresa un valor de mercado de alrededor de US$ 5,600 millones. Las acciones volverán a cotizar el 30 de abril.